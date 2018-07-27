В ночь с пятницы на субботу жители Самары смогут увидеть полное лунное затмение. Оно станет самым продолжительным в 21 веке. Первая фаза затмения начнется в 22:30 по местному времени, пик - в 00:30 ночи, далее оно еще продлится 1 час 43 минуты. Луна в это время будет багрового цвета. Кроме того, в эту ночь произойдет другое интересное астрономическое явление - противостояние Марса с Солнцем. Красная планета приблизится к Земле на минимальное расстояние - 60-70 млн километров. Она будет выглядеть даже ярче Юпитера. Такое происходит раз в 15-17 лет. Совпадение с полным лунным затмением - вообще уникально. Астрономы считают, затмение и противостояние будут видны из любой точки Самары невооруженным взглядом, даже с балкона квартиры.
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