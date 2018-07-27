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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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О чем расскажут в ближайшем выпуске программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»

О чем расскажут в ближайшем выпуске программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»



Ведущий  Алексей Елхимов  расскажет о самых интересных событиях, которые произошли в регионе. Основными темами ближайшего выпуска станут:

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27 июля 2018, 12:24
Ремонт улицы Стара-Загора в Самаре закончат на следующей неделе

Ремонт улицы Стара-Загора в Самаре закончат на следующей неделе

В Самаре завершается ремонт дороги по улице Стара-Загора.  Специалисты приводят в порядок участок протяженностью 1100 метров между улицами Ташкентской и Алма-Атинской. Сейчас укладывается верхний слой асфальтового полотна. Работы должны завершиться на следующей неделе.

Как отмечает пресс-служба горадминистрации, в последний раз улицу 

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Стало известно, когда троллейбус №16 вернется на маршрут

Стало известно, когда троллейбус №16 вернется на маршрут

Департамент транспорта Самары озвучил сроки возвращения на линию троллейбуса №16. Он курсировал между 6-м причалом и Губернским рынком. Его отменили в прошлом году из-за строительства нового здания речного вокзала.

В данный момент к возвращению 16-го троллейбуса практически все готово. Осталось завершить 

24 июля 2018, 09:58
Забег невест пройдет в Самаре

Забег невест пройдет в Самаре

19 августа в Самаре состоится одно из красивейших мероприятий этого лета. Областная столица примет марафон «Я - невеста».

Несколько десятков девушек в свадебных платьях пробегут по городу. Кроме того, для них устроят конкурсы и квесты, танцы у фонтанов и прогулку по 

19 июля 2018, 01:27
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