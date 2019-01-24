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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре обещают полностью вернуть отопление в отключенные дома в 17:30

В Самаре обещают полностью вернуть отопление в отключенные дома в 17:30

В эти минуты губернатор Дмитрий Азаров проводит комиссию ЧС в штабе по ликвидации порыва на теплотрассе в Самаре. Здесь же организован пункт выдачи обогревателей жителям домов, которые попали под отключение. 
- На 15:00 на телефоны «горячей линии» поступили 1082 звонка, все 
24 января 2019, 04:36
До конца дня отопление должны вернуть во все отключенные дома

До конца дня отопление должны вернуть во все отключенные дома

Сегодня до конца дня отопление и горячая вода должны поступить во все отключенные от теплоснабжения из-за крупной коммунальной аварии дома Самары. 
- Все службы мне обещают, что до конца дня отопление поступит в дома, сегодня проверим. Ситуация будет обсуждаться, но перерасчет 
24 января 2019, 04:02
Снег, метель и порывистый ветер: погода в Самарской области испортится

Снег, метель и порывистый ветер: погода в Самарской области испортится

Жителей региона просят быть особенно осторожными в четверг: сегодня местами по Самарской области усилится ветер, его порывы могут достигать 15-20 м/с. С семи часов вечера синоптики Приволжского УГМС обещают снег и метель в отдельных районах, на дорогах появятся снежные заносы. 
24 января 2019, 03:14
Дмитрий Азаров проверил, как отапливается больница имени Середавина

Дмитрий Азаров проверил, как отапливается больница имени Середавина

Тепло и горячая вода постепенно возвращаются в жилые дома и социальные объекты трех самарских микрорайонов. Губернатор Дмитрий Азаров посетил областную больницу имени Середавина, чтобы лично проверить, как организована подача тепла в медицинском учреждении. Главный врач больницы доложил, что в период 
24 января 2019, 02:47
В Тольятти любитель погонять пьяным врезался в Lexus: пострадали пассажиры

В Тольятти любитель погонять пьяным врезался в Lexus: пострадали пассажиры

В Тольятти водитель, лишенный прав, устроил аварию, в которой пострадали его пассажиры. 18 января 32-летний мужчина ехал на иномарке Opel Astra по Лесопарковому шоссе в сторону Спортивной. Поравнявшись с домом № 42, он не справился с управлением и его машина 
23 января 2019, 05:23
В Самаре автоледи на иномарке вылетела на встречку и врезалась в фуру

В Самаре автоледи на иномарке вылетела на встречку и врезалась в фуру

Полицейские выясняют подробности ДТП с грузовиком и иномаркой в Самаре. Во вторник, 22 января, столкновение произошло на 27 километре обводной дороги областной столицы. 37-летняя женщина ехала на иномарке Renault Sandero со стороны поселка Алексеевка в направлении трассы «Подъезд к г. 
23 января 2019, 02:22
В Самарской области легковушка сбила двух подростков на «зебре»

В Самарской области легковушка сбила двух подростков на «зебре»

Рано утром во вторник, 22 января., в селе Красный Яр под колесами машины оказались две девочки-подростка. В 08:05 25-летний водитель ВАЗ 201440 двигался по улице Промысловой во время снегопада. Когда он проезжал нерегулируемый пешеходный переход, то сбил двух девочек 12 
22 января 2019, 03:09
В Самаре автоледи сбила 14-летнего подростка

В Самаре автоледи сбила 14-летнего подростка

В областной столице в ДТП по собственной неосторожности пострадал подросток. В воскресенье днем 45-летняя женщина ехала на своей «Ладе Гранте» по улице Карла Маркса в направлении Комсомольской. В районе дома № 46 она сбила пешехода — 14-летнего мальчика, который переходил 
22 января 2019, 01:03
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