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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Что в дни ЧМ-2018 болело у болельщиков в Самаре

Что в дни ЧМ-2018 болело у болельщиков в Самаре

За две недели ЧМ-2018 по футболу к самарским врачам обратились 94 иностранца. 15 из них получали стационарное лечение.

Большинство болельщиков, которые приехали на ЧМ-2018 по футболу в Самару обращаются за медпомощью с ушибами, мозолями и головными болями. Есть случаи переломов, однако 

29 июня 2018, 05:46
Появилось фото, как болели в Сенегале во время матча на «Самара Арене»

Появилось фото, как болели в Сенегале во время матча на «Самара Арене»

В Сенегале организовали массовый просмотр матча своей футбольной сборной с командой Колумбии. Игра 1/8 финала ЧМ-2018 состоялась в Самаре на стадионе «Самара Арена» в четверг, 28 июня. В Сети появились фотографии, как сенегальцы болели за свою сборную. Несколько человек, чтобы 

29 июня 2018, 10:23
50 миллиардов рублей выделено на подготовку к матчам чемпионата мира по футболу в Самаре

50 миллиардов рублей выделено на подготовку к матчам чемпионата мира по футболу в Самаре

32 миллиарда направили на развитие инфраструктуры.
29 июня 2018, 10:16
Карнавал после игры ЧМ-2018 Колумбия – Сенегал устроили болельщики в Самаре

Карнавал после игры ЧМ-2018 Колумбия – Сенегал устроили болельщики в Самаре

В Самаре вечером в четверг, 28 июня, после матча 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу Колумбия – Сенегал, состоялся настоящий карнавал. Иностранные болельщики большой колонной и с песнями и танцами прошествовали по улице Куйбышева, сообщают очевидцы. В соцсетях появилось видео. Напомним, 

29 июня 2018, 09:53
В самарских школах неправильно распределяли уроки физкультуры

В самарских школах неправильно распределяли уроки физкультуры

Прокуратура Кировского района Самары провела проверку в местных школах. Сотрудники надзорной службы зафиксировали несоответствие расписания уроков нормам СанПиН. В 26 образовательных учреждениях были выявлены нарушения.

Оказалось, что руководство учебных заведений допускало ситуации, когда уроки физкультуры ставились первыми или же очень близко 

18 июня 2018, 05:29
С 1 февраля изменится расписание электричек «Курумоч-Самара»

С 1 февраля изменится расписание электричек «Курумоч-Самара»

Самарская пригородная пассажирская компания изменила расписание движения электрички, которая курсирует между региональным центром и аэропортом «Курумоч». С 1 февраля дневной аэроэкспресс из воздушной гавани будет отправляться в 14:04, или на полчаса позже прежнего времени. Состав будет делать шесть промежуточных остановок 

30 января 2018, 10:08
В Самарской области выберут 1400 стюардов на матчи ЧМ-2018

В Самарской области выберут 1400 стюардов на матчи ЧМ-2018

В Самарской области начался набор стюардов, которые будут работать на стадионе «Самара Арена» в дни проведения матчей ЧМ-2018. Всего до 15 марта организаторы выберут 1400 человек.

Стюардами могут стать граждане РФ, которым исполнилось 18 лет, не имеющие ограничений по здоровью. Им 

29 января 2018, 04:20
Регистрация болельщиков ЧМ-2018 на спецпоезда открыта с 18 декабря

Регистрация болельщиков ЧМ-2018 на спецпоезда открыта с 18 декабря

В понедельник, 18 декабря, открылась регистрация на специальные поезда для болельщиков ЧМ-2018.

«Для получения права на бесплатный проезд в специальных дополнительных поездах болельщикам необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика - персонифицированную карту зрителя Fan ID. 
18 декабря 2017, 08:09
С 4 сентября водный транспорт в Самаре перешел на осеннее расписание

С 4 сентября водный транспорт в Самаре перешел на осеннее расписание

С 4 сентября изменилось расписание движения речного транспорта в Самарской губернии. Скоростные суда по маршруту «Самара - Тольятти» будут ходить по пятницам и в выходные дни. По маршруту «Самара - Ширяево» - скоростные суда будут ходить по выходным. Закрываются  скоростные 

4 сентября 2017, 02:30
Стало известно расписание госэкзаменов в этом году

Стало известно расписание госэкзаменов в этом году

Досрочный этап ЕГЭ  пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной - с 29 мая по 1 июля. Начнутся они с экзаменов по географии и информатике и ИКТ. Пересдать русский  язык и математику разрешат в  период с 5 по 16 

6 марта 2017, 01:06
Треть работающих самарцев пожертвуют сном ради матчей сборной России на ЧМ-2014

Треть работающих самарцев пожертвуют сном ради матчей сборной России на ЧМ-2014

42% работников компаний Самарской области заявили, что будут смотреть трансляцию матча сборных России и Южной Кореи в рамках ЧМ-2014 по футболу, который состоится в 2 часа ночи по московскому времени.

31% местных болельщиков мало волнует тот факт, что вставать на работу 

17 июня 2014, 04:03
В Самаре на пл. Куйбышева покажут 10 матчей ЧМ-2014

В Самаре на пл. Куйбышева покажут 10 матчей ЧМ-2014

В рамках международного фестиваля болельщиков в Самаре на пл. Куйбышева будет организована трансляция 10 матчей чемпионата мира по футболу FIFA-2014 в Бразилии. Напомним, проведение фестиваля запланировано с 13 по 22 июня.
 
Каждый вечер с 20:00 до 22:00 болельщики смогут 

30 мая 2014, 02:01
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