|
«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
|
23 мая 2019, 09:23
|
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
|
23 мая 2019, 08:06
|
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
|
23 мая 2019, 05:31
|
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
|
23 мая 2019, 05:06
|
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
|
23 мая 2019, 04:57
|
В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током
В среду, 22 мая, в больнице имени Пирогова в Самаре скончался 12-летний мальчик, который получил удар током на рыбалке. У ребенка было 97 % ожогов тела, он умер, не приходя в сознание, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 12 мая …
|
23 мая 2019, 10:35
|
Тольяттинец, который заставил несовершеннолетнюю заниматься проституцией, отправится в колонию
Суд Автозаводского района Тольятти рассмотрел уголовное дело местного жителя. Мужчину обвиняли в вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетней. По версии следствия, в декабре 2017 года злоумышленник заставил заниматься проституцией 18-летнюю (тогда 17-летнюю) девушку, а также выложил в Сети ее интимные фотографии. …
|
21 мая 2019, 09:26
|
Суд вынес приговор самарчанке, которая убила и выбросила в озеро новорожденную дочь
|
17 мая 2019, 05:33
|
18-летний парень из Сызрани объявлен в федеральный розыск
|
17 мая 2019, 11:46
|
В Самаре за взятку будут судить бывших полицейских
В суд Красноглинского района Самары направили уголовное дело в отношении бывшего старшего оперуполномоченного группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и бывшего старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного розыска ОП № 8 (Красноглинский район) …
|
17 мая 2019, 08:50
|
В Самарской области мужчина похитил деталь вагона
Житель Самарской области пытался украсть деталь вагона, но его задержали полицейские на станции Похвистнево. 39-летний мужчина сумел забрать магистральную часть воздухораспределителя, ущерб оценили в 10 тысяч рублей. По данным Средневолжского ЛУ МВД на транспорте, подозреваемый планировал сбыть свою добычу в …
|
16 мая 2019, 03:10
|
В Самарской области под суд пойдут главы трех сельских поселений
|
16 мая 2019, 12:36
|
В Самаре замдиректора детсада отправится в колонию на 3,5 года
В Самаре суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы, которую подозревали в мошенничестве при получении выплат, совершенном с использованием служебного положения в крупном размере. Во время расследования выяснилось, что заместитель директора по финансам негосударственного дошкольного НДОУ детский сад …
|
16 мая 2019, 10:27
|
В Самарской области двое браконьеров за ловлю рыбы на «косынку» могут сесть на 2 года
|
29 апреля 2019, 01:38
|
В парке Металлургов в Самаре поймали 15-килограммового толстолобика
|
29 апреля 2019, 08:10
|
Реки Самарской области очистят от незаконных сетей, бредней и экранов
|
24 апреля 2019, 10:45
|
Рыбак выудил почти метровую щуку в Самарской области
|
23 апреля 2019, 03:28
|
Житель Сызрани поймал 690 раков на 150 тысяч рублей
На прошлой неделе сотрудниками Сызранского ЛО МВД России были возбуждены два уголовных дела из-за незаконной добычи водных биологических ресурсов. Одним из фигурантов стал 46-летний мужчина, которого задержали в речном порту Сызрани. Во время осмотра его лодочного гаража полицейские нашли моторную …
|
23 апреля 2019, 12:31
|
Рыбак под Сызранью поймал 30 необычных рыбин
|
1 апреля 2019, 05:30
|
В Самарской области предложили запретить снегоходы в охотничьих угодьях
В Самарской области озаботились безопасностью диких животных. В регионе участились случаи незаконного отлова копытных путем длительного преследования по глубокому снегу. Чаще всего страдают косули - браконьеры на снегоходах их просто загоняют, и часто это делают ради развлечения. Подобные случаи в …
|
5 марта 2019, 09:20
Мы Вам перезвоним!