В день игры «Крыльев Советов» и ЦСКА болельщиков будут перевозить на дополнительных трамваях



Трамваи будут курсировать от остановки «Барбошина поляна» до … В день матча между самарскими «Крыльями Советов» и московским ЦСКА до стадиона «Самара Арена» будут ездить трамваи. Напомним, что игра первого тура российской премьер-лиги состоится 31 июля, начало - в 20:00.Трамваи будут курсировать от остановки «Барбошина поляна» до