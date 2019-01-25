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В Самаре улицу Авроры продлят до Ново-Садовой
В Самаре решено продлить улицу Авроры до Ново-Садовой, соответствующую документацию по планировке территории одобрили в региональном правительстве. Подпись под документом поставил первый вице-губернатор - председатель облправительства Александр Нефедов. Улицу Авроры планируют продлить от Московского шоссе до Ново-Садовой в районе Постникова …
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25 января 2019, 05:01
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В Чапаевске педофил годами насиловал подростка
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25 января 2019, 04:27
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В Самаре завели дело из-за гибели пятилетней девочки
В областной столице расследуются обстоятельства смерти маленького ребенка. Как рассказали в региональном Следственном комитете, 6 января в самарскую больницу поступила пятилетняя девочка с диагнозом «острый ларингит». Через несколько часов маленькая пациентка впала в кому, а 23 января скончалась. Советский межрайонный …
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25 января 2019, 02:09
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Мэрия: в Самаре осталось подать отопление в 3 дома в Кировском районе
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25 января 2019, 10:52
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В 11 самарских школ, попавших в зону отключения, поступило тепло
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25 января 2019, 07:58
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"Московский" пытаются признать банкротом
ООО "Акцент" обратилось в арбитражный суд Самарской области с иском о признании банкротом компании "Московский" - оператора одноимённого торгово-развлекательного комплекса на Московском шоссе. ТРК, входящий в группу "Виктор и Ко" известного самарского бизнесмена Виктора Суркова, последние несколько лет переживает финансовые …
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24 января 2019, 09:33
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В Самаре обещают полностью вернуть отопление в отключенные дома в 17:30
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24 января 2019, 04:36
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До конца дня отопление должны вернуть во все отключенные дома
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24 января 2019, 04:02
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Самарцы, пострадавшие из-за коммунального ЧП, могут обратиться за компенсацией
Горожане, пострадавшие или потерявшие свое имущество из-за прорыва теплопровода на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры, могут обратиться за компенсацией. Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, самарцам можно позвонить в АО «ПТС» по телефону 8-906-346-82-16 или обратиться письменно …
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23 января 2019, 04:08
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В Самаре мусорные платежки напечатают за 10 млн рублей
В Самаре потратят 10 млн рублей на квитанции по вывозу мусора, говорится в сообщении на портале госзакупок. Аукцион на печать и доставку платежных документов для оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами объявило муниципальное предприятие "Единый информационно-расчетный центр". Согласно …
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21 января 2019, 08:52
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Дептранс: Ни о каком банкротстве ТТУ речь не идет
Попытка обанкротить самарское трамвайно-троллейбусное управление. С соответствующим иском в областной Арбитражный суд обратилась торговая компания "ТрансМет-Индустрия" из Екатеринбурга. Сумма требований в материалах дела не указывается. Однако по данным СПАРК, уральцы заключили с самарцами три контракта на 8 млн рублей. …
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17 января 2019, 07:14
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