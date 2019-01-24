Региональное Минэнерго направило обращения в облпрокуратуру, а также Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Ведомство просит провести внеплановую проверку работы по эксплуатации объектов теплосетевого хозяйства Самарского филиала ПАО «Т Плюс» и АО «ПТС».
По данным министерства, с самого начала нынешнего отопительного сезона, на сетях наблюдается резкий рост аварийности. Во время новогодних праздниках сбои на магистралях носили ежедневный характер. В результате ЧП, произошедшего 22 января на улице Стара-Загора, радиаторы остыли в 338 жилых домах, 35 объектах социальной инфраструктуры. 10 человек, обварившихся горячей водой, оказались в больнице. На территории Кировского и Промышленного районов пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации.
В Минэнерго отмечают, что за нарушение правил эксплуатации теплосетевого оборудования, в зависимости от их причин и последствий, предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.
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