29 июня фестиваль болельщиков в Самаре работать не будет. Связано это с тем, что в пятницу ни одного матча в рамках мирового первенства не запланировано. Трансляций не будет. Сообщение появилось в официальной группе организаторов в ВК.
"Завтра фестиваль болельщиков FIFA на площади Куйбышева не работает. Отдыхаем от футбола, а на выходных — снова к нам!", - говорится в cообщении.
Отметим, что 28 июня завершился групповой этап чемпионата мира по футболу. По его результатам определились 16 команд, которые продолжат выступление в 1/8 финала. Среди прочих оказалась и сборная России. 1 июля наши футболисты сразятся с испанцами.
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