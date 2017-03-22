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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре выделят 2 млн рублей на «Социальное такси»

В Самаре выделят 2 млн рублей на «Социальное такси»

В Самаре выделят 2 млн рублей на «Социальное такси». Конкурс на право оказания услуг по перевозке льготной категории граждан объявил муниципальный «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения». Как уже сообщала «ТЕРРА», порядок предоставления соцтакси был утвержден в феврале 2016 года 

22 марта 2017, 05:09
Топ-новости: Ремонт Московского шоссе в Самаре; в Самарской области нефтеврезчики откачали почти 7000 тонн «черного золота»; осужден за экстремизм гражданин Узбекистана

Топ-новости: Ремонт Московского шоссе в Самаре; в Самарской области нефтеврезчики откачали почти 7000 тонн «черного золота»; осужден за экстремизм гражданин Узбекистана

Блогер Евгений Синюков поделился впечатлениями от ремонта Московского шоссе. «Тут все очень масштабно. Однако конца стройки в обозримом будущем лично я так и не увидел.
Подробнее о ремонте читайте здесь.

Незаконная нефтеврезка ликвидирована в выходные  сотрудниками самарского управления ФСБ России. 
21 марта 2017, 06:28
Топ-новости: Машина сгорела на глазах автоледи; Мехзавод и Крутые Ключи остались без воды; в Самаре поддержали продление улицы Стара-Загора

Топ-новости: Машина сгорела на глазах автоледи; Мехзавод и Крутые Ключи остались без воды; в Самаре поддержали продление улицы Стара-Загора

В Самаре машина сгорела на глазах плачущей автоледи. В понедельник, 20 марта, появилось сообщение о пожаре на улице Советской Армии. Детали чрезвычайного происшествия узнаете здесь.
 
В Самаре снова остались без воды Мехзавод и Крутые Ключи. Авария случилась в 
20 марта 2017, 06:43
В субботу по всей стране отметили трехлетнюю годовщину возвращения Крыма в границы России

В субботу по всей стране отметили трехлетнюю годовщину возвращения Крыма в границы России

В Самаре главное торжество прошло на площади Куйбышева. Там собрались почти 10 тысяч горожан.
На один день самая большая площадь Европы превратилась в огромную танцевальную площадку. В честь трехлетия воссоединения Крыма с Россией студенты самарских вузов провели уличный дэнс-батл.
Впервые 

20 марта 2017, 06:18
Самарский аэропорт попал в число лучших в мире

Самарский аэропорт попал в число лучших в мире

Международный аэропорт Курумоч впервые попал в число лучших в мире. Рейтинг подготовлен британским агентством Skytrax в рамках премии World Airport Awards. Курумоч среди аэроузлов России и СНГ занял восьмое место в номинации Лучший аэропорт и третье - в числе региональных. 

17 марта 2017, 03:32
«Победа» намерена судиться в волейболистом, которого высадили в Самаре

«Победа» намерена судиться в волейболистом, которого высадили в Самаре

Авиакомпания «Победа» намерена подать в суд на волейболиста Александра Кимерова. Перевозчик хочет получить компенсацию за ущерб, понесенный из-за задержки своего рейса на 27 минут. Как уже сообщала «ТЕРРА», в самарском аэропорту Курумоч прямо на борту самолета, который отправлялся по 
16 марта 2017, 11:12
Скандалом с волейболистом в аэропорту Самары займутся следователи

Скандалом с волейболистом в аэропорту Самары займутся следователи

Приволжское следственное управление на транспорте СКР начало проверку по факту инцидента в самарском аэропорту Курумоч. Как уже сообщала «ТЕРРА», на борту самолета авиакомпании «Победа» произошел скандал с участием 20-летнего волейболиста новоуренгойской команды «Факел» Александра Кимерова. По предварительной информации, рослый 
15 марта 2017, 05:01
Авиарейсы в Самару задержаны из-за тумана

Авиарейсы в Самару задержаны из-за тумана

Густой туман утром 9 марта стал причиной задержки рейсов в самарском аэропорту Курумоч. По официальной информации, не могут прибыть четыре воздушных судна. Задерживаются самолеты из Ижевска, Москвы, Уфы и Ташкента. Однако рейсы из Самары отправляются к пункту назначения без опозданий.

