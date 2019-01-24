7
34
13
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

В Самаре обещают полностью вернуть отопление в отключенные дома в 17:30

В Самаре обещают полностью вернуть отопление в отключенные дома в 17:30

В эти минуты губернатор Дмитрий Азаров проводит комиссию ЧС в штабе по ликвидации порыва на теплотрассе в Самаре. Здесь же организован пункт выдачи обогревателей жителям домов, которые попали под отключение. 
- На 15:00 на телефоны «горячей линии» поступили 1082 звонка, все 
24 января 2019, 04:36
Страшная авария под Самарой: один человек погиб, трое — в больнице

Страшная авария под Самарой: один человек погиб, трое — в больнице

В четверг, 24 января, крупная авария в Самарской области унесла жизнь 31-летнего водителя. Он ехал на своей «девяносто девятой» по 32 километру трассы Самара - Волгоград, но, по неизвестным причинам выдвинулся на встречку. В этот момент по ней направлялась Lada 
24 января 2019, 04:24
Тепленькая пошла: отопление вернулось в 120 жилых домов, в которых вторые сутки мерзнут люди

Тепленькая пошла: отопление вернулось в 120 жилых домов, в которых вторые сутки мерзнут люди

Специалисты «ПТС» завершают восстановление работы теплосети на улице Стара-Загора в Самаре. Уже закончено заполнение системы водой, сейчас идет процесс регулировки гидравлических режимов. Управляющие компании проинформированы о возможности подачи тепла потребителям.

Как отмечают в пресс-службе самарской горадминистрации, тепло уже подается в целый 

24 января 2019, 03:54
Снег, метель и порывистый ветер: погода в Самарской области испортится

Снег, метель и порывистый ветер: погода в Самарской области испортится

Жителей региона просят быть особенно осторожными в четверг: сегодня местами по Самарской области усилится ветер, его порывы могут достигать 15-20 м/с. С семи часов вечера синоптики Приволжского УГМС обещают снег и метель в отдельных районах, на дорогах появятся снежные заносы. 
24 января 2019, 03:14
Дмитрий Азаров проверил, как отапливается больница имени Середавина

Дмитрий Азаров проверил, как отапливается больница имени Середавина

Тепло и горячая вода постепенно возвращаются в жилые дома и социальные объекты трех самарских микрорайонов. Губернатор Дмитрий Азаров посетил областную больницу имени Середавина, чтобы лично проверить, как организована подача тепла в медицинском учреждении. Главный врач больницы доложил, что в период 
24 января 2019, 02:47
Отопление начинает возвращаться в дома самарцев

Отопление начинает возвращаться в дома самарцев

В Самаре продолжается ликвидация последствий крупной коммунальной аварии, которая произошла вечером 23 ноября. Напомним, в районе улицы Стара-Загора прорвало тепломагистраль диаметром 1000 миллиметров. Из-за этого без отопления остались 338 домов, в которых живут более 60 тысяч человек.

После завершения сварочных работ 

24 января 2019, 01:02
На Безымянке рванула труба с холодной водой

На Безымянке рванула труба с холодной водой

В четверг рано утром, 24 января, в Промышленном районе Самары снова прорвало трубу на Безымянке. На этот раз речь идет о течи холодной воды из люка на улице Средне-Садовой. По словам представителей «Самарских коммунальных систем», утечка произошла на трубе диаметром 
24 января 2019, 12:04
Из-за повторного прорыва плановые госпитализации в больницу Середавина прекращены

Из-за повторного прорыва плановые госпитализации в больницу Середавина прекращены

В четверг, 24 января, в связи с повторным порывом на теплотрассе плановые госпитализации в больницу имени Середавина временно прекращены. Экстренная медицинская помощь оказывается в обычном режиме, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области. Напомним, что крупнейшая больница региона 
24 января 2019, 11:50
На месте нового порыва на улице Стара-Загора завершены сварочные работы

На месте нового порыва на улице Стара-Загора завершены сварочные работы

Новая информация с места крупной коммунальной аварии в Самаре. В 07:00 по местному времени были завершены сварочные работы, на месте повреждения теплопровода установлена латка. 
 
- В настоящий момент ведется заполнение системы, ориентировочное время завершения - 13:00. После начнётся подача тепла и 
24 января 2019, 08:45
Облпрокуратура оценит действия ответственных за утечку на тепломагистрали

Облпрокуратура оценит действия ответственных за утечку на тепломагистрали

Разбирательство, связанное с серьезной аварией на тепломагистрали в Самаре, набирает обороты. К делу подключилась облпрокуратура - ее сотрудники проверят действия должностных лиц обслуживающей коммунальную сеть организации. 

- По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили 
23 января 2019, 10:14
Следственный комитет начал проверку прорыва теплотрассы в Самаре

Следственный комитет начал проверку прорыва теплотрассы в Самаре

Крупная коммунальная авария в Самаре может обернуться уголовным делом: стартовала доследственная проверка из-за прорыва трубопровода. Напомним, что сегодня на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора произошел порыв на тепломагистрали диаметром 1000 мм. Горячая воды разлилась по проезжей части, и ожоги различной 
22 января 2019, 10:07
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх