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Миодраг Божович продолжит работать в самарских «Крыльях» в связке с Геннадием Голубиным
Миодраг Божович в связке с Геннадием Голубиным продолжат управлять "Крыльями Советов", об этом сообщил источник "ТЕРРЫ", знакомый с ситуацией. Напомним, Геннадий Голубин на позицию руководителя селекционного отдела пришел год назад в связке с Александром Шикуновым, который несколько дней назад был …
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14 июня 2019, 09:02
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Форвард самарских «Крыльев Советов» перейдет в клуб из Хорватии
21-летний нападающий самарских «Крыльев Советов» Ваня Вучичевич станет игроком загребского «Локомотива». В прошлом сезоне он провел три матча за самарцев в Российской Премьер-лиге, пишет news.sportbox.ru. Отметим, что футболист, выступающий за самарскую команду под номером 22, подписал контракт сроком на …
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13 июня 2019, 11:04
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Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер высказался «категорически против решения РПЛ и РФС перевести домашние матчи клуба «Оренбург» на «Самара-Арену». По словам главы 56-го региона, он «намерен обсудить этот вопрос с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым».
«Ситуацию, когда …
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11 июня 2019, 10:09
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В первом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА
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7 июня 2019, 02:25
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Домашние матчи футбольного клуба «Оренбург» пройдут в Самаре
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7 июня 2019, 08:51
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Расписание матчей 1/8 финала ЧМ-2018 по футбол
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29 июня 2018, 08:00
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В Самарской области выберут 1400 стюардов на матчи ЧМ-2018
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29 января 2018, 04:20
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Регистрация болельщиков ЧМ-2018 на спецпоезда открыта с 18 декабря
В понедельник, 18 декабря, открылась регистрация на специальные поезда для болельщиков ЧМ-2018.
«Для получения права на бесплатный проезд в специальных дополнительных поездах болельщикам необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика - персонифицированную карту зрителя Fan ID. …
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18 декабря 2017, 08:09
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Треть работающих самарцев пожертвуют сном ради матчей сборной России на ЧМ-2014
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17 июня 2014, 04:03
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