Прокуратурой Большечерниговского района Самарской области проведена проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о противодействии коррупции в ГБУЗ СО «Большечерниговская центральная районная больница».

В ходе проверки установлено, что в …