Мэрии Самары не удалось оспорить решение арбитражного суда Самарской области, который обязал ее выплатить "Межрегиональной лизинговой компании" более 66 миллионов рублей.
Как уже рассказывала ТЕРРА, спор возник после того, как городу были поставлены 20 низкопольных трамваев на общую сумму 750 миллионов рублей, однако, по мнению МЛК, департамент промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства не перечислял лизинговые платежи с мая по сентябрь 2016 года. Поэтому компания обратилась в суд, потребовав взыскать с мэрии задолженность и неустойку.
Чиновники предъявили им встречный иск на 315 миллионов рублей, посчитав что "Межрегиональная лизинговая компания" просрочила исполнение своих обязательств, а сама поставка имущества была некачественной. Однако, областной арбитраж встал на сторону истца, а иск мэрии отклонил. 11 апелляционный арбитражный суд, где чиновники пытались оспорить это решение, оставил его в силе.
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