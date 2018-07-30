11
18
07
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 30 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
10 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

У пловца на пляже в Тольятти случился сердечный приступ

У пловца на пляже в Тольятти случился сердечный приступ

В субботу, 28 июля, на «Итальянском» пляже в Тольятти случилось ЧП. Спасатели, патрулировавшие территорию, увидели мужчину, которому явно требовалась помощь. Он заплыл за буйки и начал тонуть. Спасатели подняли мужчину на борт катера и доставили до берега. Когда на место 
30 июля 2018, 02:35
Под суд пойдет воспитательница, которая случайно дала 5-летней девочке выпить дезинфицирующую жидкость

Под суд пойдет воспитательница, которая случайно дала 5-летней девочке выпить дезинфицирующую жидкость

В Жигулевске завершено расследование уголовного дела в отношении воспитателя структурного подразделения детского сада «Чебурашка». Эту женщину обвиняют в «Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

По версии следствия, 20 октября прошлого года пятилетняя 
30 июля 2018, 02:07
В Сызрани неизвестный сбил муляж школьника

В Сызрани неизвестный сбил муляж школьника

Один из муляжей в Сызрани снесли и уложили рядом с местом происшествия. Напомним, что «жестяных школьников» - фигуры маленьких детей в полный рост поставили по инициативе Госавтоинспекции на двух опасных пешеходных переходах.

Жители города реагировали на них по-разному: одни 
30 июля 2018, 11:01
«Возвращался с соревнований»: 17-летний кадет утонул на реке Сок под Самарой

«Возвращался с соревнований»: 17-летний кадет утонул на реке Сок под Самарой

В воскресенье, 29 июля, в 09:55 водолазный отряд Поисково-спасательной службы Самарской области направили по вызову в Красноярский район. Там, по словам очевидцев, на реке Сок утонул 17-летний подросток. Молодой человек учился в Удмуртском кадетском корпусе. Его команда возвращалась с соревнований 
30 июля 2018, 09:11
Следователи выясняют, кто виноват в смерти 1,5-месячной девочки в Сызрани

Следователи выясняют, кто виноват в смерти 1,5-месячной девочки в Сызрани

В Сызрани стартовала доследственная проверка информации о гибели 1,5-месячной девочки в городской больнице.

«Выясняются все обстоятельства происшествия, назначено судебно–медицинское исследование», говорится в сообщении СУ СК России по Самарской области. Уже по результатам проверки будет решено, имеются ли основания для 
23 июля 2018, 01:03
8-летний мальчик из Самарской области погиб после купания на диком пляже

8-летний мальчик из Самарской области погиб после купания на диком пляже

В Саратовской области следователи выясняют подробности трагедии, которая произошла 14 июля. В этот день восьмилетний мальчик из Самарской области скончался в центральной районной больнице Духовницкого района. Местные правоохранители организовали доследственную проверку.

По предварительным данным, накануне ребенок вместе с родителями 
16 июля 2018, 12:08
В Тольятти нашли автомобилиста, который сбил двух пешеходов и скрылся

В Тольятти нашли автомобилиста, который сбил двух пешеходов и скрылся

В Автограде полицейские выясняют обстоятельства аварии, в которой были травмированы два пешехода.

Ночью 11 февраля 28-летний водитель «Лада Гранта» двигался в районе дома № 3 по улице Шлюзовой задним ходом. Автомобилист не убедился в безопасности маневра, и его машина 
12 февраля 2018, 02:20
Завершилось предварительное расследование громкого уголовного дела по факту сговора и коммерческого подкупа

Завершилось предварительное расследование громкого уголовного дела по факту сговора и коммерческого подкупа

Завершилось предварительное расследование громкого уголовного дела по факту сговора и коммерческого подкупа при проведении торгов на обслуживание медицинского оборудования в больницах Самары. На кону тогда было 4 млрд рублей. Фигурантами этого дела стали зам министра здравоохранения региона Альберт Навасардян, директор 

25 октября 2017, 06:05
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх