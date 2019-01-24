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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

Решение о возобновлении занятий в школах, оставшихся без отопления, примут 25 января

Решение о возобновлении занятий в школах, оставшихся без отопления, примут 25 января

В Самаре продолжается возврат тепла в объекты, которые остались без него из-за крупной коммунальной аварии. В том числе подключаются и школы, идет постепенный прогрев систем. Окончательное решение о возобновлении занятий будет принято в 6 утра, 25 января. Информация будет опубликована 

24 января 2019, 06:33
Тепло вернулось в 172 «замерзающих» дома в Самаре

Тепло вернулось в 172 «замерзающих» дома в Самаре

Отопление продолжает возвращаться в объекты, которые оказались в зоне крупной коммунальной аварии, произошедшей в Самаре накануне вечером. По последним данным, тепло получили 172 дома из 338, 11 детских садов, 8 школ. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила глава города 

24 января 2019, 05:25
Тепленькая пошла: отопление вернулось в 120 жилых домов, в которых вторые сутки мерзнут люди

Тепленькая пошла: отопление вернулось в 120 жилых домов, в которых вторые сутки мерзнут люди

Специалисты «ПТС» завершают восстановление работы теплосети на улице Стара-Загора в Самаре. Уже закончено заполнение системы водой, сейчас идет процесс регулировки гидравлических режимов. Управляющие компании проинформированы о возможности подачи тепла потребителям.

Как отмечают в пресс-службе самарской горадминистрации, тепло уже подается в целый 

24 января 2019, 03:54
Отопление начинает возвращаться в дома самарцев

Отопление начинает возвращаться в дома самарцев

В Самаре продолжается ликвидация последствий крупной коммунальной аварии, которая произошла вечером 23 ноября. Напомним, в районе улицы Стара-Загора прорвало тепломагистраль диаметром 1000 миллиметров. Из-за этого без отопления остались 338 домов, в которых живут более 60 тысяч человек.

После завершения сварочных работ 

24 января 2019, 01:02
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