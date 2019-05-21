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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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В Самаре уничтожат игровые автоматы, а их хозяин заплатит штраф
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23 мая 2019, 12:33
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Кто зарабатывает меньше всех в Самаре
Сейчас на ГородРабот.ру в Самаре имеется более 17 000 вакансий. По нашей статистике, средняя зарплата в Самаре составляет 31 283 рубля. Но самая частая (модальная) зарплата в Самаре - 25 000 рублей.
Однако почти треть самарских работодателей …
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20 мая 2019, 06:10
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В России хотят повысить предел страхования вкладов
Центробанк и АСВ предложили поднять предел страхования вкладов до 10 млн рублей. Ведомства подготовили соответствующую поправку для внесения в Госдуму. Компенсацию такого размера предлагается выплачивать «при возникновении высоких остатков на счете в силу особых жизненных обстоятельств». Например, при размещении на …
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20 мая 2019, 02:02
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Хоккейная «Лада» подписала контракт с Никитой Лукиным
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20 мая 2019, 12:59
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Работы по сбору металлических конструкций Фрунзенского моста завершены
Движение по Фрунзенскому мосту в Самаре должны открыть к концу 2019 года. Сейчас работы по сбору металлических конструкций завершены на 100 %. Впереди - бетонирование основного створа. Напомним, строительство объекта стартовало в 2015 году. Его совокупная длина 2,16 км. …
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20 мая 2019, 11:52
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К 28 июня на самарском РКЦ «Прогресс» сократят 333 сотрудника
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22 апреля 2019, 10:09
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Джано Ананидзе может перейти в «Краснодар»
Футбольный клуб «Краснодар» заинтересовался полузащитником «Крыльев Советов» Джано Ананидзе. Не исключено, что спортсмен может сменить команду в трансферное окно. Отметим, что Джано принадлежит столичному «Спартаку», а за самарский клуб играет на правах аренды. В этом сезоне хавбек участвовал в пяти …
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16 апреля 2019, 12:09
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Мигрант, который сидит за решеткой за убийство, уговаривал осужденных присоединиться к террористам
Сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области выяснили, что выходец из одной из республик Средней Азии склонял граждан к участию в деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Это человек сейчас уже отбывает наказание в одном из исправительных учреждений …
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11 апреля 2019, 12:08
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Ford уходит из России
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27 марта 2019, 08:28
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Самарский «Кузнецов» возглавил Алексей Соболев
Стало известно, что ПАО «Кузнецов» возглавил Алексей Соболев, до этого занимавший пост заместителя директора, директора по экономике и финансам КБ «Сатурн». Накануне глава Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов представил его коллективу предприятия. Предшественник господина Соболева Сергей Павлинич пошел на повышение. …
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14 марта 2019, 11:40
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В Самаре 78 человек тушили растворитель в производственном помещении
Во вторник вечером в областной столице тушили пожар в Советском районе. На улице Профильной возникло возгорание в производственном помещении. Когда на место событий прибыли пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу «1-БИС» и провели разведку, выяснилось, что в задымленном здании горит растворитель …
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6 марта 2019, 08:23
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Тротуарную плитку для Жигулевска изготавливают осужденные
В исправительной колонии № 10 в Самарской области освоили производство тротуарной плитки. Готовое изделие будет забирать муниципальное учреждение Жигулевска. Плитку выпускают в цехе колонии на собственном оборудовании. Причем, на производстве работают осужденные, которые получили профессиональное образование в филиале образовательного учреждения …
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20 февраля 2019, 04:19
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Сергей Рыжиков перешел в самарские «Крылья Советов»
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1 августа 2018, 02:04
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Духовно-нравственную литературу для осужденных собирают в Самаре
Блогер Нина Дюкова поведала, что управление ФСИН по Самарской области впервые проводит месячник по сбору литературы духовно-нравственного содержания. Мероприятие организовано в целях совершенствования работы по воспитанию осужденных, пополнения книжного фонда библиотек исправительных учреждений.
Библиотеки колоний и следственных изоляторов пополняются …
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6 апреля 2018, 08:00
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АСАДО получит 1,6 млрд рублей
Государственное казеное предприятие Самарской области "Агентство по содержанию автомобильных дорог" освоит более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Как следует из информации, опубликованной на портале госзакупок, с ним заключены три контракта. Почти 630 миллионов рублей региональный бюджет заплатит за выполнение работ …
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17 января 2018, 05:32
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В Самаре будут продавать выращенные в тюрьме грибы
В Самаре в исправительной колонии строгого режима №6 начали выращивать грибы – вешенки. Продукцию планируют поставлять в торговые сети региона. Руководство колонии организовало специальный цех. Выращивают грибы осужденные, отбывающие наказание в ИК-6. Они освоили специальную технологию с применением шелухи от …
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11 января 2018, 01:39
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