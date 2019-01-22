1
45
15
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Порыв на Ташкентской: тепло в дома обещают вернуть завтра к обеду

Порыв на Ташкентской: тепло в дома обещают вернуть завтра к обеду

В Самаре ведутся работы на месте прорыва на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора. Глубина залегания трубы - 1,5 метра, место порыва нашли. Как рассказали в мэрии, к 0.00 часам планируется завершить земляные работы и приступить к замене повреждённого участка. После 
22 января 2019, 10:37
«Тольяттинскую птицефабрику» оставят без земли?

«Тольяттинскую птицефабрику» оставят без земли?

«Тольяттинская птицефабрика» рискует остаться без земли, на которой расположены производственные мощности предприятия. Компания «Домашняя ферма» обратилась в Арбитражный суд Самарской области с иском о признании недействительным договора аренды участка площадью более 900 гектаров, заключенного между птицефабрикой и администрацией Ставропольского 
22 января 2019, 10:28
Следственный комитет начал проверку прорыва теплотрассы в Самаре

Следственный комитет начал проверку прорыва теплотрассы в Самаре

Крупная коммунальная авария в Самаре может обернуться уголовным делом: стартовала доследственная проверка из-за прорыва трубопровода. Напомним, что сегодня на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора произошел порыв на тепломагистрали диаметром 1000 мм. Горячая воды разлилась по проезжей части, и ожоги различной 
22 января 2019, 10:07
Трое взрослых и ребенок госпитализированы из-за прорыва теплотрассы

Трое взрослых и ребенок госпитализированы из-за прорыва теплотрассы

Крупная авария на теплотрассе в областной столице не обошлась без пострадавших: трое взрослых и один ребенок попали в ожоговое отделение больницы имени Пирогова. Врачи оценивают их ожоги как средней степени тяжести. В общей сложности, помощь медиков потребовалась 11 людям, семерым 
22 января 2019, 09:33
Бывший губернатор Камчатского края назначен заместителем полпреда в ПФО

Бывший губернатор Камчатского края назначен заместителем полпреда в ПФО

Во вторник, 22 января, стало известно, что заместителем полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова назначен Алексей Кузьмицкий. Напомним, что в 2007-2011 годах он был губернатором Камчатского края.

Алексей Кузьмицкий родился 5 августа 1967 года 
22 января 2019, 08:52
На пересечении Ташкентской и Стара-Загоры повреждена тепломагистраль диаметром 1000 мм

На пересечении Ташкентской и Стара-Загоры повреждена тепломагистраль диаметром 1000 мм

Появились новые данные о крупной коммунальной аварии на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры. Как сообщили представители «Предприятия тепловых сетей», сейчас сотрудники компании ведут подготовку к земляным работам на месте повреждения тепломагистрали диаметром 1000 мм.

- На данный момент место повреждения 
22 января 2019, 04:45
Автобусы едут в объезд из-за аварии на Ташкентской и Стара-Загоре

Автобусы едут в объезд из-за аварии на Ташкентской и Стара-Загоре

Из-за крупной коммунальной аварии в Самаре возникли серьезные проблемы с транспортом. На улицах Ташкентской и Стара-Загора остановлено движение трамваев и троллейбусов. По словам очевидцев, 15-й рынок и все подъезды к нему затоплены, горячая вода идет со стороны улицы Стара-Загора, видимость 
22 января 2019, 04:23
В Самаре встали трамваи и троллейбусы из-за коммунальной аварии на Ташкентской/Стара-Загоре

В Самаре встали трамваи и троллейбусы из-за коммунальной аварии на Ташкентской/Стара-Загоре

Настоящий транспортный коллапс возник во вторник в областной столице: из-за порыва теплотрассы на улицах Ташкентской и Стара-Загора встали троллейбусы и трамваи. 

«На пересечении улиц Ташкентская/Стара-Загора произошел выход горячей воды на поверхность, в связи с чем остановлено движение троллейбусов и трамваев 
22 января 2019, 03:56
В Самаре на резервную схему переведены 11 домов и два учебных заведения

В Самаре на резервную схему переведены 11 домов и два учебных заведения

В понедельник, 21 января, в областной столице на обратный трубопровод переведены 11 многоквартирных домов по улицам Гаражной, Революционной и проспекту Карла Маркса, а также одно медицинское и два учебных заведения. Ремонтные работы проводят около дома №185а по проспекту Карла Маркса. 
21 января 2019, 04:50
В Самаре прорвало тепломагистраль на Карла Маркса

В Самаре прорвало тепломагистраль на Карла Маркса

В областной столице устраняют аварию на тепломагистрали диаметром 800 мм на проспекте Карла Маркса (в районе пересечения с Гастелло). К работам привлекли 19 рабочих, которые используют 10 единиц техники.

- Диагностику поврежденного участка осложняет большая глубина залегания (порядка 3,5 метров) 
18 января 2019, 09:42
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх