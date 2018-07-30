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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Благоустройство сквера на улице Зеленой в Самаре завершено на 76%

Благоустройство сквера на улице Зеленой в Самаре завершено на 76%

В Куйбышевском районе города завершается благоустройство сквера на улице Зеленой. Работы идут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Готовность сквера сейчас оценивается в 76%. Там уложили новую тротуарную плитку, обновили бордюры, окрасили ограждения по периметру, засеяли газоны. Осталось смонтировать детскую 

30 июля 2018, 03:29
В Самаре тушили крупный пожар на улице Металлистов

В Самаре тушили крупный пожар на улице Металлистов

29 июля в Кировском районе произошел пожар. На лестничной клетке одного из домов по улице Металлистов загорелись вещи. Пламя охватило 20 квадратных метров площади.

На место происшествия оперативно прибыли 22 человека и 5 автоцистерн. На тушение возгорания у специалистов ушло 11 

30 июля 2018, 11:09
Вечерний выпуск программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА-РЕН-ТВ»: главные темы

Вечерний выпуск программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА-РЕН-ТВ»: главные темы



Совсем скоро на телеканале «ТЕРРА-РЕН-ТВ» начнется вечерний выпуск новостей. Мы подготовили обзор наиболее интересных событий последнего дня рабочей недели, и с ними вас познакомит ведущий Алексей Елхимов. Основные темы выпуска:
27 июля 2018, 06:33
Когда смотреть полное лунное затмение 27 июля 2018 года в Самаре

Когда смотреть полное лунное затмение 27 июля 2018 года в Самаре

В ночь с пятницы на субботу жители Самары смогут увидеть полное лунное затмение. Оно станет самым продолжительным в 21 веке. Первая фаза затмения начнется в 22:30 по местному времени, пик - в 00:30 ночи, далее оно еще продлится 1 час 

27 июля 2018, 12:50
О чем расскажут в ближайшем выпуске программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»

О чем расскажут в ближайшем выпуске программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»



Ведущий  Алексей Елхимов  расскажет о самых интересных событиях, которые произошли в регионе. Основными темами ближайшего выпуска станут:

- репортаж из зала суда Самарского района города, где избирали меру пресечения для 
27 июля 2018, 12:24
В блогах: В музей АвтоВАЗа приедет

В блогах: В музей АвтоВАЗа приедет "копейка" из Чехии, совершившая кругосветку

В музей АвтоВАЗа приедет "копейка" из Чехии, совершившая кругосветное путешествие, сообщают в чешском паблике facebook - "Kolem světa Žigulem" ((колем света жигулем)). Филип Вогел и Петр Явурек 14 апреля выехали из родного города Честице-на-Рыхновску и сейчас находятся по дороге в 

17 апреля 2018, 06:32
В блогах: Самарский Арбат осыпается...

В блогах: Самарский Арбат осыпается...

Блогер Александр Жоголев поведал, что "самарский Арбат" потихоньку осыпается... "Коллега по работе прогулялся с ребёнком по Ленинградской и в офис пришёл немного в "приподнятом" настроении от шока... Ребёнка чудом не прибило каменной глыбой, упавшей с балкона дома № 78 по Молодогвардейской 

10 апреля 2018, 06:42
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