В Самаре продолжается ликвидация последствий крупной коммунальной аварии, которая произошла вечером 23 ноября. Напомним, в районе улицы Стара-Загора прорвало тепломагистраль диаметром 1000 миллиметров. Из-за этого без отопления остались 338 домов, в которых живут более 60 тысяч человек.
После завершения сварочных работ на поврежденном участке специалисты приступили к заполнению системы горячей водой. Процесс идет достаточно медленно, так как из-за мороза слишком резкое повышение давления в трубах может привести к новым повреждениям.
Более 700 сотрудников администраций, социальных служб, управляющих компаний осуществляют поквартирный обход домов и работу с населением. По заявкам жителей Промышленного и Кировского районов выдано 379 обогревателей.
По последним данным, тепло уже начало поступать в дома, расположенные в микрорайонах 14 и 14а. Восстановить отопление в полном объеме планируют к 16:00.
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