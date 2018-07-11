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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

7 место по заполняемости во время ЧМ-2018 заняла «Самара Арена»

7 место по заполняемости во время ЧМ-2018 заняла «Самара Арена»

«Самара Арена» заняла 7 место по заполняемости во время матчей ЧМ-2018. Такие данные приводит аналитическое агентство ТурСтат, которое составило рейтинг стадионов городов-организаторов.

По подсчетам специалистов, средняя посещаемость самарского спорткомплекса не превысила 98,5%. С 17 июня по 7 июля 
11 июля 2018, 11:41
Опубликована программа Фестиваля болельщиков в Самаре на 11 июля

Опубликована программа Фестиваля болельщиков в Самаре на 11 июля

В среду, 11 июля, Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева откроется для гостей в 20:00, то есть за два часа до начала игры между сборными Англии и Хорватии. Напомним, что команды-соперницы сразятся за путевку в полуфинал в столичных «Лужниках».

Участники 
11 июля 2018, 09:42
Сборная Швейцарии может вернуться после ЧМ-2018 в Самарскую область

Сборная Швейцарии может вернуться после ЧМ-2018 в Самарскую область

Сборная Швейцарии может использовать базу в Тольятти - стадион "Торпедо" и гостиницу "Лада-Резорт" для подготовки к кубковым встречам команды в дальнейшем. 
 
"Тренерский штаб сборной Швейцарии высоко оценил условия, которые были обеспечены для тренировок и проживания команды в Тольятти и высказал пожелание 
11 июля 2018, 08:26
Гастрономической столицей России стала на один день Самара

Гастрономической столицей России стала на один день Самара

Самара на один день стала гастрономической столицей России. На набережной Волги под Некрасовским спуском раскинулась экспозиция фестиваля-путешествия, где рестораторы в специальных машинах готовили блюда разных регионов страны. За месяц караван из 11 мобильных стрит-фудтраков преодолел расстояние практически в 10 тыс 

10 июля 2018, 05:46
Забытый рюкзак вернули полицейские болельщику из Колумбии в Самаре

Забытый рюкзак вернули полицейские болельщику из Колумбии в Самаре

К работникам железной дороги в Самаре обратился болельщик из Колумбии. Мужчина добрался на матч ЧМ-2018 в областную столицу на поезде из Сызрани, где остановились многие его соотечественники. Фанат случайно забыл свой рюкзак с вещами в электричке «Сызрань — Самара». Информацию 

10 июля 2018, 01:46
Примерно на миллиард наели посетители баров и ресторанов во время ЧМ-2018 в Самаре

Примерно на миллиард наели посетители баров и ресторанов во время ЧМ-2018 в Самаре

1,1 млн. человек посетили точки общепита с 14 июня.
9 июля 2018, 02:35
Перед матчем Россия-Хорватия появится своя фан-зона в Тольятти

Перед матчем Россия-Хорватия появится своя фан-зона в Тольятти

 

В субботу, 7 июля, пройдет матч между сборными России и Хорватии. Национальная команда нашей страны впервые в истории вышла в четвертьфинал мирового первенства по футболу. Многие болельщики из Тольятти ранее отправлялись в Самару, чтобы увидеть игры ЧМ-2018 на большом экране 

6 июля 2018, 12:54
На матч Швеция-Англия в Самару отправят дополнительный поезд с болельщиками

На матч Швеция-Англия в Самару отправят дополнительный поезд с болельщиками

Дополнительный пассажирский поезд №210/177 поедет из российской столицы в Самару накануне игры между сборными Швеции и Англии. Напомним, что матч четвертьфинала ЧМ-2018 пройдет на стадионе «Самара Арена» в ближайшую субботу, 7 июля.

Состав отправится из Москвы в 17:48 в пятницу, 6 

5 июля 2018, 12:46
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