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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током

В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током

В среду, 22 мая, в больнице имени Пирогова в Самаре скончался 12-летний мальчик, который получил удар током на рыбалке. У ребенка было 97 % ожогов тела, он умер, не приходя в сознание, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 12 мая 
23 мая 2019, 10:35
Тольяттинец, который заставил несовершеннолетнюю заниматься проституцией, отправится в колонию

Тольяттинец, который заставил несовершеннолетнюю заниматься проституцией, отправится в колонию

Суд Автозаводского района Тольятти рассмотрел уголовное дело местного жителя. Мужчину обвиняли в вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетней. По версии следствия, в декабре 2017 года злоумышленник заставил заниматься проституцией 18-летнюю (тогда 17-летнюю) девушку, а также выложил в Сети ее интимные фотографии. 
21 мая 2019, 09:26
Суд вынес приговор самарчанке, которая убила и выбросила в озеро новорожденную дочь

Суд вынес приговор самарчанке, которая убила и выбросила в озеро новорожденную дочь

В Самарской области суд рассмотрел уголовное дело 41-летней женщины, которую подозревали в убийстве собственного новорожденного ребенка. По версии следствия, 6 ноября прошлого года в 20:00 она родила девочку на берегу озера Сарма. Но после появления малышки на свет мать задушила 
17 мая 2019, 05:33
18-летний парень из Сызрани объявлен в федеральный розыск

18-летний парень из Сызрани объявлен в федеральный розыск

В федеральный розыск по подозрению в крупной краже объявлен 18-летний житель Самарской области Илькин Ханоглан Оглы Агаев. По данным регионального Главка полиции, он является уроженцем поселка Павловка Ульяновской области, но в последнее время проживал в Сызрани. 
 
- Информацию о местонахождении 
17 мая 2019, 11:46
В Самаре за взятку будут судить бывших полицейских

В Самаре за взятку будут судить бывших полицейских

В суд Красноглинского района Самары направили уголовное дело в отношении бывшего старшего оперуполномоченного группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и бывшего старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного розыска ОП № 8 (Красноглинский район) 
17 мая 2019, 08:50
В Самарской области мужчина похитил деталь вагона

В Самарской области мужчина похитил деталь вагона

Житель Самарской области пытался украсть деталь вагона, но его задержали полицейские на станции Похвистнево. 39-летний мужчина сумел забрать магистральную часть воздухораспределителя, ущерб оценили в 10 тысяч рублей. По данным Средневолжского ЛУ МВД на транспорте, подозреваемый планировал сбыть свою добычу в 
16 мая 2019, 03:10
В Самарской области под суд пойдут главы трех сельских поселений

В Самарской области под суд пойдут главы трех сельских поселений

В Самарской области завели уголовные дела в отношении глав трех сельских поселений. По версии силовиков группы экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Похвистневский», в трех селах руководители знали о том, что работы по выполнению муниципальных договоров по замене 
16 мая 2019, 12:36
В Самаре замдиректора детсада отправится в колонию на 3,5 года

В Самаре замдиректора детсада отправится в колонию на 3,5 года

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы, которую подозревали в мошенничестве при получении выплат, совершенном с использованием служебного положения в крупном размере. Во время расследования выяснилось, что заместитель директора по финансам негосударственного дошкольного НДОУ детский сад 
16 мая 2019, 10:27
В Самарской области двое браконьеров за ловлю рыбы на «косынку» могут сесть на 2 года

В Самарской области двое браконьеров за ловлю рыбы на «косынку» могут сесть на 2 года

В Сызранском районе области, около села Усинское полицейские задержали двух браконьеров. Правоохранители выехали в рейд на берег Тишерека, где и нашли двух нарушителей 41 и 45 лет. Мужчины использовали запрещенное орудие лова - «косынку» и наловили окуней, уклейку, плотву и 
29 апреля 2019, 01:38
В парке Металлургов в Самаре поймали 15-килограммового толстолобика

В парке Металлургов в Самаре поймали 15-килограммового толстолобика

В воскресенье, 28 апреля, в самарском парке Металлургов рыбак поймал толстолобика весом около 15-20 килограммов. Рыбалка в местном озере давно стала привычным зрелищем, но на этот раз самарцу по-настоящему повезло — его уловом стала рыба-гигант. По словам рыбака, он поймал 
29 апреля 2019, 08:10
Реки Самарской области очистят от незаконных сетей, бредней и экранов

Реки Самарской области очистят от незаконных сетей, бредней и экранов

В субботу, 27 апреля, с 10:00 на водоемах Самарской области будет проходить акция «Волга без сетей». Активисты и представители надзорных органов очистят реки от незаконно установленных сетей, бредней, экранов. По традиции, за 5-6 часов из воды достанут более 400 запрещенных 
24 апреля 2019, 10:45
Рыбак выудил почти метровую щуку в Самарской области

Рыбак выудил почти метровую щуку в Самарской области

Житель Самарской области Василий Сазонов стал обладателем крупного улова за день до того, как в регионе вступил в силу запрет на рыбалку в период нереста. Мужчина выудил из Волги гигантскую щуку. Ее длина составила 97 сантиметров, а вес – около 
23 апреля 2019, 03:28
Житель Сызрани поймал 690 раков на 150 тысяч рублей

Житель Сызрани поймал 690 раков на 150 тысяч рублей

На прошлой неделе сотрудниками Сызранского ЛО МВД России были возбуждены два уголовных дела из-за незаконной добычи водных биологических ресурсов. Одним из фигурантов стал 46-летний мужчина, которого задержали в речном порту Сызрани. Во время осмотра его лодочного гаража полицейские нашли моторную 
23 апреля 2019, 12:31
Рыбак под Сызранью поймал 30 необычных рыбин

Рыбак под Сызранью поймал 30 необычных рыбин

В Сызрани с каждым днем все меньше рыбаков сидят у лунок в тех местах, где сохранился лед, ведь сейчас это небезопасно и провалиться можно запросто. Однако один из любителей рыбалки ездил в воскресенье, 31 марта, с женой на Тишерек, что 
1 апреля 2019, 05:30
В Самарской области предложили запретить снегоходы в охотничьих угодьях

В Самарской области предложили запретить снегоходы в охотничьих угодьях

В Самарской области озаботились безопасностью диких животных. В регионе участились случаи незаконного отлова копытных путем длительного преследования по глубокому снегу. Чаще всего страдают косули - браконьеры на снегоходах их просто загоняют, и часто это делают ради развлечения. Подобные случаи в 
5 марта 2019, 09:20
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