Все незаконные носители рекламы в Самаре будут устранены К чемпионату мира по футболу всю Самару избавят от незаконной рекламы. О намерении провести радикальную ревизию в городе заявили в мэрии. Будут проверены на законность размещения не только классические щиты 3х6, но и реклама на фасадах, заборах, штендерах, перетягах, панно. …