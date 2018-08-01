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«Нам нелегко»: наставник самарских «Крыльев» рассказал о матче с ЦСКА
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31 июля 2018, 11:13
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Без голов: матч «Крылья Советов» - ЦСКА закончился со счетом 0:0
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31 июля 2018, 10:01
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«Крылья» и ЦСКА поддерживают Дмитрий Азаров и Евгений Гинер
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31 июля 2018, 09:44
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После первого тайма в матче «Крылья Советов» - ЦСКА счет — 0:0
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31 июля 2018, 08:53
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АСАДО получит 1,6 млрд рублей
Государственное казеное предприятие Самарской области "Агентство по содержанию автомобильных дорог" освоит более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Как следует из информации, опубликованной на портале госзакупок, с ним заключены три контракта. Почти 630 миллионов рублей региональный бюджет заплатит за выполнение работ …
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17 января 2018, 05:32
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В Самаре покосят траву за 6,6 млн рублей
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29 мая 2017, 06:04
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Главврач Большечерниговской больницы заключил 9 контрактов с родной сестрой
Прокуратурой Большечерниговского района Самарской области проведена проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о противодействии коррупции в ГБУЗ СО «Большечерниговская центральная районная больница».
В ходе проверки установлено, что в …
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18 апреля 2016, 12:33
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Авиаагрегат наймет 130 человек за 65 млн рублей
ОАО "Авиаагрегат" заключило крупный контракт по набору персонала. Сроком на 9 месяцев ему потребовалось 130 человек по 6 специальностям. Это слесари механосборочных работ, фрезеровщики, токари, токари-расточники, операторы станков с программным управлением и шлифовщики.
Заявки на участие в тендере подали 7 …
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18 февраля 2016, 03:48