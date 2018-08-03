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«Машина уходит под землю»: на Молодогвардейской в Самаре Niva провалилась под асфальт
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3 августа 2018, 01:25
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В Самаре на Porsche Cayenne «приземлилась» железная балка
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2 августа 2018, 05:17
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Огромный провал на Алма-Атинской в Самаре появился из-за коммунальной аварии
Стало известно, почему на асфальте на пересечении улиц Алма-Атинской и Черемшанской в Самаре образовалась огромная яма. Напомним, что вечером 1 августа очевидцы засняли провал в дорожном покрытии длиной в 9-10 метров и шириной 3-4 метра. Оказалось, что виной всему …
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2 августа 2018, 10:50
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Пожар в суде потушили судебные приставы в Самарской области
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1 августа 2018, 03:36
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Каждый год десятки жителей Самарской области остаются инвалидами после неудачного купания
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23 июля 2018, 03:08
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13 спасательных постов работают на пляжах в Самаре
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5 июля 2018, 10:56
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6 из 8 городских пляжей официально открыты в Самаре
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20 июня 2018, 12:28
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Октябрьск получит 80 миллионов рублей на реконструкцию пляжа
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30 мая 2018, 09:42