ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" обратилось с просьбой к депутатам Госдумы взять под контроль отопительный сезон в Сызрани. Дело в том, что плату за тепло и горячую воду с жителей города сейчас собирает ООО «Энергетик», которое не заключало никаких договоров с поставщиком услуг - компанией «Т Плюс», сообщает пресс-служба организации.
Ситуация вызвала обеспокоенность у парламентариев. Они направили депутатский запрос в Генеральную прокуратуру.
Напомним, до июля текущего года деньги за коммунальные услуги с сызранцев получало МУП «ЖЭС». Предприятие накопило долг перед поставщиком в 844 миллиона рублей. После этого функцию по сбору платы передали ООО «Энергетик».
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