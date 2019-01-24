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В Самаре обещают полностью вернуть отопление в отключенные дома в 17:30
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24 января 2019, 04:36
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Страшная авария под Самарой: один человек погиб, трое — в больнице
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24 января 2019, 04:24
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Тепленькая пошла: отопление вернулось в 120 жилых домов, в которых вторые сутки мерзнут люди
Специалисты «ПТС» завершают восстановление работы теплосети на улице Стара-Загора в Самаре. Уже закончено заполнение системы водой, сейчас идет процесс регулировки гидравлических режимов. Управляющие компании проинформированы о возможности подачи тепла потребителям.
Как отмечают в пресс-службе самарской горадминистрации, тепло уже подается в целый …
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24 января 2019, 03:54
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Снег, метель и порывистый ветер: погода в Самарской области испортится
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24 января 2019, 03:14
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Дмитрий Азаров проверил, как отапливается больница имени Середавина
Тепло и горячая вода постепенно возвращаются в жилые дома и социальные объекты трех самарских микрорайонов. Губернатор Дмитрий Азаров посетил областную больницу имени Середавина, чтобы лично проверить, как организована подача тепла в медицинском учреждении. Главный врач больницы доложил, что в период …
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24 января 2019, 02:47
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Отопление начинает возвращаться в дома самарцев
В Самаре продолжается ликвидация последствий крупной коммунальной аварии, которая произошла вечером 23 ноября. Напомним, в районе улицы Стара-Загора прорвало тепломагистраль диаметром 1000 миллиметров. Из-за этого без отопления остались 338 домов, в которых живут более 60 тысяч человек.
После завершения сварочных работ …
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24 января 2019, 01:02
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На Безымянке рванула труба с холодной водой
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24 января 2019, 12:04
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Из-за повторного прорыва плановые госпитализации в больницу Середавина прекращены
В четверг, 24 января, в связи с повторным порывом на теплотрассе плановые госпитализации в больницу имени Середавина временно прекращены. Экстренная медицинская помощь оказывается в обычном режиме, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области. Напомним, что крупнейшая больница региона …
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24 января 2019, 11:50
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На месте нового порыва на улице Стара-Загора завершены сварочные работы
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24 января 2019, 08:45
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Облпрокуратура оценит действия ответственных за утечку на тепломагистрали
Разбирательство, связанное с серьезной аварией на тепломагистрали в Самаре, набирает обороты. К делу подключилась облпрокуратура - ее сотрудники проверят действия должностных лиц обслуживающей коммунальную сеть организации.
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23 января 2019, 10:14
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Следственный комитет начал проверку прорыва теплотрассы в Самаре
Крупная коммунальная авария в Самаре может обернуться уголовным делом: стартовала доследственная проверка из-за прорыва трубопровода. Напомним, что сегодня на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора произошел порыв на тепломагистрали диаметром 1000 мм. Горячая воды разлилась по проезжей части, и ожоги различной …
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22 января 2019, 10:07
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