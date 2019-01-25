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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре улицу Авроры продлят до Ново-Садовой

В Самаре улицу Авроры продлят до Ново-Садовой

В Самаре решено продлить улицу Авроры до Ново-Садовой, соответствующую документацию по планировке территории одобрили в региональном правительстве. Подпись под документом поставил первый вице-губернатор - председатель облправительства Александр Нефедов. Улицу Авроры планируют продлить от Московского шоссе до  Ново-Садовой в районе Постникова 
25 января 2019, 05:01
В Чапаевске педофил годами насиловал подростка

В Чапаевске педофил годами насиловал подростка

В Самарской области перед судом предстал мужчина, который надругался над подростком. Во время расследования и суда следователи выяснили, что житель Чапаевска Борис Мыльников с 2015 по 2017 год насиловал несовершеннолетнего юношу, угрожая ему и другим людям убийством. В 2015 году 
25 января 2019, 04:27
В Самаре завели дело из-за гибели пятилетней девочки

В Самаре завели дело из-за гибели пятилетней девочки

В областной столице расследуются обстоятельства смерти маленького ребенка. Как рассказали в региональном Следственном комитете, 6 января в самарскую больницу поступила пятилетняя девочка с диагнозом «острый ларингит». Через несколько часов маленькая пациентка впала в кому, а 23 января скончалась. Советский межрайонный 
25 января 2019, 02:09
Мэрия: в Самаре осталось подать отопление в 3 дома в Кировском районе

Мэрия: в Самаре осталось подать отопление в 3 дома в Кировском районе

В Самаре продолжается подключение жилых домов, попавших в зону отключения из-за порыва на Ташкентской. Как рассказали в мэрии, на утро 25 января осталось наладить систему теплоснабжения в трех домах в Кировском районе, сегодня это должны сделать. 

- Остаются точечные обращения 
25 января 2019, 10:52
В 11 самарских школ, попавших в зону отключения, поступило тепло

В 11 самарских школ, попавших в зону отключения, поступило тепло

Во все 11 школ, попавших в зону отключения тепла в результате порыва тепломагистрали на улице Ташкентской, поступило тепло. Однако прогрев системы требует определенного времени и 25 января процесс обучения будет организован в этих образовательных заведениях по-разному. Школы №43 и №32 
25 января 2019, 07:58

"Московский" пытаются признать банкротом

ООО "Акцент" обратилось в арбитражный суд Самарской области с иском о признании банкротом компании "Московский" - оператора одноимённого торгово-развлекательного комплекса на Московском шоссе. ТРК, входящий в группу "Виктор и Ко" известного самарского бизнесмена Виктора Суркова, последние несколько лет переживает финансовые 
24 января 2019, 09:33
В Самаре обещают полностью вернуть отопление в отключенные дома в 17:30

В Самаре обещают полностью вернуть отопление в отключенные дома в 17:30

В эти минуты губернатор Дмитрий Азаров проводит комиссию ЧС в штабе по ликвидации порыва на теплотрассе в Самаре. Здесь же организован пункт выдачи обогревателей жителям домов, которые попали под отключение. 
- На 15:00 на телефоны «горячей линии» поступили 1082 звонка, все 
24 января 2019, 04:36
До конца дня отопление должны вернуть во все отключенные дома

До конца дня отопление должны вернуть во все отключенные дома

Сегодня до конца дня отопление и горячая вода должны поступить во все отключенные от теплоснабжения из-за крупной коммунальной аварии дома Самары. 
- Все службы мне обещают, что до конца дня отопление поступит в дома, сегодня проверим. Ситуация будет обсуждаться, но перерасчет 
24 января 2019, 04:02
Самарцы, пострадавшие из-за коммунального ЧП, могут обратиться за компенсацией

Самарцы, пострадавшие из-за коммунального ЧП, могут обратиться за компенсацией

Горожане, пострадавшие или потерявшие свое имущество из-за прорыва теплопровода на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры, могут обратиться за компенсацией. Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, самарцам можно позвонить в АО «ПТС» по телефону 8-906-346-82-16 или обратиться письменно 
23 января 2019, 04:08
В Самаре мусорные платежки напечатают за 10 млн рублей

В Самаре мусорные платежки напечатают за 10 млн рублей

В Самаре потратят 10 млн рублей на квитанции по вывозу мусора, говорится в сообщении на портале госзакупок. Аукцион на печать и доставку платежных документов для оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами объявило муниципальное предприятие "Единый информационно-расчетный центр". Согласно 

21 января 2019, 08:52
Дептранс: Ни о каком банкротстве ТТУ речь не идет

Дептранс: Ни о каком банкротстве ТТУ речь не идет

Попытка обанкротить самарское трамвайно-троллейбусное управление. С соответствующим иском в областной Арбитражный суд обратилась торговая компания "ТрансМет-Индустрия" из Екатеринбурга. Сумма требований в материалах дела не указывается. Однако по данным СПАРК, уральцы заключили с самарцами три контракта на 8 млн рублей. 
17 января 2019, 07:14
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