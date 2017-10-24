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Вступил в силу новый регламент ГИБДД: что разрешили и запретили полицейским?
С пятницы, 20 октября, в России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД. Теперь госавтоинспекторам разрешено останавливать машины вне стационарных постов, даже если водители ничего не нарушают. При этом забирать права на месте нарушения запрещено. В случае необходимости водитель должен …
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20 октября 2017, 11:18
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Особый случай: ГИБДД разрешили останавливать машины вне постов
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20 октября 2017, 11:12
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Водителям могут дать право обжаловать штрафы, не приезжая в ГИБДД
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16 октября 2017, 09:02
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ГД намерена сделать дистанционным обжалование штрафов ГИБДД
В Государственной думе собираются узаконить возможность для автолюбителей дистанционно оспорить неправильно выписанные штрафы Госавтоинспекции. Ошибки в постановлении о нарушении ПДД должны аннулироваться автоматически, без вмешательства самого автомобилиста, тогда как в данный момент автовладелец вынужден лично прибыть в ГАИ и подать …
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16 октября 2017, 10:11
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В Самаре в Постниковом овраге вспыхнул автосервис
Сегодня днем в Постниковом овраге загорелось здание автосервиса площадью в 100 квадратных метров. По информации очевидцев, распространенной в соцсетях, загорелся находившийся внутри автомобиль. Дым было видно из других городских районов.
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17 мая 2017, 05:01
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В Самаре работник автосервиса напился и уехал на машине клиента
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30 марта 2017, 03:29
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В Самаре пожар уничтожил автосервис и кафе, есть видео
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10 февраля 2017, 01:39
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В Тольятти пьяный сотрудник автосервиса угнал автомобиль клиента
В Тольятти 24-летнего сотрудника станции техобслуживания на улице Магистральной подозревают в угоне автомобиля клиента, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии сотрудников полиции, молодой человек решил покататься на оставленной в сервисе иномарке, у которой ключи остались в замке …
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27 ноября 2016, 02:14
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Самарским автолюбителям можно менять "зимнюю" резину на "летнюю" в ближайшее время
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5 апреля 2016, 05:58
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СМИ: Слухи о запрете на использование летних шин не подтвердились
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2 ноября 2015, 09:37