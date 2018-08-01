4
20
17
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                      .d8888b.   8888888888P            888       888    
                     d88P  Y88b        d88P             888       888    
                            888       d88P              888       888    
 888  888  888  888       .d88P      d88P     88888b.   888       888888 
 888  888  `Y8bd8P'   .od888P"      d88P      888 "88b  888       888    
 Y88  88P    X88K    d88P"         d88P       888  888  888       888    
  Y8bd8P   .d8""8b.  888"         d88P        888  888  888       Y88b.  
   Y88P    888  888  888888888   d8888888888  888  888  88888888   "Y888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Скелетированный труп мужчины нашли в колодце в Тольятти

Скелетированный труп мужчины нашли в колодце в Тольятти

Полицейские из Тольятти пытаются узнать, откуда в колодце  появился труп человека. На страшную находку наткнулись в понедельник, 30 июля, в колодце частного дома по улице Энергетиков в микрорайоне Шлюзовой. Из него достали скелетированный труп неизвестного мужчины. Тело будут исследовать судмедэксперты, 
1 августа 2018, 03:04
В Гранном утонул 34-летний мужчина

В Гранном утонул 34-летний мужчина

Во вторник , 31 июля, в поселке Гранный под Новокуйбышевском утонул человек. Это случилось примерно в 10:50. 34-летний мужчина купался, но не сумел выплыть самостоятельно. На месте событий работали четверо спасателей, которые задействовали одну единицу техники, пишет citytraffic.ru.
31 июля 2018, 05:11
Появилось видео эффектного пожара на проспекте Кирова в Самаре

Появилось видео эффектного пожара на проспекте Кирова в Самаре

В Сети очевидцы выложили несколько видеозаписей пожара около ТРК «Вива Лэнд» в Самаре. Напомним, что во вторник, 31 июля,  рано утром вспыхнул двухэтажный дом. К счастью, он был давно заброшен и прежние жильцы расселены. Пока информация о пострадавших не поступала.
31 июля 2018, 11:13
«Горит не слабо»: рядом с ТРК «Вива Лэнд» в Самаре вспыхнула заброшенная двухэтажка

«Горит не слабо»: рядом с ТРК «Вива Лэнд» в Самаре вспыхнула заброшенная двухэтажка

Во вторник, 31 июля, возник пожар на проспекте Кирова. Неподалеку от торгово-развлекательного комплекса «Вива Лэнд» загорелась заброшенная двухэтажка. Пламя очевидцы заметили около шести часов утра, огонь распространился по всему зданию, а белый густой дым стелится по всему проспекту Кирова. По 
31 июля 2018, 08:38
В Самаре три человека надышались парами метана: есть жертвы

В Самаре три человека надышались парами метана: есть жертвы

В Самаре началась доследственная проверка по факту отправления трех человек парами метана. Как рассказали в региональном СУ СКР, 28 июля во время очистки канализационных стоков скончался 32-летний рабочий. Двое сотрудников ресторана, расположенного на улице Алма-Атинской, попытались помочь бедняге, но почувствовали 
30 июля 2018, 10:53
В Самаре тушили крупный пожар на улице Металлистов

В Самаре тушили крупный пожар на улице Металлистов

29 июля в Кировском районе произошел пожар. На лестничной клетке одного из домов по улице Металлистов загорелись вещи. Пламя охватило 20 квадратных метров площади.

На место происшествия оперативно прибыли 22 человека и 5 автоцистерн. На тушение возгорания у специалистов ушло 11 

30 июля 2018, 11:09
Фото и видео: в Тольятти среди ночи сожгли «Рено Дастер»

Фото и видео: в Тольятти среди ночи сожгли «Рено Дастер»

В ночь на понедельник в Тольятти произошел пожар.  На улице Мурысева загорелся «Рено Дастер». Пламя охватило переднюю часть внедорожника. Как сообщают очевидцы, перед возгоранием они услышали хлопок, говорится в паблике «
23 июля 2018, 11:00
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх