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Страшная авария под Самарой: один человек погиб, трое — в больнице
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24 января 2019, 04:24
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До конца дня отопление должны вернуть во все отключенные дома
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24 января 2019, 04:02
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Тепленькая пошла: отопление вернулось в 120 жилых домов, в которых вторые сутки мерзнут люди
Специалисты «ПТС» завершают восстановление работы теплосети на улице Стара-Загора в Самаре. Уже закончено заполнение системы водой, сейчас идет процесс регулировки гидравлических режимов. Управляющие компании проинформированы о возможности подачи тепла потребителям.
Как отмечают в пресс-службе самарской горадминистрации, тепло уже подается в целый …
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24 января 2019, 03:54
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Снег, метель и порывистый ветер: погода в Самарской области испортится
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24 января 2019, 03:14
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Дмитрий Азаров проверил, как отапливается больница имени Середавина
Тепло и горячая вода постепенно возвращаются в жилые дома и социальные объекты трех самарских микрорайонов. Губернатор Дмитрий Азаров посетил областную больницу имени Середавина, чтобы лично проверить, как организована подача тепла в медицинском учреждении. Главный врач больницы доложил, что в период …
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24 января 2019, 02:47
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Отопление начинает возвращаться в дома самарцев
В Самаре продолжается ликвидация последствий крупной коммунальной аварии, которая произошла вечером 23 ноября. Напомним, в районе улицы Стара-Загора прорвало тепломагистраль диаметром 1000 миллиметров. Из-за этого без отопления остались 338 домов, в которых живут более 60 тысяч человек.
После завершения сварочных работ …
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24 января 2019, 01:02
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Из-за повторного прорыва плановые госпитализации в больницу Середавина прекращены
В четверг, 24 января, в связи с повторным порывом на теплотрассе плановые госпитализации в больницу имени Середавина временно прекращены. Экстренная медицинская помощь оказывается в обычном режиме, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области. Напомним, что крупнейшая больница региона …
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24 января 2019, 11:50
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В Самаре началось наполнение системы тепломагистрали на Ташкентской
Городские власти рассказали, когда в дома Кировского, Промышленного и Октябрьского районов начнется подача отопления и горячей воды после крупной коммунальной аварии. Напомним, что вечером 23 января на пересечении Ташкентской и Стара-Загора произошел повторный порыв тепломагистрали. После этого, в 21:00 был …
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24 января 2019, 11:36
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В Самару из-за коммунального ЧП прибыл и.о. гендиректора ПАО «Т Плюс» Денис Паслер
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24 января 2019, 10:07
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