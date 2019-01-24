До конца дня отопление должны вернуть во все отключенные дома Сегодня до конца дня отопление и горячая вода должны поступить во все отключенные от теплоснабжения из-за крупной коммунальной аварии дома Самары. … - Все службы мне обещают, что до конца дня отопление поступит в дома, сегодня проверим. Ситуация будет обсуждаться, но перерасчет