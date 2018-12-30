ДТП произошло вчера, 29 декабря, около 7.30 утра на автодороге «Отрадный — Богатое — Борское». По версии сотрудников полиции, 68-летний водитель, двигаясь на автомобиле Daewoo Nexia, не справился в условиях снегопада с управлением и столкнулся со стоявшей «Газелью». После этого иномарку отрикошетило на встречку, где она врезалась в Isuzu. За рулем последней находился 55-летний водитель. После удара Isuzu «вылетела» в кювет.
Через 10 минут после этого ДТП 20-летний парень на «четырнадцатой», объезжая место ДТП, выехал на встречную полосу и столкнулся там со стоявшей Daewoo, участницей первой аварии.
В результате ДТП пострадала 34-летняя пассажирка Daewoo Nexia и водитель «четырнадцатой». Их доставили в медучреждение.
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