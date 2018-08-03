В ночь на пятницу в Сызрани произошел пожар. В 04:36 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о том, что на улице Овражной загорелся автомобиль. На его тушение выехали четыре человека на одной машине. В 04:43 пожар удалось локализовать, а еще через минуту ликвидировать.
О пострадавших в результате происшествия информации нет. Причина возгорания и размер нанесенного ущерба устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
|
В Сызрани продавец салона связи украл с работы смартфон, заменив его муляжом
|
3 августа 2018, 09:54
|
В Сызрани по неизвестной причине загорелся расселенный дом
|
2 августа 2018, 10:23
|
В Тольятти поймали на взятке инспектора пожарного надзора
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело против пожарного инспектора МЧС в городе Тольятти. Он подозревается в получении взятки.
По версии правоохранителей, 30 июля работник МЧС взял 15 тысяч рублей у завхоза одной из тольяттинских школ за то, чтобы заведение получило …
|
1 августа 2018, 10:32
|
Пожар в суде потушили судебные приставы в Самарской области
|
1 августа 2018, 03:36
|
Появилось видео эффектного пожара на проспекте Кирова в Самаре
|
31 июля 2018, 11:13
|
«Горит не слабо»: рядом с ТРК «Вива Лэнд» в Самаре вспыхнула заброшенная двухэтажка
|
31 июля 2018, 08:38
|
Лупоглазую рыбу-мутанта поймали в Сызрани
На минувших выходных необычный улов попался на крючок сызранскому рыбаку. Он вытащил из воды рыбу, у которой были неестественным образом выпущены глаза. Фото он разместил в группе «Рыбалка в Сызрани». Пользователи уже придумали речной обитательнице название: «Лупоглазка лобастая обыкновенная», сообщает …
|
30 июля 2018, 01:06
|
В Самаре тушили крупный пожар на улице Металлистов
|
30 июля 2018, 11:09
|
«Малышня негодуэ»: В Сызрани вандалы «с корнем» раскурочили детскую площадку
Родители теперь «ломают голову», как восстановить горку для расплакавшихся деток. И просят полицию «изловить злодеев».
Даже забетонированное антивандальное основание аттракциона не остановило хулиганов, передает «КТВ ЛУЧ».
ЧП произошло во дворе одного из домов на Образцовской. Неизвестные изверги …
|
29 июля 2018, 03:42
|
Высший класс пожароопасности лесов сохраняется в Самарской области
В Самарской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов. Пятый класс опасности введён на территории нескольких районов губернии: Алексеевского, Богатовского, Борского, Красноармейского, Нефтегорского и Ставропольского. В связи с этим, региональное управление МЧС призывает быть предельно осторожными.
Напомним, что в период действия высшего класса …
|
16 июля 2018, 04:31
|
Срочно от МЧС: грозы с сильным ветром ожидаются в Самарской области
В ближайшие несколько часов погода в некоторых районах Самарской области может серьезно ухудшиться. Об этом предупреждает региональное управление МЧС. Специалисты информируют о сильной грозе, которая будет сопровождаться ветром с порывами 15-18 метров в секунду.
Чтобы не стать жертвой несчастного случая, жителей …
|
13 июля 2018, 03:49