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В Самаре обещают полностью вернуть отопление в отключенные дома в 17:30
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24 января 2019, 04:36
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Страшная авария под Самарой: один человек погиб, трое — в больнице
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24 января 2019, 04:24
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До конца дня отопление должны вернуть во все отключенные дома
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24 января 2019, 04:02
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Снег, метель и порывистый ветер: погода в Самарской области испортится
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24 января 2019, 03:14
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Из-за повторного прорыва плановые госпитализации в больницу Середавина прекращены
В четверг, 24 января, в связи с повторным порывом на теплотрассе плановые госпитализации в больницу имени Середавина временно прекращены. Экстренная медицинская помощь оказывается в обычном режиме, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области. Напомним, что крупнейшая больница региона …
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24 января 2019, 11:50
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В Самаре началось наполнение системы тепломагистрали на Ташкентской
Городские власти рассказали, когда в дома Кировского, Промышленного и Октябрьского районов начнется подача отопления и горячей воды после крупной коммунальной аварии. Напомним, что вечером 23 января на пересечении Ташкентской и Стара-Загора произошел повторный порыв тепломагистрали. После этого, в 21:00 был …
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24 января 2019, 11:36
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В Самару из-за коммунального ЧП прибыл и.о. гендиректора ПАО «Т Плюс» Денис Паслер
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24 января 2019, 10:07
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