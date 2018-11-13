В блогах: как мэрия Тольятти и гордума управмикрорайонами делить будут?



"После страстей, разыгранных в несколько серий вокруг избрания председателя и вице-спикеров тольяттинской думы, началась «возня» вокруг «умок». Прошел … Блогер Игорь Кондратьев затронул тему о том, как мэрия Тольятти и местная гордума будут делить «умок» - то есть управляющих микрорайонами."После страстей, разыгранных в несколько серий вокруг избрания председателя и вице-спикеров тольяттинской думы, началась «возня» вокруг «умок». Прошел