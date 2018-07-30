Когда смотреть полное лунное затмение 27 июля 2018 года в Самаре В ночь с пятницы на субботу жители Самары смогут увидеть полное лунное затмение. Оно станет самым продолжительным в 21 веке. Первая фаза затмения начнется в 22:30 по местному времени, пик - в 00:30 ночи, далее оно еще продлится 1 час …