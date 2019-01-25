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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

В блогах: Как на Мехзаводе ушлые коммерсы делают бизнес на пассажирах автобусов

В блогах: Как на Мехзаводе ушлые коммерсы делают бизнес на пассажирах автобусов

Самарчанка Марина Рудой также в "ФБ" рассказала, как на Мехзаводе предприимчивые бизнесмены делают деньги на пассажирах автобусов. «Эта остановка - перевалочный пункт тех несчастных, кто пытается добраться до Управленческого и Красной Глинки, - пишет автор . - Если раньше 
25 января 2019, 10:18
В блогах: В России владельцы грузовиков, перевозящих зерно, отказались работать

В блогах: В России владельцы грузовиков, перевозящих зерно, отказались работать

Самарец Андрей Лютиков поведал в "Фейсбуке", что владельцы грузовиков, перевозящих зерно, отказались работать, требуя навести порядок в этой сфере. «В акции участвуют водители в Ростовской, Волгоградской, Воронежской областях, Краснодарском и Ставропольском крае. В итоге экспортёры на неделю приостановили свои 
25 января 2019, 10:06
16 самарцев получили ожоги из-за прорыва на тепломагистрали

16 самарцев получили ожоги из-за прорыва на тепломагистрали

На этой неделе из-за коммунальных аварий на пересечении Ташкентской и Стара-Загора пострадали 16 человек, в том числе трое детей. Медики диагностировали у них ожоги 1 и 2 степени, 10 пациентов остались в больнице, а остальных отпустили лечиться домой. 

- На 
25 января 2019, 09:52
В Самарской области разрешили проезд грузовиков на М-5 «Урал»

В Самарской области разрешили проезд грузовиков на М-5 «Урал»

Из-за неблагоприятных погодных условий на участке с 890 км по 976 км автодороги М-5 «Урал» между Тольятти и Сызранью вечером в четверг ограничили движение грузового автотранспорта. Оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов патрулировали территорию, сообщили в региональном ГУ МЧС. По информации 
25 января 2019, 08:55
В 11 самарских школ, попавших в зону отключения, поступило тепло

В 11 самарских школ, попавших в зону отключения, поступило тепло

Во все 11 школ, попавших в зону отключения тепла в результате порыва тепломагистрали на улице Ташкентской, поступило тепло. Однако прогрев системы требует определенного времени и 25 января процесс обучения будет организован в этих образовательных заведениях по-разному. Школы №43 и №32 
25 января 2019, 07:58
В Самаре обещают полностью вернуть отопление в отключенные дома в 17:30

В Самаре обещают полностью вернуть отопление в отключенные дома в 17:30

В эти минуты губернатор Дмитрий Азаров проводит комиссию ЧС в штабе по ликвидации порыва на теплотрассе в Самаре. Здесь же организован пункт выдачи обогревателей жителям домов, которые попали под отключение. 
- На 15:00 на телефоны «горячей линии» поступили 1082 звонка, все 
24 января 2019, 04:36
До конца дня отопление должны вернуть во все отключенные дома

До конца дня отопление должны вернуть во все отключенные дома

Сегодня до конца дня отопление и горячая вода должны поступить во все отключенные от теплоснабжения из-за крупной коммунальной аварии дома Самары. 
- Все службы мне обещают, что до конца дня отопление поступит в дома, сегодня проверим. Ситуация будет обсуждаться, но перерасчет 
24 января 2019, 04:02
Тепленькая пошла: отопление вернулось в 120 жилых домов, в которых вторые сутки мерзнут люди

Тепленькая пошла: отопление вернулось в 120 жилых домов, в которых вторые сутки мерзнут люди

Специалисты «ПТС» завершают восстановление работы теплосети на улице Стара-Загора в Самаре. Уже закончено заполнение системы водой, сейчас идет процесс регулировки гидравлических режимов. Управляющие компании проинформированы о возможности подачи тепла потребителям.

Как отмечают в пресс-службе самарской горадминистрации, тепло уже подается в целый 

24 января 2019, 03:54
Дмитрий Азаров проверил, как отапливается больница имени Середавина

Дмитрий Азаров проверил, как отапливается больница имени Середавина

Тепло и горячая вода постепенно возвращаются в жилые дома и социальные объекты трех самарских микрорайонов. Губернатор Дмитрий Азаров посетил областную больницу имени Середавина, чтобы лично проверить, как организована подача тепла в медицинском учреждении. Главный врач больницы доложил, что в период 
24 января 2019, 02:47
Из-за повторного прорыва плановые госпитализации в больницу Середавина прекращены

Из-за повторного прорыва плановые госпитализации в больницу Середавина прекращены

В четверг, 24 января, в связи с повторным порывом на теплотрассе плановые госпитализации в больницу имени Середавина временно прекращены. Экстренная медицинская помощь оказывается в обычном режиме, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области. Напомним, что крупнейшая больница региона 
24 января 2019, 11:50
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