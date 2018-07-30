29 июля в Кировском районе произошел пожар. На лестничной клетке одного из домов по улице Металлистов загорелись вещи. Пламя охватило 20 квадратных метров площади.
На место происшествия оперативно прибыли 22 человека и 5 автоцистерн. На тушение возгорания у специалистов ушло 11 минут.
Причина пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
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