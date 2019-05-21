4
43
54
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
В Самаре уничтожат игровые автоматы, а их хозяин заплатит штраф

В Самаре уничтожат игровые автоматы, а их хозяин заплатит штраф

В Самаре судебные приставы конфисковали у должника игровые автоматы и передали представителям Росимущества для дальнейшего уничтожения. В начале прошлого года местный житель купил у неустановленных лиц два игровых автомата. Вскоре он поставил их в барах в Красноглинском районе для проведения 
23 мая 2019, 12:33
Кто зарабатывает меньше всех в Самаре

Кто зарабатывает меньше всех в Самаре

Сейчас на ГородРабот.ру в Самаре имеется более 17 000 вакансий. По нашей статистике, средняя зарплата в Самаре составляет 31 283 рубля. Но самая частая (модальная) зарплата в Самаре - 25 000 рублей.
 
Однако почти треть самарских работодателей 
20 мая 2019, 06:10
В России хотят повысить предел страхования вкладов

В России хотят повысить предел страхования вкладов

Центробанк и АСВ предложили поднять предел страхования вкладов до 10 млн рублей. Ведомства подготовили соответствующую поправку для внесения в Госдуму. Компенсацию такого размера предлагается выплачивать «при возникновении высоких остатков на счете в силу особых жизненных обстоятельств». Например, при размещении на 

20 мая 2019, 02:02
Хоккейная «Лада» подписала контракт с Никитой Лукиным

Хоккейная «Лада» подписала контракт с Никитой Лукиным

Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» пополнил 27-летний нападающий Никита Лукин. Договор подписан на один год, до 30 апреля 2020. Отметим, что в сезоне 2018/2019 спортсмен выступал за китайский «Ценг Тоу», за 55 матчей регулярного чемпионата набрав 34 очка. Он стал лучшим 
20 мая 2019, 12:59
Работы по сбору металлических конструкций Фрунзенского моста завершены

Работы по сбору металлических конструкций Фрунзенского моста завершены

Движение по Фрунзенскому мосту в Самаре должны открыть к концу 2019 года. Сейчас работы по сбору металлических конструкций завершены на 100 %. Впереди - бетонирование основного створа. Напомним, строительство объекта стартовало в 2015 году. Его совокупная длина 2,16 км. 
20 мая 2019, 11:52
К 28 июня на самарском РКЦ «Прогресс» сократят 333 сотрудника

К 28 июня на самарском РКЦ «Прогресс» сократят 333 сотрудника

До 28 июня на РКЦ «Прогресс» в Самаре сократят 333 человека. Такие цифры озвучили представители регионального министерства труда, занятости и миграционной политики. 64 из них лишатся работы из-за ликвидации подсобного хозяйства в Богатовском районе, 14 - по причине закрытия цеха 
22 апреля 2019, 10:09
Джано Ананидзе может перейти в «Краснодар»

Джано Ананидзе может перейти в «Краснодар»

Футбольный клуб «Краснодар» заинтересовался полузащитником «Крыльев Советов» Джано Ананидзе. Не исключено, что спортсмен может сменить команду в трансферное окно. Отметим, что Джано принадлежит столичному «Спартаку», а за самарский клуб играет на правах аренды. В этом сезоне хавбек участвовал в пяти 
16 апреля 2019, 12:09
Мигрант, который сидит за решеткой за убийство, уговаривал осужденных присоединиться к террористам

Мигрант, который сидит за решеткой за убийство, уговаривал осужденных присоединиться к террористам

Сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области выяснили, что выходец из одной из республик Средней Азии склонял граждан к участию в деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Это человек сейчас уже отбывает наказание в одном из исправительных учреждений 
11 апреля 2019, 12:08
Ford уходит из России

Ford уходит из России

Американская компания Ford решила свернуть свой бизнес на территории России и покинуть этот рынок.

«Автозавод имеет проблемы со сбытом продукции и принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в нашей стране, - пояснили в правительстве России. Ford сосредоточится на развитии 
27 марта 2019, 08:28
Самарский «Кузнецов» возглавил Алексей Соболев

Самарский «Кузнецов» возглавил Алексей Соболев

Стало известно, что ПАО «Кузнецов» возглавил Алексей Соболев, до этого занимавший пост заместителя директора, директора по экономике и финансам КБ «Сатурн». Накануне глава Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов представил его коллективу предприятия. Предшественник господина Соболева Сергей Павлинич пошел на повышение. 
14 марта 2019, 11:40
В Самаре 78 человек тушили растворитель в производственном помещении

В Самаре 78 человек тушили растворитель в производственном помещении

Во вторник вечером в областной столице тушили пожар в Советском районе. На улице Профильной возникло возгорание в производственном помещении. Когда на место событий прибыли пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу «1-БИС» и провели разведку, выяснилось, что в задымленном здании горит растворитель 
6 марта 2019, 08:23
Тротуарную плитку для Жигулевска изготавливают осужденные

Тротуарную плитку для Жигулевска изготавливают осужденные

В исправительной колонии № 10 в Самарской области освоили производство тротуарной плитки. Готовое изделие будет забирать муниципальное учреждение Жигулевска. Плитку выпускают в цехе колонии на собственном оборудовании. Причем, на производстве работают осужденные, которые получили профессиональное образование в филиале образовательного учреждения 
20 февраля 2019, 04:19
Сергей Рыжиков перешел в самарские «Крылья Советов»

Сергей Рыжиков перешел в самарские «Крылья Советов»

В среду, 1 августа, генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков подписал соглашение с российским вратарем Сергеем Рыжиковым. 37-летний голкипер перейдет в клуб на два года. 

«Сергей Рыжиков будет заявлен в ближайшее время и будет выступать под номером 1», - 
1 августа 2018, 02:04
Духовно-нравственную литературу для осужденных собирают в Самаре

Духовно-нравственную литературу для осужденных собирают в Самаре

Блогер Нина Дюкова поведала, что управление ФСИН по Самарской области впервые проводит месячник по сбору литературы духовно-нравственного содержания. Мероприятие организовано в целях совершенствования работы по воспитанию осужденных, пополнения книжного фонда библиотек исправительных учреждений.
Библиотеки колоний и следственных изоляторов пополняются 
6 апреля 2018, 08:00
АСАДО получит 1,6 млрд рублей

АСАДО получит 1,6 млрд рублей

Государственное казеное предприятие Самарской области "Агентство по содержанию автомобильных дорог" освоит более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Как следует из информации, опубликованной на портале госзакупок, с ним заключены три контракта. Почти 630 миллионов рублей региональный бюджет заплатит за  выполнение работ 

17 января 2018, 05:32
В Самаре будут продавать выращенные в тюрьме грибы

В Самаре будут продавать выращенные в тюрьме грибы

В Самаре в исправительной колонии строгого режима №6 начали выращивать грибы – вешенки. Продукцию планируют поставлять в торговые сети региона. Руководство колонии организовало специальный цех. Выращивают грибы осужденные, отбывающие наказание в ИК-6. Они освоили специальную технологию с применением шелухи от 

11 января 2018, 01:39
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх