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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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«Машина уходит под землю»: на Молодогвардейской в Самаре Niva провалилась под асфальт

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- Вероятно, металлоконструкция поддерживала 
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Огромный провал на Алма-Атинской в Самаре появился из-за коммунальной аварии

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Пожар в суде потушили судебные приставы в Самарской области

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Каждый год десятки жителей Самарской области остаются инвалидами после неудачного купания

Каждый год десятки жителей Самарской области остаются инвалидами после неудачного купания

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23 июля 2018, 03:08
13 спасательных постов работают на пляжах в Самаре

13 спасательных постов работают на пляжах в Самаре

Сейчас на официальных пляжах Самары работают 13 спасательных постов. Все они оборудованы жилетами, спасательными кругами, мегафонами и рациями. В этом году спасатели напоминают отдыхающим о необходимости соблюдать правила безопасности во время купания сразу на трех языках - русском, английском и 
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6 из 8 городских пляжей официально открыты в Самаре

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Вода с самарских пляжей в этом году сошла только в конце мая. После 

20 июня 2018, 12:28
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Октябрьск получит 80 миллионов рублей на реконструкцию пляжа

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30 мая 2018, 09:42
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