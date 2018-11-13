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В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная "Сороконожка"
В паблике "ВелоТольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что 10 ноября состоялась третья традиционная "Сороконожка" - пеший поход по Самарской Луке. Было пройдено свыше 50 километров. Сбор был назначен в селе Ширяево в здании лесничества. Почти 30 участникам были вручены памятные …
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13 ноября 2018, 05:31
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В блогах: новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург
Блогер Игорь Кондратьев выложил новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург. 30-летняя мама и ее 13-летний сын-инвалид в прошедшую субботу выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов.
"Оказывается, в индивидуальной программе реабилитации этого ребенка были прописаны …
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13 ноября 2018, 05:16
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В Самаре 7 человек пострадали в ДТП на Бобруйской
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13 ноября 2018, 04:14
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Главой самарского Фонда обязательного медстрахования стал Владислав Романов
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13 ноября 2018, 02:43
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В блогах: как мэрия Тольятти и гордума управмикрорайонами делить будут?
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9 ноября 2018, 09:09
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Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе
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30 октября 2018, 02:36
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Почти 13 миллионов рублей потратят на уборку площади Славы от снега
В Самаре потратят почти 13 млн рублей на уборку снега на площади Славы. Подрядчика, который будет следить за территорией в границах Волжского проспекта, улиц Маяковского и Молодогвардейской, ищет областное казенное учреждение «Служба эксплуатации зданий и сооружений».
Как говорится в техзадании, исполнитель …
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29 октября 2018, 03:43
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В Самаре прошел парад коммунальной техники
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25 октября 2018, 10:10
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В Самаре тепло должно прийти во все дома до 26 октября
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25 октября 2018, 09:00
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Появилось видео с первым летним снегом в Тольятти
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1 июня 2018, 01:28
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Появился новый прогноз о снеге в Самаре
В Самарской области синоптики опубликовали прогноз на ближайшие дни. Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются 23 и 24 апреля, указано на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Ветер до 13 метров в секунду. Похолодает. В ночь на вторник – …
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23 апреля 2018, 01:51
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Свежий снег в апреле могут увидеть самарцы
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11 апреля 2018, 04:56
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Ученые рассказали о пользе занятий сексом в зимнее время
Американские исследователи из Пенсильвании раскрыли пользу занятий сексом в зимний период. В холодное время года людям необходимо повышать иммунитет – защитный механизм, который помогает бороться с вирусными недугами. Так вот, увеличить сопротивляемость поможет, в том числе, регулярная половая жизнь, отмечают …
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22 декабря 2017, 04:27
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В блогах: «Зима на Металлурге в 1970-е годы»
Администрация Кировского района показала в "Твиттере", как чистили зимой в 1970-е годы самарские улицы на Металлурге, опубликовав фото Виктора Федотова.
"До асфальта! Очень чисто!" - прокомментировали пользователи.
Читатели в восторге: "Вот это красота! Причем заметьте - тротуар …
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14 декабря 2017, 07:04
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Синоптики рассказали о погоде в декабре
По последним прогнозам российских метеорологов, большая часть первого зимнего месяца на основной территории Российской Федерации выдастся довольно теплой. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.
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30 ноября 2017, 04:22
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Самара готова к зиме на 97%
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20 сентября 2017, 07:08