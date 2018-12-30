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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Куча мала из машин: «Крузак», снегоуборочный грузовик и две легковушки разбились под Самарой

Куча мала из машин: «Крузак», снегоуборочный грузовик и две легковушки разбились под Самарой

Вчера, 29 декабря, в Самаре произошло крупное ДТП. Очевидцам удалось снять последствия аварии на видео. По предварительным данным, четыре машины разбились примерно в 12:00 на Красноглинском шоссе. По словам очевидцев, в снегоуборочный грузовик «Урал» врезались водители на ВАЗ-2114 и Renault 

30 декабря 2018, 04:40
В ДТП около аэропорта Курумоч пострадали четыре человека

В ДТП около аэропорта Курумоч пострадали четыре человека

В пятницу, 28 декабря, произошла крупная дорожная авария на трассе в Самарской области. Столкновение случилось на 6 километре дороги «Волжсий - Береза». По данным облМВД, 65-летний водитель «Лада Гранта» ехал в снегопад со стороны трассы М-5 «Урал» в сторону поселка 
29 декабря 2018, 04:21
«Машина раздавлена»: в жутком ДТП в Самарской области погиб водитель «Жигулей»

«Машина раздавлена»: в жутком ДТП в Самарской области погиб водитель «Жигулей»

В пятницу, 28 декабря, на 131 километре автомобильной трассы «Самара - Большая Черниговка» произошла смертельная авария. В 06:05 20-летний водитель ехал на «Ладе Приоре» в условиях снегопада со стороны областной столицы в направлении республики Казахстан. По информации регионального ГУ МВД, 
29 декабря 2018, 02:26
В Самаре парень на «тринадцатой» сбил бабушку с внучкой

В Самаре парень на «тринадцатой» сбил бабушку с внучкой

В Самаре ведется проверка ДТП, в котором пострадали два пешехода. В пятницу, 28 декабря, 20-летний автолюбитель ехал на ВАЗ-2113 по улице Партизанской в сторону Промышленности. По предварительной информации, он не справился с управлением и сбил двух пешеходов — 72-летнюю бабушку 
29 декабря 2018, 01:41
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