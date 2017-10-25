Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд вынес решение в пользу «Евразийской корпорации автовокзалов» (ЕКА). Напомним, как уже рассказывала «ТЕРРА» компания судилась с мэрией Самары. Спор возник из-за земельного участка, на котором расположен Центральный автовокзал. В 2012-м году город продал ЕКА территорию площадью более 42 тысяч квадратных метров. Общая стоимость сделки составила 2 миллиона 920 тысяч рублей. При этом 20% суммы получил областной бюджет, а 80% - городской. Однако, в 2015-м году сделка была признана ничтожной, так как участок относился к категории земель, не подлежащих приватизации. В результате корпорация автовокзалов потребовала от мэрии вернуть ей 3 миллиона 170 тысяч рублей - плату за участок и проценты за пользование чужими денежными средствами. Попытку администрации города засчитать долг в счет арендных платежей за землю под автовокзалом суд отверг. В то же время размер процентов, требуемых по иску, также был снижен. В результате арбитражный суд Самарской области решил, что мэрия должна заплатить корпорации 2 миллиона 613 тысяч рублей. После попытки обжалования апелляционная инстанция снизила эту сумму до 2 миллионов 336 тысяч рублей, исключив выплату процентов за необоснованное обогащение.
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