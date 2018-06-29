В Самаре вечером в четверг, 28 июня, после матча 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу Колумбия – Сенегал, состоялся настоящий карнавал. Иностранные болельщики большой колонной и с песнями и танцами прошествовали по улице Куйбышева, сообщают очевидцы. В соцсетях появилось видео. Напомним, накануне на стадионе "Самара Арена" в Самаре сборная Колумбии обыграла команду Сенегала со счетом 1:0. На эту игру в Самару приехали 20 тысяч колумбийцев и несколько сотене сенегальцев.
«Перед матчем Бразилия - Мексика в Самаре, на разогреве выступила Колумбия. Красавцы! Вот как надо болеть за своих в любой ситуации!) Ждём Бразильский карнавал!» - написала жительница Самары.
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