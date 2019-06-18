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В Самаре построят новую школу на 5-й Просеке

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В ближайшем будущем в Самаре появится еще одна новая школа. Она будет располагаться на территории турбазы на 5-й Просеке, которая принадлежит СГЭУ. Как сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн, федеральная комиссия Минобра уже согласовала отказ университета от этой площадки. Взамен вуз 

5 июня 2019, 03:47
Любовь Картамышева устроилась в самарский детский сад

Любовь Картамышева устроилась в самарский детский сад

Бывший директор гимназии №1 Любовь Картамышева, которую в августе 2017 года задержали при получении нескольких сотен тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей, а спустя год освободили прямо из зала суда, теперь работает заведующей самарским детским садом 

14 марта 2019, 04:44
В Самарской области хотят изменить порядок зачисления первоклашек в школу

В Самарской области хотят изменить порядок зачисления первоклашек в школу

В самарской Губдуме предложили принимать в школы детей с непостоянной регистрацией во вторую очередь. В настоящее время в Самаре наблюдается проблема с зачислением в первые классы по временной прописке. В части районов города не хватает мест в школах. Поэтому родители 

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В Самаре возведут школу на 1360 мест в Крутых Ключах

В областной столице построят новую школу, рассчитанную на 1360 учеников. Располагаться образовательное учреждение будет в жилом районе Крутые Ключи. В департаменте градостроительства рассказали, что сейчас специалисты прорабатывают привязку новой школы за домами по улице Мира, уже «двигают» в сторону оврага 
28 января 2019, 12:46
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