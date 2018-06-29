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Что в дни ЧМ-2018 болело у болельщиков в Самаре
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29 июня 2018, 05:46
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Появилось фото, как болели в Сенегале во время матча на «Самара Арене»
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29 июня 2018, 10:23
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50 миллиардов рублей выделено на подготовку к матчам чемпионата мира по футболу в Самаре
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29 июня 2018, 10:16
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Карнавал после игры ЧМ-2018 Колумбия – Сенегал устроили болельщики в Самаре
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29 июня 2018, 09:53
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В самарских школах неправильно распределяли уроки физкультуры
Прокуратура Кировского района Самары провела проверку в местных школах. Сотрудники надзорной службы зафиксировали несоответствие расписания уроков нормам СанПиН. В 26 образовательных учреждениях были выявлены нарушения.
Оказалось, что руководство учебных заведений допускало ситуации, когда уроки физкультуры ставились первыми или же очень близко …
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18 июня 2018, 05:29
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С 1 февраля изменится расписание электричек «Курумоч-Самара»
Самарская пригородная пассажирская компания изменила расписание движения электрички, которая курсирует между региональным центром и аэропортом «Курумоч». С 1 февраля дневной аэроэкспресс из воздушной гавани будет отправляться в 14:04, или на полчаса позже прежнего времени. Состав будет делать шесть промежуточных остановок …
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30 января 2018, 10:08
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В Самарской области выберут 1400 стюардов на матчи ЧМ-2018
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29 января 2018, 04:20
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Регистрация болельщиков ЧМ-2018 на спецпоезда открыта с 18 декабря
В понедельник, 18 декабря, открылась регистрация на специальные поезда для болельщиков ЧМ-2018.
«Для получения права на бесплатный проезд в специальных дополнительных поездах болельщикам необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика - персонифицированную карту зрителя Fan ID. …
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18 декабря 2017, 08:09
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С 4 сентября водный транспорт в Самаре перешел на осеннее расписание
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4 сентября 2017, 02:30
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Стало известно расписание госэкзаменов в этом году
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6 марта 2017, 01:06
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Треть работающих самарцев пожертвуют сном ради матчей сборной России на ЧМ-2014
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17 июня 2014, 04:03
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В Самаре на пл. Куйбышева покажут 10 матчей ЧМ-2014
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30 мая 2014, 02:01