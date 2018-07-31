В Самаре перекупщики продают билеты на матч «Крылья Советов» - ЦСКА за 4000 рублей … Самарские перекупщики стараются не упустить момент и выгоду: билеты на игру «Крыльев Советов» и ЦСКА продают с солидной наценкой. Сейчас на сайтах объявлений их можно приобрести без проблем, но за очень разные суммы, разбег составляет от 800 до 4000 тысяч