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Порыв на Ташкентской: тепло в дома обещают вернуть завтра к обеду
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22 января 2019, 10:37
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«Тольяттинскую птицефабрику» оставят без земли?
«Тольяттинская птицефабрика» рискует остаться без земли, на которой расположены производственные мощности предприятия. Компания «Домашняя ферма» обратилась в Арбитражный суд Самарской области с иском о признании недействительным договора аренды участка площадью более 900 гектаров, заключенного между птицефабрикой и администрацией Ставропольского …
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22 января 2019, 10:28
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Следственный комитет начал проверку прорыва теплотрассы в Самаре
Крупная коммунальная авария в Самаре может обернуться уголовным делом: стартовала доследственная проверка из-за прорыва трубопровода. Напомним, что сегодня на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора произошел порыв на тепломагистрали диаметром 1000 мм. Горячая воды разлилась по проезжей части, и ожоги различной …
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22 января 2019, 10:07
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Трое взрослых и ребенок госпитализированы из-за прорыва теплотрассы
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22 января 2019, 09:33
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Бывший губернатор Камчатского края назначен заместителем полпреда в ПФО
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22 января 2019, 08:52
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На пересечении Ташкентской и Стара-Загоры повреждена тепломагистраль диаметром 1000 мм
Появились новые данные о крупной коммунальной аварии на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры. Как сообщили представители «Предприятия тепловых сетей», сейчас сотрудники компании ведут подготовку к земляным работам на месте повреждения тепломагистрали диаметром 1000 мм.
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22 января 2019, 04:45
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Автобусы едут в объезд из-за аварии на Ташкентской и Стара-Загоре
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22 января 2019, 04:23
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В Самаре встали трамваи и троллейбусы из-за коммунальной аварии на Ташкентской/Стара-Загоре
Настоящий транспортный коллапс возник во вторник в областной столице: из-за порыва теплотрассы на улицах Ташкентской и Стара-Загора встали троллейбусы и трамваи.
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22 января 2019, 03:56
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В Самаре на резервную схему переведены 11 домов и два учебных заведения
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21 января 2019, 04:50
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В Самаре прорвало тепломагистраль на Карла Маркса
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18 января 2019, 09:42
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