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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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Материалы по теме:

«Нам нелегко»: наставник самарских «Крыльев» рассказал о матче с ЦСКА

«Нам нелегко»: наставник самарских «Крыльев» рассказал о матче с ЦСКА

Во вторник, 31 июля, по окончании матча между самарскими «Крыльями Советов» и московским ЦСКА прошла традиционная итоговая пресс-конференция. Напомним, что игра завершилась ничьей, со счетом 0:0. Команды сражались практически на равных. 
 
- Вначале мы действительно нервничали, потому что это игра 
31 июля 2018, 11:13
Без голов: матч «Крылья Советов» - ЦСКА закончился со счетом 0:0

Без голов: матч «Крылья Советов» - ЦСКА закончился со счетом 0:0

31 июля на стадионе «Самара Арена» завершился матч первого тура чемпионата РФПЛ между «Крыльями Советов» и московским ЦСКА. Все два тайма игра проходила в равной борьбе на встречных курсах. Однако голов забито не было. Счет 0:0.
 
По итогам первого тура «Крылья 
31 июля 2018, 10:01
«Крылья» и ЦСКА поддерживают Дмитрий Азаров и Евгений Гинер

«Крылья» и ЦСКА поддерживают Дмитрий Азаров и Евгений Гинер

В эти минуты на стадионе «Самара Арена» продолжается матч первого тура Российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и столичным ЦСКА. Напомним, что на перерыв после первого тайма команды ушли со счетом 0:0. На стадионе присутствуют около 40 тысяч болельщиков, среди которых 
31 июля 2018, 09:44
После первого тайма в матче «Крылья Советов» - ЦСКА счет — 0:0

После первого тайма в матче «Крылья Советов» - ЦСКА счет — 0:0

На стадионе «Самара Арена» завершился первый тайм футбольного матча между «Крыльями Советов» и ЦСКА. Он прошел без забитых голов.
 
В первые минуты встречи москвичи полностью владели инициативой и провели несколько опасных атак, но результата они не принесли. К середине тайма темп 
31 июля 2018, 08:53
АСАДО получит 1,6 млрд рублей

АСАДО получит 1,6 млрд рублей

Государственное казеное предприятие Самарской области "Агентство по содержанию автомобильных дорог" освоит более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Как следует из информации, опубликованной на портале госзакупок, с ним заключены три контракта. Почти 630 миллионов рублей региональный бюджет заплатит за  выполнение работ 

17 января 2018, 05:32
В Самаре покосят траву за 6,6 млн рублей

В Самаре покосят траву за 6,6 млн рублей

Речь о территории только Железнодорожного и Советского районов. Согласно информации с сайта госзакупок, победителю аукциона заплатят за скашивание травы вручную с обочин дорог на площади в 20 тыс. м².  Кроме того, в контракте прописан уход за газонами на территории в 

29 мая 2017, 06:04
Главврач Большечерниговской больницы заключил 9 контрактов с родной сестрой

Главврач Большечерниговской больницы заключил 9 контрактов с родной сестрой

Прокуратурой Большечерниговского района Самарской области проведена проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о противодействии коррупции в ГБУЗ СО «Большечерниговская центральная районная больница».

В ходе проверки установлено, что в 

18 апреля 2016, 12:33
Авиаагрегат наймет 130 человек за 65 млн рублей

Авиаагрегат наймет 130 человек за 65 млн рублей

ОАО "Авиаагрегат" заключило крупный контракт по набору персонала. Сроком на 9 месяцев ему потребовалось 130 человек по 6 специальностям. Это слесари механосборочных работ, фрезеровщики, токари, токари-расточники, операторы станков с программным управлением и шлифовщики.
Заявки на участие в тендере подали 7 
18 февраля 2016, 03:48
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