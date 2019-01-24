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Самарцам, оставшимся без отопления, обещают вернуть его в 16:00
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24 января 2019, 08:34
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Появились фото и видео с места очередной коммунальной аварии в Самаре
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24 января 2019, 01:56
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Сроки устранения последствий второй коммунальной аварии в Самаре пока неизвестны
Оперативный штаб по ликвидации последствий второй коммунальной аварии в Самаре развернут на базе гимназии №1. Согласно последним данным, для выяснения характера повреждения тепломагистрали нужно провести земляные работы. Это займет коло часа.
В Кировском и Промышленном районах города развернуты пункты …
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24 января 2019, 01:18
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На месте нового прорыва на Стара-Загоре работает оперативный штаб
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23 января 2019, 10:29
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Подробности о новом прорыве на Стара-Загоре: устранить его надеются к утру
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23 января 2019, 10:15
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Тепломагистраль на Стара-Загоре прорвало в новом месте
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23 января 2019, 09:55
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Облпрокуратура оценит действия ответственных за утечку на тепломагистрали
Разбирательство, связанное с серьезной аварией на тепломагистрали в Самаре, набирает обороты. К делу подключилась облпрокуратура - ее сотрудники проверят действия должностных лиц обслуживающей коммунальную сеть организации.
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23 января 2019, 10:14
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Следственный комитет начал проверку прорыва теплотрассы в Самаре
Крупная коммунальная авария в Самаре может обернуться уголовным делом: стартовала доследственная проверка из-за прорыва трубопровода. Напомним, что сегодня на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора произошел порыв на тепломагистрали диаметром 1000 мм. Горячая воды разлилась по проезжей части, и ожоги различной …
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22 января 2019, 10:07
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Порыв на тепломагистрали оставил без отопления 471 здание в Самаре
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22 января 2019, 06:34
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На пересечении Ташкентской и Стара-Загоры повреждена тепломагистраль диаметром 1000 мм
Появились новые данные о крупной коммунальной аварии на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры. Как сообщили представители «Предприятия тепловых сетей», сейчас сотрудники компании ведут подготовку к земляным работам на месте повреждения тепломагистрали диаметром 1000 мм.
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22 января 2019, 04:45
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