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Во время ЧМ-2018 в Самаре побывали 500 тысяч туристов

Во время ЧМ-2018 в Самаре побывали 500 тысяч туристов

500 тысяч туристов, включая 250 тысяч иностранных болельщиков побывали в Самаре во время ЧМ-2018. Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг городов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России по их популярности у туристов.

Самара вошла в пятерку самых 
31 июля 2018, 10:07
Самарские «Крылья Советов» выпустили собственную линейку мороженого

Самарские «Крылья Советов» выпустили собственную линейку мороженого

«Крылья Советов» совместно с «Саратов-Холод Плюс» выпустили линейку мороженого под своим брендом. Новый партнер клуба - крупная компания с головным офисом в Саратове и 8 филиалами в Поволжском регионе и Южном федеральном округе. Ее сеть дистрибьюторов работает в Поволжском, Южном 
31 июля 2018, 09:02
В блогах: Что за колхоз с продажами билетов на матчи

В блогах: Что за колхоз с продажами билетов на матчи "КС"?

Алексей Башмаков через "Твиттер" обратился к руководителям области и самарских "Крыльев Советов", чтобы они навели порядок с продажами билетов на матчи клуба.

"Вы посмотрите, что творится. 200 человек стоят в очереди к одному компьютеру в "Вертикали" и "Парк-Хаусе". 
29 июля 2018, 11:36
«Крылья Советов» подписали контракт с нападающим Максимом Канунниковым

«Крылья Советов» подписали контракт с нападающим Максимом Канунниковым

В пятницу, 27 июля, в клубную заявку самарских «Крыльев Советов» был внесен Максим Канунников. 27-летний нападающий будет играть в составе команды до конца сезона 2018/2019. На поле футболист выйдет под номером 99, сообщили в клубе.

Напомним, что ранее он 
27 июля 2018, 04:09
В день игры «Крыльев Советов» и ЦСКА болельщиков будут перевозить на дополнительных трамваях

В день игры «Крыльев Советов» и ЦСКА болельщиков будут перевозить на дополнительных трамваях

В день матча между самарскими «Крыльями Советов» и московским ЦСКА до стадиона «Самара Арена» будут ездить трамваи. Напомним, что игра первого тура российской премьер-лиги состоится 31 июля, начало - в 20:00.

Трамваи будут курсировать от остановки «Барбошина поляна» до 
27 июля 2018, 01:30
«Крылья Советов» победили «Сызрань-2003» в контрольном матче

«Крылья Советов» победили «Сызрань-2003» в контрольном матче

В четверг, 26 июля, самарские «Крылья Советов» сыграли в заключительном контрольном матче межсезонья с командой «Сызрань-2003». Встреча проходила на стадионе «Металлург» и завершилась разгромом гостей со счетом 3:1. Голы со стороны «Крыльев» забили Максим Канунников, Денис Ткачук и Владимир Полуяхтов, 
26 июля 2018, 11:19

"Крылья Советов" победили ЦСКА в гостях со счетом 2:0!

Сегодня, 21 ноября, самарские "Крылья Советов" в гостях обыграли один из самых титулованных российских клубов ЦСКА со счетом 2:0. Таким образом, самарцы взяли реванш за домашнее поражение от армейцев во 2-м туре чемпионата российской Премьер-лиги (0:2).
 
Первая половина матча 
21 ноября 2015, 11:55
«Крылья Советов» не смогли одолеть ЦСКА

«Крылья Советов» не смогли одолеть ЦСКА

В Москве состоялся матч второго тура футбольного чемпионата России среди команд Премьер-лиги. ЦСКА принимал на своем поле самарские «Крылья Советов». Счет открыли волжане. На 12-й минуте игрок «Крыльев» Илья Максимов поразил ворота хозяев. Однако во второй половине матча москвичи смогли 

23 июля 2013, 10:34
Резервисты «Крыльев» в Москве проиграли «молодежке» ЦСКА

Резервисты «Крыльев» в Москве проиграли «молодежке» ЦСКА

Резервисты «Крыльев Советов» на выезде проиграли «молодежке» ЦСКА. Москвичи трижды поразили ворота самарцев. Ответить хозяевам лишь однажды смог нападающий «Крыльев» Артем Делькин. Итог матча – 3:1, победа ЦСКА. Сегодня, 22 июля, в Москве состоится игра основных составов команд. Напомним, матч 

22 июля 2013, 02:17
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