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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре уничтожат игровые автоматы, а их хозяин заплатит штраф

В Самаре уничтожат игровые автоматы, а их хозяин заплатит штраф

В Самаре судебные приставы конфисковали у должника игровые автоматы и передали представителям Росимущества для дальнейшего уничтожения. В начале прошлого года местный житель купил у неустановленных лиц два игровых автомата. Вскоре он поставил их в барах в Красноглинском районе для проведения 
23 мая 2019, 12:33
В самарской ИК-5 делают лавочки и урны

В самарской ИК-5 делают лавочки и урны

В самарской исправительной колонии № 5 организовали новое производство - теперь учреждение поставляет лавочки, газонные ограждения и урны. Контракт заключен между руководством исправительного учреждения и администрацией Куйбышевского района Самары. 

- В результате заключения контракта в исправительном учреждении были созданы рабочие 
21 мая 2019, 10:38
Кто зарабатывает меньше всех в Самаре

Кто зарабатывает меньше всех в Самаре

Сейчас на ГородРабот.ру в Самаре имеется более 17 000 вакансий. По нашей статистике, средняя зарплата в Самаре составляет 31 283 рубля. Но самая частая (модальная) зарплата в Самаре - 25 000 рублей.
 
Однако почти треть самарских работодателей 
20 мая 2019, 06:10
Работы по сбору металлических конструкций Фрунзенского моста завершены

Работы по сбору металлических конструкций Фрунзенского моста завершены

Движение по Фрунзенскому мосту в Самаре должны открыть к концу 2019 года. Сейчас работы по сбору металлических конструкций завершены на 100 %. Впереди - бетонирование основного створа. Напомним, строительство объекта стартовало в 2015 году. Его совокупная длина 2,16 км. 
20 мая 2019, 11:52
Стало известно, кто выплатит деньги клиентам «Газбанка»

Стало известно, кто выплатит деньги клиентам «Газбанка»

Агентство по страхованию вкладов назвало организацию, через которую будут выплачиваться деньги клиентам АКБ «Газбанк». Конкурс выиграл «Сбербанк». Прием документов на получение денег, а также непосредственно выплаты начнутся 23 июля.

Отмечается, что в процессе возврата средств будут задействованы 100 структурных подразделений «Сбербанка». 

17 июля 2018, 10:03
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров о ситуации с «Газбанком»: Все обязательства перед вкладчиками будут выполнены

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров о ситуации с «Газбанком»: Все обязательства перед вкладчиками будут выполнены

Ситуацию с отзывом лицензии у АКБ «Газбанк» прокомментировал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. В первую очередь, глава региона заявил о том, что вкладчики кредитно-финансовой организации находятся под защитой государства и свои сбережения они не потеряют и выразил уверенность в 

11 июля 2018, 11:23
ЦБ разрешил АСВ передать «Промсвязьбанку» 113,4 млрд рублей

ЦБ разрешил АСВ передать «Промсвязьбанку» 113,4 млрд рублей

Совет директоров Центробанка разрешил «Агентству по страхованию вкладов» докапитализировать «Промсвязьбанк» на 113,4 миллиарда рублей. Сделка по увеличению капитала пройдёт путём передачи финансовому учреждению облигаций федерального займа на указанную сумму, которые АСВ, в свою очередь, уже получило от ЦБ в обмен 

18 мая 2018, 11:23
АСВ выставило на торги имущество тольяттинского «Эл Банка»

АСВ выставило на торги имущество тольяттинского «Эл Банка»

Агентство по страхованию вкладов выставило на торги имущество тольяттинского «Эл Банка». Напомним, лицензия у кредитной организации была отозвана в мае 2016 года. По состоянию на 28 февраля размер задолженности перед кредиторами составлял около 5,5 миллиардов рублей. Конкурсным управляющим является АСВ. 

9 апреля 2018, 10:20
В обращение выходит монета, посвященная 80-летию Владимира Высоцкого

В обращение выходит монета, посвященная 80-летию Владимира Высоцкого

Центральный банк России выпускает в обращение новые юбилейные монеты, приуроченные к 80-летию автора песен, исполнителя и актера Владимира Высоцкого. Знаменитый бард родился 25 января 1938 года.

Серебряная монета номиналом в 25 рублей выйдет ограниченным тиражом всего в 1500 экземпляров. 
23 января 2018, 12:29
Центробанк реабилитирует ошибочно попавших в черные списки клиентов

Центробанк реабилитирует ошибочно попавших в черные списки клиентов

Росфинмониторинг совместно с Центробанком в настоящее время разрабатывает механизм реабилитации клиентов финансово-кредитных структур, ошибочно угодивших в черные списки. Об этом рассказывают «Известия».
Как ранее сообщалось, некоторое время назад банковские организации стали иметь доступ к базе данных сомнительных клиентов Банка России. 

7 ноября 2017, 11:09
ЦБ назвал номинал самой подделываемой рублевой купюры

ЦБ назвал номинал самой подделываемой рублевой купюры

Банк России выявил в третьем квартале свыше 10000 поддельных купюр в банковской системе. Более 50% из этого числа приходится на долю 5-тысячных банкнот.
На втором месте по «популярности» у злоумышленников стоит купюра в 1000 рублей. Вместе с тем,  специалисты обнаружили 

24 октября 2017, 05:06
ЦБ РФ обсуждает варианты по созданию национальной криптовалюты

ЦБ РФ обсуждает варианты по созданию национальной криптовалюты

Центробанк выступает против легализации в Российской Федерации криптовалютных инструментов в качестве частных денег. Об этом заявила Эльвира Набиуллина, глава финансового регулятора. По ее убеждению, запуск биржевых торгов криптовалютами неэффективен.
Вместе с тем сегодня Центробанк анализирует возможность введения национальной цифровой валюты, 

5 октября 2017, 03:43
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