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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Материалы по теме:

В Тольятти осудили на 4 года дядю, избившего до полусмерти двухлетнего малыша

В Тольятти осудили на 4 года дядю, избившего до полусмерти двухлетнего малыша

В суде Комсомольского района Тольятти закончилось слушание по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя. Его обвиняли в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку».

Как установили следователи, что в январе 2015 года к молодому человеку переехала 25-летняя сестра с 2-летним 

18 июня 2016, 04:30
18-летний тольяттинец, который жестоко избил 2-летнего племянника, взят под стражу

18-летний тольяттинец, который жестоко избил 2-летнего племянника, взят под стражу

Прокуратура Комсомольского района Тольятти признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении местного, нигде не работающего 18-летнего жителя по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего".

Сегодня Комсомольским районным судом предполагаемому подозреваемому была избрана мера пресечения 
21 января 2016, 11:24
18-летний тольяттинец жестоко избил 2-летнего племянника

18-летний тольяттинец жестоко избил 2-летнего племянника

Вчера, 17 января, полицией Тольятти было возбуждено уголовное дело в отношении местного, нигде не работающего 18-летнего жителя, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью собственному 2-летнему племяннику.

Как сообщает областной следственный комитет, 16 января ребёнка доставили в больницу из 
18 января 2016, 11:33
В Самарской области пьяный 18-летний отец «успокаивал» своих детей ударами по голове

В Самарской области пьяный 18-летний отец «успокаивал» своих детей ударами по голове

Самарские следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью двум малолетним детям. Подозреваемый - 18-летний парень, отец двойняшек.  

Преступление было совершено в ночь на 6 ноября. По версии следователей, подозреваемый, будучи пьян, нанес несколько ударов своим детям-двойняшкам 
11 ноября 2015, 04:12
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