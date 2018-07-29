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«Крылья Советов» подписали контракт с нападающим Максимом Канунниковым
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27 июля 2018, 04:09
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В день игры «Крыльев Советов» и ЦСКА болельщиков будут перевозить на дополнительных трамваях
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27 июля 2018, 01:30
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«Крылья Советов» победили «Сызрань-2003» в контрольном матче
В четверг, 26 июля, самарские «Крылья Советов» сыграли в заключительном контрольном матче межсезонья с командой «Сызрань-2003». Встреча проходила на стадионе «Металлург» и завершилась разгромом гостей со счетом 3:1. Голы со стороны «Крыльев» забили Максим Канунников, Денис Ткачук и Владимир Полуяхтов, …
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26 июля 2018, 11:19
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«Крылья Советов» представили свою новую форму на сезон 2018/2019
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26 июля 2018, 01:04
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Набор заводил для трибун объявили самарские «Крылья Советов»
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» ищет заводящих, которые организуют болельщиков на стадионе. Они будут закреплены перед каждым сектором.
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26 июля 2018, 09:36
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В Самаре началась продажа абонементов на матчи «Крыльев Советов»
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24 июля 2018, 04:24