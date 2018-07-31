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Без голов: матч «Крылья Советов» - ЦСКА закончился со счетом 0:0
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31 июля 2018, 10:01
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«Крылышки» и ЦСКА поддерживают Дмитрий Азаров и Евгений Гинер
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31 июля 2018, 09:44
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После первого тайма в матче «Крылья Советов» - ЦСКА счет — 0:0
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31 июля 2018, 08:53
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Шаттлы едут до стадиона "Самара Арена" битком
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31 июля 2018, 06:54
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В Самаре перекупщики продают билеты на матч «Крылья Советов» - ЦСКА за 4000 рублей
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31 июля 2018, 03:52
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Андрей Тихонов сыграл в матче футбольных звезд на Красной площади
В Москве на Красной площади состоялся матч футбольных звезд. Команды играли смешанными составами. В обеих сборных присутствовали иностранные спортсмены и по одному российскому игроку и девушке-футболистке.
За одну из футбольных команд играл наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов. Он специально …
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12 июля 2018, 11:00
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Пять-шесть новичков могут пополнить состав «Крыльев Советов»
Для выступления в чемпионате РФПЛ «Крылья Советов» могут подписать пять-шесть новичков. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Андрей Тихонов. О том, какие конкретно позиции планируется усилить, наставник волжан не сказал, пояснив, что все будет зависеть от объема финансирования.
Также …
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31 мая 2018, 09:45
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Названы условия нового контракта Андрея Тихонова с ФК «Крылья Советов»
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30 мая 2018, 04:46
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Названо имя главного тренера «Крыльев Советов» на новый сезон
В Самаре назвали имя наставника футбольного клуба «Крылья Советов» на ближайший год. Пост главного тренера самарских футболистов, по данным "Спорт-экспресса" сохранит Андрей Тихонов. Контракт с ним будет продлен на один год, передает sport-express.ru. Предыдущее соглашение истекало по итогам сезона в …
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29 мая 2018, 02:26
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"Крылья Советов" победили ЦСКА в гостях со счетом 2:0!
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21 ноября 2015, 11:55
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«Крылья Советов» не смогли одолеть ЦСКА
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23 июля 2013, 10:34
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Резервисты «Крыльев» в Москве проиграли «молодежке» ЦСКА
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22 июля 2013, 02:17