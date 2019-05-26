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В Тольятти осудили на 4 года дядю, избившего до полусмерти двухлетнего малыша
В суде Комсомольского района Тольятти закончилось слушание по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя. Его обвиняли в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку».
Как установили следователи, что в январе 2015 года к молодому человеку переехала 25-летняя сестра с 2-летним …
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18 июня 2016, 04:30
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18-летний тольяттинец, который жестоко избил 2-летнего племянника, взят под стражу
Прокуратура Комсомольского района Тольятти признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении местного, нигде не работающего 18-летнего жителя по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего".
Сегодня Комсомольским районным судом предполагаемому подозреваемому была избрана мера пресечения …
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21 января 2016, 11:24
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18-летний тольяттинец жестоко избил 2-летнего племянника
Вчера, 17 января, полицией Тольятти было возбуждено уголовное дело в отношении местного, нигде не работающего 18-летнего жителя, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью собственному 2-летнему племяннику.
Как сообщает областной следственный комитет, 16 января ребёнка доставили в больницу из …
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18 января 2016, 11:33
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В Самарской области пьяный 18-летний отец «успокаивал» своих детей ударами по голове
Самарские следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью двум малолетним детям. Подозреваемый - 18-летний парень, отец двойняшек.
Преступление было совершено в ночь на 6 ноября. По версии следователей, подозреваемый, будучи пьян, нанес несколько ударов своим детям-двойняшкам …
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11 ноября 2015, 04:12
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