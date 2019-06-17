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Материалы по теме:

Миодраг Божович продолжит работать в самарских «Крыльях» в связке с Геннадием Голубиным

Миодраг Божович продолжит работать в самарских «Крыльях» в связке с Геннадием Голубиным

Миодраг Божович в связке с Геннадием Голубиным продолжат управлять "Крыльями Советов", об этом сообщил источник "ТЕРРЫ", знакомый с ситуацией. Напомним, Геннадий Голубин на позицию руководителя селекционного отдела пришел год назад в связке с Александром Шикуновым, который несколько дней назад был 
14 июня 2019, 09:02
Форвард самарских «Крыльев Советов» перейдет в клуб из Хорватии

Форвард самарских «Крыльев Советов» перейдет в клуб из Хорватии

21-летний нападающий самарских «Крыльев Советов» Ваня Вучичевич станет игроком загребского «Локомотива». В прошлом сезоне он провел три матча за самарцев в Российской Премьер-лиге, пишет news.sportbox.ru. Отметим, что футболист, выступающий за самарскую команду под номером 22, подписал контракт сроком на 
13 июня 2019, 11:04
Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару

Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер высказался «категорически против решения РПЛ и РФС перевести домашние матчи клуба «Оренбург» на «Самара-Арену». По словам главы 56-го региона, он «намерен обсудить этот вопрос с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым».

«Ситуацию, когда 
11 июня 2019, 10:09
В первом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА

В первом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА

В четверг, 6 июня, был опубликован календарь Российской Премьер-лиги на новый сезон. Чемпионат стартует 14 июля, а завершится - 17 мая следующего года. Известно, что в первом туре самарские «Крылья Советов» сыграют с московским ЦСКА. Матч запланирован на 14 июля, 
7 июня 2019, 02:25
Домашние матчи футбольного клуба «Оренбург» пройдут в Самаре

Домашние матчи футбольного клуба «Оренбург» пройдут в Самаре

В новом сезоне Российской премьер-лиги домашние матчи Футбольного клуба «Оренбург» будут проводиться на стадионе в Самаре. Об этом рассказал спортивный директор высшего дивизиона Виктор Пышкин. По его словам, причиной переноса игр в столицу 63-го региона стало то, что стадион клуба 
7 июня 2019, 08:51
Расписание матчей 1/8 финала ЧМ-2018 по футбол

Расписание матчей 1/8 финала ЧМ-2018 по футбол

Групповой этап ЧМ-2018 завершен. Накануне вечером определились все 16 участников плей-офф. В Самаре сборная Колумбии обыграла Сенегал со счетом 1:0. В этот же день Польша выиграла у Японии. В итоге, в 1/8 финала Бельгия сыграет с Японией, Англия с Колумбией, 
29 июня 2018, 08:00
В Самарской области выберут 1400 стюардов на матчи ЧМ-2018

В Самарской области выберут 1400 стюардов на матчи ЧМ-2018

В Самарской области начался набор стюардов, которые будут работать на стадионе «Самара Арена» в дни проведения матчей ЧМ-2018. Всего до 15 марта организаторы выберут 1400 человек.

Стюардами могут стать граждане РФ, которым исполнилось 18 лет, не имеющие ограничений по здоровью. Им 

29 января 2018, 04:20
Регистрация болельщиков ЧМ-2018 на спецпоезда открыта с 18 декабря

Регистрация болельщиков ЧМ-2018 на спецпоезда открыта с 18 декабря

В понедельник, 18 декабря, открылась регистрация на специальные поезда для болельщиков ЧМ-2018.

«Для получения права на бесплатный проезд в специальных дополнительных поездах болельщикам необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика - персонифицированную карту зрителя Fan ID. 
18 декабря 2017, 08:09
Треть работающих самарцев пожертвуют сном ради матчей сборной России на ЧМ-2014

Треть работающих самарцев пожертвуют сном ради матчей сборной России на ЧМ-2014

42% работников компаний Самарской области заявили, что будут смотреть трансляцию матча сборных России и Южной Кореи в рамках ЧМ-2014 по футболу, который состоится в 2 часа ночи по московскому времени.

31% местных болельщиков мало волнует тот факт, что вставать на работу 

17 июня 2014, 04:03
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