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В Самаре 24-летний парень попал под колеса микроавтобуса на проспекте Кирова
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30 января 2019, 12:49
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Летом пройдут новые торги по определению подрядчика по реконструкции Фабрики-кухни
В среду, 30 января, Владимир Филипенко, врио руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области рассказал о состоянии Фабрики-кухни. Проект будет корректироваться. В мае запланированы новые торги по определению подрядчика по реконструкции. К работам приступят летом. Первоначальная сумма реконструкции …
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30 января 2019, 12:07
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В Самаре прикрыли игорное заведение на Ставропольской
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30 января 2019, 11:29
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В историческом центре Самары нашли неубранный снег и сосульки
Уборка улиц в Самарском районе привлекла внимание сотрудников районной прокуратуры. Во время проверки выяснилось, что во дворах домов и на проезжей части по улицам Чапаевской, Максима Горького, Алексея Толстого, Венцека, Ленинградской, Галактионовской, Молодогвардейской, Самарской, Садовой и Фрунзе не очищены тротуары, …
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30 января 2019, 10:48
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В Новокуйбышевске 40-летняя женщина отравилась насмерть суррогатным алкоголем
В Новокуйбышевске пятничная посиделка завершилась трагедией: 40-летняя женщина скончалась от отравления суррогатным алкоголем, а ее приятельница попала в больницу в тяжелом состоянии. Компания взрослых людей, в которой были две 40-летние дамы и мужчина, решила провести вместе вечер и отдохнуть: они …
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30 января 2019, 09:39
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16 самарцев получили ожоги из-за прорыва на тепломагистрали
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25 января 2019, 09:52
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В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе
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24 января 2019, 01:00
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Огонь уничтожил частный дом под Сызранью: в пламени погибла женщина
В селе Губино под Сызранью утром в четверг произошла трагедия: сгорел частный дом на улице Советской, на пожаре погибла женщина. На месте происшествия работали 10 огнеборцев и четыре единицы техники. Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли, выяснилось, что огонь распространился на площадь …
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24 января 2019, 12:43
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В Тольятти пассажирский поезд врезался в автомобиль
Утром в воскресенье, 20 января, случилось ЧП на железной дороге в Самарской области. В 10:40 на перегоне Химзаводская - Тольятти водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся пассажирским поездом. Как рассказали представители Куйбышевской железной дороги, машинист поезда применил …
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21 января 2019, 10:01
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Внезапно заглохла: в Самарской области поезд протаранил легковушку на переезде
В Большечерниговском районе области произошла авария на железнодорожном переезде. Как сообщили представители Южно-Уральской железной дороги, 10 января в 19:04 на перегоне Черниговка - Новый Камелик вазовская легковушка заглохла на железнодорожном переезде перед приближающимся грузовым поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, …
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11 января 2019, 01:46
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В Самаре сошел с рельсов вагон пассажирского поезда
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28 декабря 2018, 04:40
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На железной дороге в Самарской области стащили деталей на 350 кг
В понедельник, 3 декабря, в Самарской области обнаружена серьезная кража на железной дороге. Сотрудники Сызранского линейного отдела выявили 37-летнего ранее судимого мужчину, которого подозревают в хищении деталей верхнего строительного пути. Вес его добычи составил 350 кг. Сейчас все похищенное изъято, …
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5 декабря 2018, 09:38
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