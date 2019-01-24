Специалисты «ПТС» завершают восстановление работы теплосети на улице Стара-Загора в Самаре. Уже закончено заполнение системы водой, сейчас идет процесс регулировки гидравлических режимов. Управляющие компании проинформированы о возможности подачи тепла потребителям.
Как отмечают в пресс-службе самарской горадминистрации, тепло уже подается в целый ряд объектов. По последним данным, отопление пришло в 120 жилых домов, 6 школ и 7 детсадов.
Напомним, что крупная коммунальная авария произошла вечером в среду. На улице Стара-Загора лопнула тепломагистраль. Под отключение от теплоснабжения попали 338 домов. Работы по устранению последствий аварии шли всю ночь. На это время в Кировском и Промышленном районах города ввели режим ЧС.
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