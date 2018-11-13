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«Бункер S» Эфир передачи от 06.11.2018  
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Материалы по теме:

В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная

В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная "Сороконожка"

В паблике "ВелоТольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что 10 ноября состоялась третья традиционная "Сороконожка" - пеший поход по Самарской Луке. Было пройдено свыше 50 километров. Сбор был назначен в селе Ширяево в здании лесничества. Почти 30 участникам были вручены памятные 
13 ноября 2018, 05:31
В блогах: новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург

В блогах: новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург

Блогер Игорь Кондратьев выложил новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург. 30-летняя мама и ее 13-летний сын-инвалид в прошедшую субботу выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов.

"Оказывается, в индивидуальной программе реабилитации этого ребенка были прописаны 
13 ноября 2018, 05:16
В Самаре 7 человек пострадали в ДТП на Бобруйской

В Самаре 7 человек пострадали в ДТП на Бобруйской

19-летняя автоледи не пропустила другую иномарку.
13 ноября 2018, 04:14
Главой самарского Фонда обязательного медстрахования стал Владислав Романов

Главой самарского Фонда обязательного медстрахования стал Владислав Романов

Новым главой самарского Фонда обязательного медицинского страхования назначен Владислав Романов. На этом посту он сменил Виктора Мокшина, который руководил ТФОМС с мая 2009 года. В 2014 году он был назначен представителем ФФОМС в Приволжском федеральном округе и совмещал две должности. 
13 ноября 2018, 02:43
В блогах: как мэрия Тольятти и гордума управмикрорайонами делить будут?

В блогах: как мэрия Тольятти и гордума управмикрорайонами делить будут?

Блогер Игорь Кондратьев затронул тему о том, как мэрия Тольятти и местная гордума будут делить «умок» - то есть управляющих микрорайонами.

"После страстей, разыгранных в несколько серий вокруг избрания председателя и вице-спикеров тольяттинской думы, началась «возня» вокруг «умок». Прошел 
9 ноября 2018, 09:09
Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Во вторник, 30 октября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. На этот раз проблемы возникли на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе — там прорвало водовод. 

- Прорыв водопровода на кольце Кирова - Заводское шоссе, по стороне Кирова в 
30 октября 2018, 02:36
Почти 13 миллионов рублей потратят на уборку площади Славы от снега

Почти 13 миллионов рублей потратят на уборку площади Славы от снега

В Самаре потратят почти 13 млн рублей на уборку снега на площади Славы. Подрядчика, который будет следить за территорией в границах Волжского проспекта, улиц Маяковского и Молодогвардейской, ищет областное казенное учреждение «Служба эксплуатации зданий и сооружений».

Как говорится в техзадании, исполнитель 

29 октября 2018, 03:43
В Самаре прошел парад коммунальной техники

В Самаре прошел парад коммунальной техники

25 октября на площади Куйбышева в Самаре прошел парад коммунальной техники. Все эти трактора, грузовики и бульдозеры будут убирать город от снега во время зимы. Планируется, что на улицах города будут работать до 400 машин.

Подробный репортаж о мероприятии 
25 октября 2018, 10:10
В Самаре тепло должно прийти во все дома до 26 октября

В Самаре тепло должно прийти во все дома до 26 октября

В Самаре до сих пор есть многоквартирные дома, жители которых сидят без отопления. В частности, из-за порыва на теплотрассе эта проблема коснулась обитателей около 80 домов в областной столице. Городские власти опубликовали список зданий, в которых из-за коммунального ЧП не 
25 октября 2018, 09:00
Появилось видео с первым летним снегом в Тольятти

Появилось видео с первым летним снегом в Тольятти

В Самарской области 1 
1 июня 2018, 01:28
Появился новый прогноз о снеге в Самаре

Появился новый прогноз о снеге в Самаре

В Самарской области синоптики опубликовали прогноз на ближайшие дни. Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются 23 и 24 апреля, указано на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Ветер до 13 метров в секунду. Похолодает. В ночь на вторник – 
23 апреля 2018, 01:51
Свежий снег в апреле могут увидеть самарцы

Свежий снег в апреле могут увидеть самарцы

В ночь на четверг в Самаре ожидаются осадки, возможен снег. Такой прогноз показывают различные агрегаторы погодных данных. В темное время суток столбик термометра опустится ниже 0, но ненадолго - буквально до утра. По прогнозам синоптиков, после этого с каждым днем 

11 апреля 2018, 04:56
Ученые рассказали о пользе занятий сексом в зимнее время

Ученые рассказали о пользе занятий сексом в зимнее время

Американские исследователи из Пенсильвании раскрыли пользу занятий сексом в зимний период. В холодное время года людям необходимо повышать иммунитет – защитный механизм, который помогает бороться с вирусными недугами. Так вот, увеличить сопротивляемость поможет, в том числе, регулярная половая жизнь, отмечают 

22 декабря 2017, 04:27
В блогах: «Зима на Металлурге в 1970-е годы»

В блогах: «Зима на Металлурге в 1970-е годы»

Администрация Кировского района показала в "Твиттере", как чистили зимой в 1970-е годы самарские улицы на Металлурге, опубликовав фото Виктора Федотова.

"До асфальта! Очень чисто!" - прокомментировали пользователи. 

Читатели в восторге: "Вот это красота! Причем заметьте - тротуар 
14 декабря 2017, 07:04
Синоптики рассказали о погоде в декабре

Синоптики рассказали о погоде в декабре

По последним прогнозам российских метеорологов, большая часть первого зимнего месяца на основной территории Российской Федерации выдастся довольно теплой. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Декабрь, по словам собеседника агентства, прогнозируется сравнительно мягким, особенно это 

30 ноября 2017, 04:22
Самара готова к зиме на 97%

Самара готова к зиме на 97%

Готовность Самары к отопительному сезону сегодня составляет 97 процентов. Из 10 тысяч 212 объектов к подаче тепла не успели подготовить всего 103 дома, говорится в сообщении гордумы. Все ремонтные работы планируется завершить к 26 сентября. Напомним, согласно постановлению правительства России, 

20 сентября 2017, 07:08
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