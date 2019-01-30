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«Бункер S» Эфир передачи от 29.01.2019  
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Цифры. Эфир передачи от 29.01.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре 24-летний парень попал под колеса микроавтобуса на проспекте Кирова

В Самаре 24-летний парень попал под колеса микроавтобуса на проспекте Кирова

Полицейские выясняют детали аварии, которая произошла накануне в Промышленном районе Самары. В 20:30 во вторник, 29 января, 55-летний водитель ехал на микроавтобусе Citroen по проспекту Кирова в сторону улицы Береговой. В какой-то момент шофер сбил пешехода, который пересекал проезжую часть 
30 января 2019, 12:49
Летом пройдут новые торги по определению подрядчика по реконструкции Фабрики-кухни

Летом пройдут новые торги по определению подрядчика по реконструкции Фабрики-кухни

В среду, 30 января, Владимир Филипенко, врио руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области рассказал о состоянии Фабрики-кухни. Проект будет корректироваться. В мае запланированы новые торги по определению подрядчика по реконструкции. К работам приступят летом. Первоначальная сумма реконструкции 
30 января 2019, 12:07
В Самаре прикрыли игорное заведение на Ставропольской

В Самаре прикрыли игорное заведение на Ставропольской

В Самаре прикрыли очередное игорное заведение. В понедельник, 28 января, клуб для любителей азартных игр нашли на улице Ставропольской в доме № 196 сотрудники прокуратуры Кировского района и полицейские. В помещении находились 5 компьютеров с установленной специальной программой для проведения 
30 января 2019, 11:29
В историческом центре Самары нашли неубранный снег и сосульки

В историческом центре Самары нашли неубранный снег и сосульки

Уборка улиц в Самарском районе привлекла внимание сотрудников районной прокуратуры. Во время проверки выяснилось, что во дворах домов и на проезжей части по улицам Чапаевской, Максима Горького, Алексея Толстого, Венцека, Ленинградской, Галактионовской, Молодогвардейской, Самарской, Садовой и Фрунзе не очищены тротуары, 
30 января 2019, 10:48
В Новокуйбышевске 40-летняя женщина отравилась насмерть суррогатным алкоголем

В Новокуйбышевске 40-летняя женщина отравилась насмерть суррогатным алкоголем

В Новокуйбышевске пятничная посиделка завершилась трагедией: 40-летняя женщина скончалась от отравления суррогатным алкоголем, а ее приятельница попала в больницу в тяжелом состоянии. Компания взрослых людей, в которой были две 40-летние дамы и мужчина, решила провести вместе вечер и отдохнуть: они 
30 января 2019, 09:39
16 самарцев получили ожоги из-за прорыва на тепломагистрали

16 самарцев получили ожоги из-за прорыва на тепломагистрали

На этой неделе из-за коммунальных аварий на пересечении Ташкентской и Стара-Загора пострадали 16 человек, в том числе трое детей. Медики диагностировали у них ожоги 1 и 2 степени, 10 пациентов остались в больнице, а остальных отпустили лечиться домой. 

- На 
25 января 2019, 09:52
В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе

В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе

В ночь на четверг, 24  января, пожарные тушили автобус на Ракитовском шоссе в областной столице. Как только сигнал поступил дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях, на место происшествия выехали девять сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две единицы техники. По 
24 января 2019, 01:00
Огонь уничтожил частный дом под Сызранью: в пламени погибла женщина

Огонь уничтожил частный дом под Сызранью: в пламени погибла женщина

В селе Губино под Сызранью утром в четверг произошла трагедия: сгорел частный дом на улице Советской, на пожаре погибла женщина. На месте происшествия работали 10 огнеборцев и четыре единицы техники. Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли, выяснилось, что огонь распространился на площадь 
24 января 2019, 12:43
В Тольятти пассажирский поезд врезался в автомобиль

В Тольятти пассажирский поезд врезался в автомобиль

Утром в воскресенье, 20 января, случилось ЧП на железной дороге в Самарской области. В 10:40 на перегоне Химзаводская - Тольятти водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся пассажирским поездом. Как рассказали представители Куйбышевской железной дороги, машинист поезда применил 
21 января 2019, 10:01
Внезапно заглохла: в Самарской области поезд протаранил легковушку на переезде

Внезапно заглохла: в Самарской области поезд протаранил легковушку на переезде

В Большечерниговском районе области произошла авария на железнодорожном переезде. Как сообщили представители Южно-Уральской железной дороги, 10 января в 19:04 на перегоне Черниговка - Новый Камелик вазовская легковушка заглохла на железнодорожном переезде перед приближающимся грузовым поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, 
11 января 2019, 01:46
В Самаре сошел с рельсов вагон пассажирского поезда

В Самаре сошел с рельсов вагон пассажирского поезда

Стало известно о ЧП на железной дороге в Самаре. В среду, 26 декабря, в 21:08 на третьем пути парка пассажирской технической станции Самара при маневровых работах на стрелках всеми колесными парами сошла с рельсов первая тележка головного вагона пассажирского поезда 
28 декабря 2018, 04:40
На железной дороге в Самарской области стащили деталей на 350 кг

На железной дороге в Самарской области стащили деталей на 350 кг

В понедельник, 3 декабря, в Самарской области обнаружена серьезная кража на железной дороге. Сотрудники Сызранского линейного отдела выявили 37-летнего ранее судимого мужчину, которого подозревают в хищении деталей верхнего строительного пути. Вес его добычи составил 350 кг. Сейчас все похищенное изъято, 
5 декабря 2018, 09:38
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