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В Самаре построят новую школу на 5-й Просеке
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5 июня 2019, 03:47
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Любовь Картамышева устроилась в самарский детский сад
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14 марта 2019, 04:44
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В Самарской области хотят изменить порядок зачисления первоклашек в школу
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26 февраля 2019, 02:05
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В Самаре возведут школу на 1360 мест в Крутых Ключах
В областной столице построят новую школу, рассчитанную на 1360 учеников. Располагаться образовательное учреждение будет в жилом районе Крутые Ключи. В департаменте градостроительства рассказали, что сейчас специалисты прорабатывают привязку новой школы за домами по улице Мира, уже «двигают» в сторону оврага …
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28 января 2019, 12:46
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