Рыбак под Сызранью поймал 30 необычных рыбин … В Сызрани с каждым днем все меньше рыбаков сидят у лунок в тех местах, где сохранился лед, ведь сейчас это небезопасно и провалиться можно запросто. Однако один из любителей рыбалки ездил в воскресенье, 31 марта, с женой на Тишерек, что