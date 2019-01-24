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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

Самарцам, оставшимся без отопления, обещают вернуть его в 16:00

Самарцам, оставшимся без отопления, обещают вернуть его в 16:00

В Самаре продолжаются работы по ликвидации крупной коммунальной аварии. Теплоэнергетики устраняют второй порыв на улице Стара-Загора, о котором стало известно в среду вечером. Подача отопления и горячей воды ожидается в 16:00. По данным областного МЧС, теплоснабжение может наладиться в 15:00. 
 
24 января 2019, 08:34
Появились фото и видео с места очередной коммунальной аварии в Самаре

Появились фото и видео с места очередной коммунальной аварии в Самаре

Появились фото и видео с места второго порыва на тепломагистрали в Самаре. В эти минуты специалисты «ПТС» ищут поврежденный участок трубы. Только после этого можно будет говорить более-менее точно о сроках 
24 января 2019, 01:56
Сроки устранения последствий второй коммунальной аварии в Самаре пока неизвестны

Сроки устранения последствий второй коммунальной аварии в Самаре пока неизвестны

Оперативный штаб по ликвидации последствий второй коммунальной аварии в Самаре развернут на базе гимназии №1. Согласно последним данным, для выяснения характера повреждения тепломагистрали нужно провести земляные работы. Это займет коло часа.

В Кировском и Промышленном районах города развернуты пункты 
24 января 2019, 01:18
На месте нового прорыва на Стара-Загоре работает оперативный штаб

На месте нового прорыва на Стара-Загоре работает оперативный штаб

На месте нового прорыва на улице Стара-Загора развернут штаб. Там находятся глава Самары Елена Лапушкина, министр энергетики и ЖКХ Сергей Марков и глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко. Все оперативные службы подняты по тревоге. Как сообщают источники «ТЕРРЫ», 
23 января 2019, 10:29
Подробности о новом прорыве на Стара-Загоре: устранить его надеются к утру

Подробности о новом прорыве на Стара-Загоре: устранить его надеются к утру

Стали известны подробности о новой аварии на Стара-Загоре. Напомним, что вечером в среду во время подачи теплоносителя было выявлено еще одно повреждение. Подача теплоносителя была сразу же прекращена, начата подготовка к земляным работам на объекте. Ремонтные работы продлятся всю ночь.
23 января 2019, 10:15
Тепломагистраль на Стара-Загоре прорвало в новом месте

Тепломагистраль на Стара-Загоре прорвало в новом месте

Коммунальные проблемы в Самаре продолжаются: только что стало известно, что при заполнении тепломагистрали на улице Стара-Загора было выявлено новое повреждение. Подача теплоносителя была сразу же прекращена, начата подготовка к земляным работам на объекте. Ремонтные работы продятся всю ночь.

- В 
23 января 2019, 09:55
Облпрокуратура оценит действия ответственных за утечку на тепломагистрали

Облпрокуратура оценит действия ответственных за утечку на тепломагистрали

Разбирательство, связанное с серьезной аварией на тепломагистрали в Самаре, набирает обороты. К делу подключилась облпрокуратура - ее сотрудники проверят действия должностных лиц обслуживающей коммунальную сеть организации. 

- По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили 
23 января 2019, 10:14
Следственный комитет начал проверку прорыва теплотрассы в Самаре

Следственный комитет начал проверку прорыва теплотрассы в Самаре

Крупная коммунальная авария в Самаре может обернуться уголовным делом: стартовала доследственная проверка из-за прорыва трубопровода. Напомним, что сегодня на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора произошел порыв на тепломагистрали диаметром 1000 мм. Горячая воды разлилась по проезжей части, и ожоги различной 
22 января 2019, 10:07
Порыв на тепломагистрали оставил без отопления 471 здание в Самаре

Порыв на тепломагистрали оставил без отопления 471 здание в Самаре

Во вторник, 22 января, из-за порыва на теплотрассе диаметром 1000 мм без отопления осталось 471 здание в областной столице. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, сроки ремонта зависят от характера повреждений, его должны установить примерно в 19:00. Ранее 
22 января 2019, 06:34
На пересечении Ташкентской и Стара-Загоры повреждена тепломагистраль диаметром 1000 мм

На пересечении Ташкентской и Стара-Загоры повреждена тепломагистраль диаметром 1000 мм

Появились новые данные о крупной коммунальной аварии на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры. Как сообщили представители «Предприятия тепловых сетей», сейчас сотрудники компании ведут подготовку к земляным работам на месте повреждения тепломагистрали диаметром 1000 мм.

- На данный момент место повреждения 
22 января 2019, 04:45
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