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У пловца на пляже в Тольятти случился сердечный приступ
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30 июля 2018, 02:35
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Под суд пойдет воспитательница, которая случайно дала 5-летней девочке выпить дезинфицирующую жидкость
В Жигулевске завершено расследование уголовного дела в отношении воспитателя структурного подразделения детского сада «Чебурашка». Эту женщину обвиняют в «Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
По версии следствия, 20 октября прошлого года пятилетняя …
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30 июля 2018, 02:07
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В Сызрани неизвестный сбил муляж школьника
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30 июля 2018, 11:01
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«Возвращался с соревнований»: 17-летний кадет утонул на реке Сок под Самарой
В воскресенье, 29 июля, в 09:55 водолазный отряд Поисково-спасательной службы Самарской области направили по вызову в Красноярский район. Там, по словам очевидцев, на реке Сок утонул 17-летний подросток. Молодой человек учился в Удмуртском кадетском корпусе. Его команда возвращалась с соревнований …
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30 июля 2018, 09:11
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Следователи выясняют, кто виноват в смерти 1,5-месячной девочки в Сызрани
В Сызрани стартовала доследственная проверка информации о гибели 1,5-месячной девочки в городской больнице.
«Выясняются все обстоятельства происшествия, назначено судебно–медицинское исследование», говорится в сообщении СУ СК России по Самарской области. Уже по результатам проверки будет решено, имеются ли основания для …
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23 июля 2018, 01:03
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8-летний мальчик из Самарской области погиб после купания на диком пляже
В Саратовской области следователи выясняют подробности трагедии, которая произошла 14 июля. В этот день восьмилетний мальчик из Самарской области скончался в центральной районной больнице Духовницкого района. Местные правоохранители организовали доследственную проверку.
По предварительным данным, накануне ребенок вместе с родителями …
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16 июля 2018, 12:08
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В Тольятти нашли автомобилиста, который сбил двух пешеходов и скрылся
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12 февраля 2018, 02:20
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Завершилось предварительное расследование громкого уголовного дела по факту сговора и коммерческого подкупа
Завершилось предварительное расследование громкого уголовного дела по факту сговора и коммерческого подкупа при проведении торгов на обслуживание медицинского оборудования в больницах Самары. На кону тогда было 4 млрд рублей. Фигурантами этого дела стали зам министра здравоохранения региона Альберт Навасардян, директор …
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25 октября 2017, 06:05