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Скелетированный труп мужчины нашли в колодце в Тольятти
Полицейские из Тольятти пытаются узнать, откуда в колодце появился труп человека. На страшную находку наткнулись в понедельник, 30 июля, в колодце частного дома по улице Энергетиков в микрорайоне Шлюзовой. Из него достали скелетированный труп неизвестного мужчины. Тело будут исследовать судмедэксперты, …
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1 августа 2018, 03:04
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В Гранном утонул 34-летний мужчина
Во вторник , 31 июля, в поселке Гранный под Новокуйбышевском утонул человек. Это случилось примерно в 10:50. 34-летний мужчина купался, но не сумел выплыть самостоятельно. На месте событий работали четверо спасателей, которые задействовали одну единицу техники, пишет citytraffic.ru.
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31 июля 2018, 05:11
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Появилось видео эффектного пожара на проспекте Кирова в Самаре
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31 июля 2018, 11:13
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«Горит не слабо»: рядом с ТРК «Вива Лэнд» в Самаре вспыхнула заброшенная двухэтажка
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31 июля 2018, 08:38
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В Самаре три человека надышались парами метана: есть жертвы
В Самаре началась доследственная проверка по факту отправления трех человек парами метана. Как рассказали в региональном СУ СКР, 28 июля во время очистки канализационных стоков скончался 32-летний рабочий. Двое сотрудников ресторана, расположенного на улице Алма-Атинской, попытались помочь бедняге, но почувствовали …
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30 июля 2018, 10:53
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В Самаре тушили крупный пожар на улице Металлистов
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30 июля 2018, 11:09
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Фото и видео: в Тольятти среди ночи сожгли «Рено Дастер»
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23 июля 2018, 11:00