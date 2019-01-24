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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

Решение о возобновлении занятий в школах, оставшихся без отопления, примут 25 января

Решение о возобновлении занятий в школах, оставшихся без отопления, примут 25 января

В Самаре продолжается возврат тепла в объекты, которые остались без него из-за крупной коммунальной аварии. В том числе подключаются и школы, идет постепенный прогрев систем. Окончательное решение о возобновлении занятий будет принято в 6 утра, 25 января. Информация будет опубликована 

24 января 2019, 06:33
Тепло вернулось в 172 «замерзающих» дома в Самаре

Тепло вернулось в 172 «замерзающих» дома в Самаре

Отопление продолжает возвращаться в объекты, которые оказались в зоне крупной коммунальной аварии, произошедшей в Самаре накануне вечером. По последним данным, тепло получили 172 дома из 338, 11 детских садов, 8 школ. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила глава города 

24 января 2019, 05:25
В Самаре обещают полностью вернуть отопление в отключенные дома в 17:30

В Самаре обещают полностью вернуть отопление в отключенные дома в 17:30

В эти минуты губернатор Дмитрий Азаров проводит комиссию ЧС в штабе по ликвидации порыва на теплотрассе в Самаре. Здесь же организован пункт выдачи обогревателей жителям домов, которые попали под отключение. 
- На 15:00 на телефоны «горячей линии» поступили 1082 звонка, все 
24 января 2019, 04:36
До конца дня отопление должны вернуть во все отключенные дома

До конца дня отопление должны вернуть во все отключенные дома

Сегодня до конца дня отопление и горячая вода должны поступить во все отключенные от теплоснабжения из-за крупной коммунальной аварии дома Самары. 
- Все службы мне обещают, что до конца дня отопление поступит в дома, сегодня проверим. Ситуация будет обсуждаться, но перерасчет 
24 января 2019, 04:02
Минэнерго попросило прокуратуру провести проверку коммунальщиков из-за аварий на теплосетях

Минэнерго попросило прокуратуру провести проверку коммунальщиков из-за аварий на теплосетях

Региональное Минэнерго направило обращения в облпрокуратуру, а также Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Ведомство просит провести внеплановую проверку работы по эксплуатации объектов теплосетевого хозяйства Самарского филиала ПАО «Т Плюс» и АО «ПТС».

По данным министерства, с 

24 января 2019, 03:19
Появились подробности о порыве водопровода на улице Средне-Садовой в Самаре

Появились подробности о порыве водопровода на улице Средне-Садовой в Самаре

24 января в Самаре произошел третий порыв трубы. На этот раз оказался поврежден водовод на улице Средне-Садовой. Диаметр трубы составляет 300 миллиметров. Из-за этого без холодной воды остались дома № 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 44, 

24 января 2019, 01:58
Отопление начинает возвращаться в дома самарцев

Отопление начинает возвращаться в дома самарцев

В Самаре продолжается ликвидация последствий крупной коммунальной аварии, которая произошла вечером 23 ноября. Напомним, в районе улицы Стара-Загора прорвало тепломагистраль диаметром 1000 миллиметров. Из-за этого без отопления остались 338 домов, в которых живут более 60 тысяч человек.

После завершения сварочных работ 

24 января 2019, 01:02
Из-за повторного прорыва плановые госпитализации в больницу Середавина прекращены

Из-за повторного прорыва плановые госпитализации в больницу Середавина прекращены

В четверг, 24 января, в связи с повторным порывом на теплотрассе плановые госпитализации в больницу имени Середавина временно прекращены. Экстренная медицинская помощь оказывается в обычном режиме, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области. Напомним, что крупнейшая больница региона 
24 января 2019, 11:50
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