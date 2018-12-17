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В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии

В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии

В пятницу, 14 декабря, произошла очередная коммунальная авария в областной столице. На теплотрассе диаметром 500 миллиметров в районе дома №133 по улице Нагорной зафиксировали порыв. Сейчас на резервную схему перевели 159 многоквартирных домов и 4 детских сада. 
 
- Ремонтные работы ведёт 
14 декабря 2018, 02:35
Генпрокурор России назначил Сызранского транспортного прокурора

Генпрокурор России назначил Сызранского транспортного прокурора

Приказом Генерального прокурора России Юрия Чайки от 10 декабря 2018 года № 1474-к Сызранским транспортным прокурором Приволжской транспортной прокуратуры назначен Владислав Торопов. Он будет занимать этот пост в течение пяти лет.

Напомним, Владислав Торопов после окончания в 2004 году 
13 декабря 2018, 09:26
Водитель «Гранты» не заметил, как сбил 10-летнюю девочку в Сызрани

Водитель «Гранты» не заметил, как сбил 10-летнюю девочку в Сызрани

5 декабря в Сызрани случилось ДТП с участием ребенка. Все произошло на перекрестке улиц Советской и Володарского. 10-летняя девочка пересекала дорогу по пешеходному переходу. Буквально в одном шаге от тротуара ее сбила «Гранта».

Как сообщает КТВ-Луч, у предполагаемого 
5 декабря 2018, 10:14
Глухонемой бомж сбежал из сызранской больницы в коллектор

Глухонемой бомж сбежал из сызранской больницы в коллектор

На прошлой неделе в центральную городскую больницу Сызрани поступил необычный пациент — пожилой глухонемой бомж. Ранее он жил в тепловом коллекторе. Его «переезду» в более комфортные условия поспособствовали неравнодушные горожане и даже депутат городской думы.

Однако бездомный мужчина такой жест доброй воли не оценил и уже в прошедшие выходные совершил побег 

3 декабря 2018, 04:52
Сызранской молодёжи напомнили о вреде употребления наркотиков

Сызранской молодёжи напомнили о вреде употребления наркотиков

Совместно с молодёжной общественной организацией «ИТ КЛУБ» и сызранским Домом молодежи Управление по социальной и молодежной политике провело традиционную игру «Продвигай жизнь». В этом году в ней поучаствовали 130 студентов средне-специальных учебных заведений.

В рамках игры сотрудники Сызранского наркологического диспансера, МУ 

29 ноября 2018, 10:31
В Самаре ищут нового оператора для котельных

В Самаре ищут нового оператора для котельных

Мэрия Самары объявила открытый конкурс на эксплуатацию теплоэнергетических объектов, ранее находившихся в пользовании обанкротившейся «Самарской управляющей теплоэнергетической компании». Начальная цена контракта - 334 млн рублей. Как уже сообщала ТЕРРА, в сентябре СУТЭК была признана несостоятельной, в отношении предприятия открыли 
27 ноября 2018, 12:06
В Тольятти из-за коммунальной аварии мерзнут более 20 тысяч человек

В Тольятти из-за коммунальной аварии мерзнут более 20 тысяч человек

В Тольятти 57 многоквартирных домов, в которых проживают 20 377 человек, среди которых 6 792 ребенка остались без отопления из-за аварии на теплотрассе. О ней стало известно в 09:01 в среду. Оказалось, что на трубопроводе теплоснабжения диаметром 700 мм в 
21 ноября 2018, 05:01
В Тольятти жители нескольких кварталов остались без горячей воды

В Тольятти жители нескольких кварталов остались без горячей воды

В среду, 21 ноября, жители четырех кварталов в Тольятти столкнулись с отсутствием горячей воды, температура батарей в домах также понижается. Обеспокоенные горожане пишут в соцсетях, что воспитанников некоторых детских садов отправляют по домам, а тех, кого родители не могут забрать, 
21 ноября 2018, 11:29
Около десятка домов остаются без отопления в Самаре

Около десятка домов остаются без отопления в Самаре

В Самаре после вчерашней коммунальной аварии на Московском шоссе по-прежнему холодно почти в десятке жилых домов в районе улиц Тихвинской и 8-ой Радиальной.

Напомним, в ночь на четверг там случилась утечка горячей воды, провалился асфальт , а в образовавшуюся яму угодил 

16 ноября 2018, 11:24
В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега

В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега

Стало известно, что грядущей зимой основная очистка автомобильных дорог будет производиться по ночам, а дворов — в дневное время. Кроме того, на нескольких улицах введут запрет на ночную парковку, сообщает департамент городского хозяйства и экологии Самары. Также зимой планируются временные 
13 ноября 2018, 05:08
В блогах: как мэрия Тольятти и гордума управмикрорайонами делить будут?

В блогах: как мэрия Тольятти и гордума управмикрорайонами делить будут?

Блогер Игорь Кондратьев затронул тему о том, как мэрия Тольятти и местная гордума будут делить «умок» - то есть управляющих микрорайонами.

"После страстей, разыгранных в несколько серий вокруг избрания председателя и вице-спикеров тольяттинской думы, началась «возня» вокруг «умок». Прошел 
9 ноября 2018, 09:09
Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Во вторник, 30 октября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. На этот раз проблемы возникли на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе — там прорвало водовод. 

- Прорыв водопровода на кольце Кирова - Заводское шоссе, по стороне Кирова в 
30 октября 2018, 02:36
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