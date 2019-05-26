В Тольятти осудили на 4 года дядю, избившего до полусмерти двухлетнего малыша В суде Комсомольского района Тольятти закончилось слушание по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя. Его обвиняли в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку». Как установили следователи, что в январе 2015 года к молодому человеку переехала 25-летняя сестра с 2-летним …