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В Самаре обещают полностью вернуть отопление в отключенные дома в 17:30
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24 января 2019, 04:36
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До конца дня отопление должны вернуть во все отключенные дома
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24 января 2019, 04:02
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Снег, метель и порывистый ветер: погода в Самарской области испортится
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24 января 2019, 03:14
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Дмитрий Азаров проверил, как отапливается больница имени Середавина
Тепло и горячая вода постепенно возвращаются в жилые дома и социальные объекты трех самарских микрорайонов. Губернатор Дмитрий Азаров посетил областную больницу имени Середавина, чтобы лично проверить, как организована подача тепла в медицинском учреждении. Главный врач больницы доложил, что в период …
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24 января 2019, 02:47
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В Тольятти любитель погонять пьяным врезался в Lexus: пострадали пассажиры
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23 января 2019, 05:23
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В Самаре автоледи на иномарке вылетела на встречку и врезалась в фуру
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23 января 2019, 02:22
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В Самарской области легковушка сбила двух подростков на «зебре»
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22 января 2019, 03:09
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В Самаре автоледи сбила 14-летнего подростка
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22 января 2019, 01:03
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