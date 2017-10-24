Жителям северных районов Самарской области не нужно спешить со сменой зимней резины на своих авто на летнюю. По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня ночами там будет небольшой минус. А вот уже в пятницу климатическая ситуация в губернии резко изменится. …