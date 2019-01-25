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В блогах: Как на Мехзаводе ушлые коммерсы делают бизнес на пассажирах автобусов
Самарчанка Марина Рудой также в "ФБ" рассказала, как на Мехзаводе предприимчивые бизнесмены делают деньги на пассажирах автобусов. «Эта остановка - перевалочный пункт тех несчастных, кто пытается добраться до Управленческого и Красной Глинки, - пишет автор . - Если раньше …
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25 января 2019, 10:18
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В блогах: В России владельцы грузовиков, перевозящих зерно, отказались работать
Самарец Андрей Лютиков поведал в "Фейсбуке", что владельцы грузовиков, перевозящих зерно, отказались работать, требуя навести порядок в этой сфере. «В акции участвуют водители в Ростовской, Волгоградской, Воронежской областях, Краснодарском и Ставропольском крае. В итоге экспортёры на неделю приостановили свои …
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25 января 2019, 10:06
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16 самарцев получили ожоги из-за прорыва на тепломагистрали
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25 января 2019, 09:52
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В Самарской области разрешили проезд грузовиков на М-5 «Урал»
Из-за неблагоприятных погодных условий на участке с 890 км по 976 км автодороги М-5 «Урал» между Тольятти и Сызранью вечером в четверг ограничили движение грузового автотранспорта. Оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов патрулировали территорию, сообщили в региональном ГУ МЧС. По информации …
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25 января 2019, 08:55
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В 11 самарских школ, попавших в зону отключения, поступило тепло
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25 января 2019, 07:58
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В Самаре обещают полностью вернуть отопление в отключенные дома в 17:30
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24 января 2019, 04:36
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До конца дня отопление должны вернуть во все отключенные дома
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24 января 2019, 04:02
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Тепленькая пошла: отопление вернулось в 120 жилых домов, в которых вторые сутки мерзнут люди
Специалисты «ПТС» завершают восстановление работы теплосети на улице Стара-Загора в Самаре. Уже закончено заполнение системы водой, сейчас идет процесс регулировки гидравлических режимов. Управляющие компании проинформированы о возможности подачи тепла потребителям.
Как отмечают в пресс-службе самарской горадминистрации, тепло уже подается в целый …
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24 января 2019, 03:54
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Дмитрий Азаров проверил, как отапливается больница имени Середавина
Тепло и горячая вода постепенно возвращаются в жилые дома и социальные объекты трех самарских микрорайонов. Губернатор Дмитрий Азаров посетил областную больницу имени Середавина, чтобы лично проверить, как организована подача тепла в медицинском учреждении. Главный врач больницы доложил, что в период …
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24 января 2019, 02:47
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Из-за повторного прорыва плановые госпитализации в больницу Середавина прекращены
В четверг, 24 января, в связи с повторным порывом на теплотрассе плановые госпитализации в больницу имени Середавина временно прекращены. Экстренная медицинская помощь оказывается в обычном режиме, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области. Напомним, что крупнейшая больница региона …
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24 января 2019, 11:50
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