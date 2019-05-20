Центробанк и АСВ предложили поднять предел страхования вкладов до 10 млн рублей. Ведомства подготовили соответствующую поправку для внесения в Госдуму. Компенсацию такого размера предлагается выплачивать «при возникновении высоких остатков на счете в силу особых жизненных обстоятельств». Например, при размещении на банковских счетах денег, полученных по наследству или в результате продажи жилья. Авторы поправки считают, что в указанных случаях вкладчик объективно не имеет возможности управлять рисками. В настоящее время предельный размер возмещения по вкладам в одном банке составляет 1 млн 400 тысяч рублей.
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