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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Без голов: матч «Крылья Советов» - ЦСКА закончился со счетом 0:0

Без голов: матч «Крылья Советов» - ЦСКА закончился со счетом 0:0

31 июля на стадионе «Самара Арена» завершился матч первого тура чемпионата РФПЛ между «Крыльями Советов» и московским ЦСКА. Все два тайма игра проходила в равной борьбе на встречных курсах. Однако голов забито не было. Счет 0:0.
 
По итогам первого тура «Крылья 
31 июля 2018, 10:01
«Крылышки» и ЦСКА поддерживают Дмитрий Азаров и Евгений Гинер

«Крылышки» и ЦСКА поддерживают Дмитрий Азаров и Евгений Гинер

В эти минуты на стадионе «Самара Арена» продолжается матч первого тура Российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и столичным ЦСКА. Напомним, что на перерыв после первого тайма команды ушли со счетом 0:0. На стадионе присутствуют около 40 тысяч болельщиков, среди которых 
31 июля 2018, 09:44
После первого тайма в матче «Крылья Советов» - ЦСКА счет — 0:0

После первого тайма в матче «Крылья Советов» - ЦСКА счет — 0:0

На стадионе «Самара Арена» завершился первый тайм футбольного матча между «Крыльями Советов» и ЦСКА. Он прошел без забитых голов.
 
В первые минуты встречи москвичи полностью владели инициативой и провели несколько опасных атак, но результата они не принесли. К середине тайма темп 
31 июля 2018, 08:53
Шаттлы едут до стадиона

Шаттлы едут до стадиона "Самара Арена" битком

Меньше двух часов осталось до начала матча "Крылья Советов" - ЦСКА. На стадионе "Самара Арена" ожидается аншлаг - более 40 тысяч зрителей. Многие добираются до пункта назначения на трамваях-шаттлах. После подобных штурмов внутри них явный дефицит мест даже для езды 
31 июля 2018, 06:54
В Самаре перекупщики продают билеты на матч «Крылья Советов» - ЦСКА за 4000 рублей

В Самаре перекупщики продают билеты на матч «Крылья Советов» - ЦСКА за 4000 рублей

Самарские перекупщики стараются не упустить момент и выгоду: билеты на игру «Крыльев Советов» и ЦСКА продают с солидной наценкой. Сейчас на сайтах объявлений их можно приобрести без проблем, но за очень разные суммы, разбег составляет от 800 до 4000 тысяч 
31 июля 2018, 03:52
Андрей Тихонов сыграл в матче футбольных звезд на Красной площади

Андрей Тихонов сыграл в матче футбольных звезд на Красной площади

В Москве на Красной площади состоялся матч футбольных звезд. Команды играли смешанными составами.  В обеих сборных присутствовали иностранные спортсмены и по одному российскому игроку и девушке-футболистке.

За одну из футбольных команд играл наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов. Он специально 
12 июля 2018, 11:00
Пять-шесть новичков могут пополнить состав «Крыльев Советов»

Пять-шесть новичков могут пополнить состав «Крыльев Советов»

Для выступления в чемпионате РФПЛ «Крылья Советов» могут подписать пять-шесть новичков. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Андрей Тихонов. О том, какие конкретно позиции планируется усилить, наставник волжан не сказал, пояснив, что все будет зависеть от объема финансирования.

Также 

31 мая 2018, 09:45
Названы условия нового контракта Андрея Тихонова с ФК «Крылья Советов»

Названы условия нового контракта Андрея Тихонова с ФК «Крылья Советов»

В Самаре главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов продлил контракт с клубом. Об этом было официально заявлено в среду, 30 мая, на пресс-конференции с участием Тихонова и гендиректора «Крыльев» Виталия Шашкова. Новое соглашение заключено по схеме «1+1» - то есть 

30 мая 2018, 04:46
Названо имя главного тренера «Крыльев Советов» на новый сезон

Названо имя главного тренера «Крыльев Советов» на новый сезон

В Самаре назвали имя наставника футбольного клуба «Крылья Советов» на ближайший год. Пост главного тренера самарских футболистов, по данным "Спорт-экспресса" сохранит Андрей Тихонов. Контракт с ним будет продлен на один год, передает sport-express.ru. Предыдущее соглашение истекало по итогам сезона в 
29 мая 2018, 02:26

"Крылья Советов" победили ЦСКА в гостях со счетом 2:0!

Сегодня, 21 ноября, самарские "Крылья Советов" в гостях обыграли один из самых титулованных российских клубов ЦСКА со счетом 2:0. Таким образом, самарцы взяли реванш за домашнее поражение от армейцев во 2-м туре чемпионата российской Премьер-лиги (0:2).
 
Первая половина матча 
21 ноября 2015, 11:55
«Крылья Советов» не смогли одолеть ЦСКА

«Крылья Советов» не смогли одолеть ЦСКА

В Москве состоялся матч второго тура футбольного чемпионата России среди команд Премьер-лиги. ЦСКА принимал на своем поле самарские «Крылья Советов». Счет открыли волжане. На 12-й минуте игрок «Крыльев» Илья Максимов поразил ворота хозяев. Однако во второй половине матча москвичи смогли 

23 июля 2013, 10:34
Резервисты «Крыльев» в Москве проиграли «молодежке» ЦСКА

Резервисты «Крыльев» в Москве проиграли «молодежке» ЦСКА

Резервисты «Крыльев Советов» на выезде проиграли «молодежке» ЦСКА. Москвичи трижды поразили ворота самарцев. Ответить хозяевам лишь однажды смог нападающий «Крыльев» Артем Делькин. Итог матча – 3:1, победа ЦСКА. Сегодня, 22 июля, в Москве состоится игра основных составов команд. Напомним, матч 

22 июля 2013, 02:17
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