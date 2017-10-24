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Материалы по теме:

Вступил в силу новый регламент ГИБДД: что разрешили и запретили полицейским?

Вступил в силу новый регламент ГИБДД: что разрешили и запретили полицейским?

С пятницы, 20 октября, в России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД. Теперь госавтоинспекторам разрешено останавливать машины вне стационарных постов, даже если водители ничего не нарушают. При этом забирать права на месте нарушения запрещено. В случае необходимости водитель должен 

20 октября 2017, 11:18
Особый случай: ГИБДД разрешили останавливать машины вне постов

Особый случай: ГИБДД разрешили останавливать машины вне постов

У Госавтоинспекции теперь есть законное право тормозить транспортные средства вне стационарных постов ДПС. Новые правила для работников ведомства вступили в силу 20 октября.
Документ подразумевает и другие изменения. В частности, отменяется выдача справок о ДТП, которые прежде нужно было получать 

20 октября 2017, 11:12
Водителям могут дать право обжаловать штрафы, не приезжая в ГИБДД

Водителям могут дать право обжаловать штрафы, не приезжая в ГИБДД

Госдума намерена прописать в законе возможность для автовладельцев дистанционно оспаривать неверно выписанные им дорожные штрафы. Сейчас водитель должен лично приехать в ГАИ и написать заявление. Дело в том, что инспекторы ГИБДД не имеют права отменять собственные же постановления даже в 

16 октября 2017, 09:02
ГД намерена сделать дистанционным обжалование штрафов ГИБДД

ГД намерена сделать дистанционным обжалование штрафов ГИБДД

В Государственной думе собираются узаконить возможность для автолюбителей дистанционно оспорить неправильно выписанные штрафы Госавтоинспекции. Ошибки в постановлении о нарушении ПДД должны аннулироваться автоматически, без вмешательства самого автомобилиста, тогда как в данный момент автовладелец вынужден лично прибыть в ГАИ и подать 

16 октября 2017, 10:11
В Самаре в Постниковом овраге вспыхнул автосервис

В Самаре в Постниковом овраге вспыхнул автосервис

Сегодня днем в Постниковом овраге загорелось здание автосервиса площадью в 100 квадратных метров. По информации очевидцев, распространенной в соцсетях, загорелся находившийся внутри автомобиль. Дым было видно из других городских районов.
Огнеборцы полностью ликвидировали горение около половины третьего. В тушении участвовали 

17 мая 2017, 05:01
В Самаре работник автосервиса напился и уехал на машине клиента

В Самаре работник автосервиса напился и уехал на машине клиента

25-летнего мужчину, ехавшего на автомобиле Renault, на улице Ставропольской остановили сотрудники ДПС. 
30 марта 2017, 03:29
В Самаре пожар уничтожил автосервис и кафе, есть видео

В Самаре пожар уничтожил автосервис и кафе, есть видео

В пятницу, 10 февраля, в Красноглинском районе Самары произошел крупный пожар. В поселке Управленческий на Красноглинском шоссе загорелся автосервис с кафе. Сообщение поступило в МЧС в 5 часов 17 минут. К месту ЧП направили 12 единиц техники и 49 человек. 
10 февраля 2017, 01:39
В Тольятти пьяный сотрудник автосервиса угнал автомобиль клиента

В Тольятти пьяный сотрудник автосервиса угнал автомобиль клиента

В Тольятти 24-летнего сотрудника станции техобслуживания на улице Магистральной подозревают в угоне автомобиля клиента, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии сотрудников полиции, молодой человек решил покататься на оставленной в сервисе иномарке, у которой ключи остались в замке 

27 ноября 2016, 02:14
Самарским автолюбителям можно менять

Самарским автолюбителям можно менять "зимнюю" резину на "летнюю" в ближайшее время

Жителям северных районов Самарской области не нужно спешить со сменой зимней резины на своих авто на летнюю. По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня ночами там будет небольшой минус. А вот уже в пятницу климатическая ситуация в губернии резко изменится. 
5 апреля 2016, 05:58
СМИ: Слухи о запрете на использование летних шин не подтвердились

СМИ: Слухи о запрете на использование летних шин не подтвердились

Ряд отечественных СМИ распространил информацию, что с 1 ноября, согласно закону, все авто должны передвигаться на зимней резине. В сообществе автомобилистов эту новость восприняли неоднозначно. Многие сразу вспомнили, что подобные слухи имели место и ровно год назад, но вскоре были 
2 ноября 2015, 09:37
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