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Материалы по теме:

В Самарской области в ближайшие три дня обещают снег

В Самарской области в ближайшие три дня обещают снег

В начале новой рабочей недели на погоду в Самарской области будет влиять скандинавский антициклон. До среды, 21 ноября, метеорологи прогнозируют местами осадки в виде снега и потепление.

В понедельник, 19 ноября, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Будет дуть 
19 ноября 2018, 09:34
В выходные в Самарской области будет солнечно, но холодно

В выходные в Самарской области будет солнечно, но холодно

В выходные дни теплее в Самарской области не станет. До сих пор в регионе действует штормовое предупреждение об аномально холодной погоде. Ранее синоптики рассказали, что среднесуточная температура воздуха будет в ноябре на 9 и более градусов ниже нормы. В грядущий 
16 ноября 2018, 02:32
«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах

«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, с 14 по 18 ноября местами в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9 и более градусов ниже многолетнего значения.

В среду днем, 
14 ноября 2018, 11:42
В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега

В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега

Стало известно, что грядущей зимой основная очистка автомобильных дорог будет производиться по ночам, а дворов — в дневное время. Кроме того, на нескольких улицах введут запрет на ночную парковку, сообщает департамент городского хозяйства и экологии Самары. Также зимой планируются временные 
13 ноября 2018, 05:08
В Самарской области в ночь на вторник местами до -18

В Самарской области в ночь на вторник местами до -18

В Самарской области погоду формирует холодный антициклон. В ближайшие сутки его центр расположится как раз над нашим регионом. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, на фоне очень высокого атмосферного давления сохранится малооблачная морозная погода со слабым ветром. К концу недели 
12 ноября 2018, 05:09
Финский супермаркет пригласил покупателей на ночлег

Финский супермаркет пригласил покупателей на ночлег

В последние несколько месяцев в Финляндии установилась небывалая жара. Столбики термометров стабильно держатся на отметках выше 25 градусов Цельсия. Для жителей страны подобные температуры летом считаются необычными. Они даже не оборудуют свои дома кондиционерами, так как ночью достаточно прохладно и 
3 августа 2018, 11:09
Ученые рассказали о пользе занятий сексом в зимнее время

Ученые рассказали о пользе занятий сексом в зимнее время

Американские исследователи из Пенсильвании раскрыли пользу занятий сексом в зимний период. В холодное время года людям необходимо повышать иммунитет – защитный механизм, который помогает бороться с вирусными недугами. Так вот, увеличить сопротивляемость поможет, в том числе, регулярная половая жизнь, отмечают 

22 декабря 2017, 04:27
В блогах: «Зима на Металлурге в 1970-е годы»

В блогах: «Зима на Металлурге в 1970-е годы»

Администрация Кировского района показала в "Твиттере", как чистили зимой в 1970-е годы самарские улицы на Металлурге, опубликовав фото Виктора Федотова.

"До асфальта! Очень чисто!" - прокомментировали пользователи. 

Читатели в восторге: "Вот это красота! Причем заметьте - тротуар 
14 декабря 2017, 07:04
Синоптики рассказали о погоде в декабре

Синоптики рассказали о погоде в декабре

По последним прогнозам российских метеорологов, большая часть первого зимнего месяца на основной территории Российской Федерации выдастся довольно теплой. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Декабрь, по словам собеседника агентства, прогнозируется сравнительно мягким, особенно это 

30 ноября 2017, 04:22
Прерванный полет: В Финляндии мужчина расстрелял из ружья дрон, который мешал ему отдыхать

Прерванный полет: В Финляндии мужчина расстрелял из ружья дрон, который мешал ему отдыхать

В центральной части Финляндии 60-летний мужчина двумя выстрелами из ружья сбил дорогостоящий беспилотник, который кружил над его летним коттеджем. Об инциденте рассказали зарубежные СМИ.
На место оперативно прибыли стражи порядка. Пожилой гражданин им объяснил, что «странный объект» мешал ему отдыхать, 

16 июня 2017, 05:19
132-летний самовар из Самары не выпустили в Финляндию

132-летний самовар из Самары не выпустили в Финляндию

В Самаре на таможне задержали мужчину, который перевозил старинный самовар, предположительно изготовленный 132 года назад – в 1885-м. Попытку незаконного вывоза в Финляндию культурной ценности предотвратили в аэропорту Курумоч. Пассажир самовар не прятал, вез в чемодане. По его словам, он 

22 марта 2017, 04:59
Жена финского президента оказалась «Лизой из Самары»

Жена финского президента оказалась «Лизой из Самары»

Отзыв «жены финского президента» интернет-пользователи заметили на сайте одного российского онлайн-магазина косметики. «Я выгляжу хорошо, но хотелось бы лучше…» - написано в комментарии от некой «Лизы из Самары», на аватаре которой изображена Йенни Хаукио. Финская гостелекомпания даже сделала сюжет про 
1 июня 2016, 02:41
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