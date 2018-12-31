Под Самарой один человек погиб и трое людей пострадали в результате трагического ДТП, произошедшего вчера, 30 декабря, поздно вечером в Волжском районе. Участниками автоаварии стали водители Lada Kalina и Toyota Corolla.
По версии сотрудников полиции, на 17-м километре дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» 52-летний мужчина, управляя Lada Kalina, выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Toyota Corolla. За рулем последней находился 51-летний водитель. После ДТП пострадавший владелец вазовской легковушки был госпитализирован, однако вскоре он скончался в больнице.
В ДТП пострадали люди, находившиеся в салоне иномарки. Травмы получил водитель и его двое пассажиров в возрасте 15 и 42 лет. Медики после проведенного осмотра назначили амбулаторное лечение. По факту случившегося проводится проверка.
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