|
В Самарской области в ближайшие три дня обещают снег
|
19 ноября 2018, 09:34
|
В выходные в Самарской области будет солнечно, но холодно
|
16 ноября 2018, 02:32
|
«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, с 14 по 18 ноября местами в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9 и более градусов ниже многолетнего значения.
В среду днем, …
|
14 ноября 2018, 11:42
|
В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега
|
13 ноября 2018, 05:08
|
В Самарской области в ночь на вторник местами до -18
В Самарской области погоду формирует холодный антициклон. В ближайшие сутки его центр расположится как раз над нашим регионом. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, на фоне очень высокого атмосферного давления сохранится малооблачная морозная погода со слабым ветром. К концу недели …
|
12 ноября 2018, 05:09
|
Финский супермаркет пригласил покупателей на ночлег
В последние несколько месяцев в Финляндии установилась небывалая жара. Столбики термометров стабильно держатся на отметках выше 25 градусов Цельсия. Для жителей страны подобные температуры летом считаются необычными. Они даже не оборудуют свои дома кондиционерами, так как ночью достаточно прохладно и …
|
3 августа 2018, 11:09
|
Ученые рассказали о пользе занятий сексом в зимнее время
Американские исследователи из Пенсильвании раскрыли пользу занятий сексом в зимний период. В холодное время года людям необходимо повышать иммунитет – защитный механизм, который помогает бороться с вирусными недугами. Так вот, увеличить сопротивляемость поможет, в том числе, регулярная половая жизнь, отмечают …
|
22 декабря 2017, 04:27
|
В блогах: «Зима на Металлурге в 1970-е годы»
Администрация Кировского района показала в "Твиттере", как чистили зимой в 1970-е годы самарские улицы на Металлурге, опубликовав фото Виктора Федотова.
"До асфальта! Очень чисто!" - прокомментировали пользователи.
Читатели в восторге: "Вот это красота! Причем заметьте - тротуар …
|
14 декабря 2017, 07:04
|
Синоптики рассказали о погоде в декабре
По последним прогнозам российских метеорологов, большая часть первого зимнего месяца на основной территории Российской Федерации выдастся довольно теплой. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.
|
30 ноября 2017, 04:22
|
Прерванный полет: В Финляндии мужчина расстрелял из ружья дрон, который мешал ему отдыхать
В центральной части Финляндии 60-летний мужчина двумя выстрелами из ружья сбил дорогостоящий беспилотник, который кружил над его летним коттеджем. Об инциденте рассказали зарубежные СМИ.
|
16 июня 2017, 05:19
|
132-летний самовар из Самары не выпустили в Финляндию
|
22 марта 2017, 04:59
|
Жена финского президента оказалась «Лизой из Самары»
Отзыв «жены финского президента» интернет-пользователи заметили на сайте одного российского онлайн-магазина косметики. «Я выгляжу хорошо, но хотелось бы лучше…» - написано в комментарии от некой «Лизы из Самары», на аватаре которой изображена Йенни Хаукио. Финская гостелекомпания даже сделала сюжет про …
|
1 июня 2016, 02:41