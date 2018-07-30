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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Благоустройство сквера на улице Зеленой в Самаре завершено на 76%

Благоустройство сквера на улице Зеленой в Самаре завершено на 76%

В Куйбышевском районе города завершается благоустройство сквера на улице Зеленой. Работы идут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Готовность сквера сейчас оценивается в 76%. Там уложили новую тротуарную плитку, обновили бордюры, окрасили ограждения по периметру, засеяли газоны. Осталось смонтировать детскую 

30 июля 2018, 03:29
«Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА-РЕН-ТВ»: основные темы дневного выпуска

«Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА-РЕН-ТВ»: основные темы дневного выпуска



Ведущий Сергей Сергеев расскажет о самых интересных событиях, которые произошли в регионе в последнее время. Основными темами ближайшего выпуска станут:

- За пост губернатора Самарской области будут бороться 6 человек. 
30 июля 2018, 12:22
Вечерний выпуск программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА-РЕН-ТВ»: главные темы

Вечерний выпуск программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА-РЕН-ТВ»: главные темы



Совсем скоро на телеканале «ТЕРРА-РЕН-ТВ» начнется вечерний выпуск новостей. Мы подготовили обзор наиболее интересных событий последнего дня рабочей недели, и с ними вас познакомит ведущий Алексей Елхимов. Основные темы выпуска:
27 июля 2018, 06:33
Когда смотреть полное лунное затмение 27 июля 2018 года в Самаре

Когда смотреть полное лунное затмение 27 июля 2018 года в Самаре

В ночь с пятницы на субботу жители Самары смогут увидеть полное лунное затмение. Оно станет самым продолжительным в 21 веке. Первая фаза затмения начнется в 22:30 по местному времени, пик - в 00:30 ночи, далее оно еще продлится 1 час 

27 июля 2018, 12:50
Фото и видео: в Тольятти среди ночи сожгли «Рено Дастер»

Фото и видео: в Тольятти среди ночи сожгли «Рено Дастер»

В ночь на понедельник в Тольятти произошел пожар.  На улице Мурысева загорелся «Рено Дастер». Пламя охватило переднюю часть внедорожника. Как сообщают очевидцы, перед возгоранием они услышали хлопок, говорится в паблике «
23 июля 2018, 11:00
У железнодорожного моста в Сызрани пламя уничтожило частный дом

У железнодорожного моста в Сызрани пламя уничтожило частный дом

В пятницу, 20 июля, в Сызрани возник пожар в переулке Переездной. Пламя вспыхнуло в частном доме №18, оно почти сразу же охватило все здание. Судя по фотоснимкам с места событий, огонь уничтожил дом, его тушат пожарные.

К счастью, этот 
20 июля 2018, 11:48
В Тольятти рухнула ЛЭП и загорелась трава

В Тольятти рухнула ЛЭП и загорелась трава

В четверг, 19 июля, в Комсомольском районе Автограда случилось ЧП: обрушилась опора линий электропередач. По словам местных жителей, опора ЛЭП перекрыла всю проезжую часть. Из-за падения на землю горящего провода возникло возгорание, пишет 63.ru. Пожар свидетели происшествия потушили собственными 
20 июля 2018, 08:10
Дети тушили пожар собственными майками в Сызрани

Дети тушили пожар собственными майками в Сызрани

В Сызрани произошел небольшой пожар — внезапно вспыхнула трава у школы №10 в Юго-Западном районе. Один из жильцов расположенной по соседству многоэтажки заснял происходящее на видео. По его словам, пожар тушили дети и водитель проезжавшей мимо «ГАЗели».

Судя по видеозаписи, трава 

19 июля 2018, 11:33
Высший класс пожароопасности лесов сохраняется в Самарской области

Высший класс пожароопасности лесов сохраняется в Самарской области

В Самарской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов. Пятый класс опасности введён на территории нескольких районов губернии: Алексеевского, Богатовского, Борского, Красноармейского, Нефтегорского и Ставропольского. В связи с этим, региональное управление МЧС призывает быть предельно осторожными.

Напомним, что в период действия высшего класса 

16 июля 2018, 04:31
Срочно от МЧС: грозы с сильным ветром ожидаются в Самарской области

Срочно от МЧС: грозы с сильным ветром ожидаются в Самарской области

В ближайшие несколько часов погода в некоторых районах Самарской области может серьезно ухудшиться. Об этом предупреждает региональное управление МЧС. Специалисты информируют о сильной грозе, которая будет сопровождаться ветром с порывами 15-18 метров в секунду.

Чтобы не стать жертвой несчастного случая, жителей 

13 июля 2018, 03:49
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в ближайшие часы в Самарской области

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в ближайшие часы в Самарской области

Главное управление МЧС России по Самарской области выпустило предупреждение об ухудшении погоды.

«В ближайшие 1-3 часа, начиная с северных районов, местами по области и городе Самара ожидается гроза, ливень и шквалистое усиление ветра 16-21 м/с с сохранением до конца дня», говорится 

11 июля 2018, 11:44
Срочное предупреждение от МЧС: в ближайшие часы погода может сильно ухудшиться в Самарской области

Срочное предупреждение от МЧС: в ближайшие часы погода может сильно ухудшиться в Самарской области

Региональное управление МЧС предупредило об очередных неблагоприятных изменениях в погоде. По информации Приволжского УГМС, в ближайшее время ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. Непогода может сохраниться до конца дня 9 июля.

В связи с ненастьем могут произойти обрывы 

9 июля 2018, 03:02
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