Между 

9 марта 2017, 11:37
Пассажир из Хельсинки пытался тайком провезти в Самару драгоценностей на 4 млн рублей

Пассажир из Хельсинки пытался тайком провезти в Самару драгоценностей на 4 млн рублей

В международном аэропорту Курумоч выявлены незадекларированные ювелирные изделия. Как сообщает Приволжское таможенное управление, после приземления самолета, завершившего рейс Хельсинки-Самара, один из пассажиров хотел проследовать зеленым коридором, не заявив о подлежащих декларированию товарах. В ходе досмотра его багажа были обнаружены 59 
2 марта 2017, 11:29
AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию

AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию

Китайский интернет-гипермаркет AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в РФ. Об этом сегодня официально сообщили российские СМИ со ссылкой на представителей китайской корпорации.
Напомним, заморозка услуг была вызвана определенными проблемами с растаможиванием. Теперь, как утверждается, заказы можно делать уже со среды. Об 

10 января 2017, 04:48
В Самару прилетел щетинистый червец из Таджикистана

В Самару прилетел щетинистый червец из Таджикистана

Вредитель, известный также как "мохнатая вошь", прятался в хурме, которую привезли с собой гости из Средней Азии.
Живые особи насекомого были обнаружены в ручной клади иностранцев в ходе проверки багажа на пункте пропуска МАК "Курумоч". Щетинистый мучнистый червец высасывает сок 

2 декабря 2016, 06:21
Более 1 миллиарда 600 миллионов рублей незаконно выведено из 63-го региона за рубеж

Более 1 миллиарда 600 миллионов рублей незаконно выведено из 63-го региона за рубеж

Такие цифры приводит Самарская таможня, которая после ликвидации Росфиннадзора обязана выявлять незаконные валютные операции.
Сегодня в Куйбышевской транспортной прокуратуре прошло совещание по взаимодействию таможни, налоговой и правоохранительных органов для повышения эффективности этой работы. Эксперты отмечают, что раньше вывод денег за 

25 ноября 2016, 04:06
Жена финского президента оказалась «Лизой из Самары»

Жена финского президента оказалась «Лизой из Самары»

Отзыв «жены финского президента» интернет-пользователи заметили на сайте одного российского онлайн-магазина косметики. «Я выгляжу хорошо, но хотелось бы лучше…» - написано в комментарии от некой «Лизы из Самары», на аватаре которой изображена Йенни Хаукио. Финская гостелекомпания даже сделала сюжет про 
1 июня 2016, 02:41
Выход из еврозоны финский парламент обсудит в ближайшие недели

Выход из еврозоны финский парламент обсудит в ближайшие недели

Финляндия может отказаться от евро. Соответствующую петицию подписали 53 000 человек. Они выступили за проведение общенародного референдума по этой теме. В ближайшее время – предположительно через несколько недель – вопрос о выходе из еврозоны рассмотрит финский парламент. По словам председателя Йоханны 
11 марта 2016, 03:44
США проведут военные учения в Финляндии в 160 км от российской границы

США проведут военные учения в Финляндии в 160 км от российской границы

Соединенные Штаты направят в Финляндию шесть истребителей F-15s для учений на российско-финской границе «для защиты от российской агрессии», передает CNN.
Военное ведомство США планирует провести в Финляндии военные учения, которые запланированы на период с 9 по 22 мая. Как сообщается, 
16 февраля 2016, 09:17
Финляндия заявила о вторжении неизвестного вертолета со стороны России

Финляндия заявила о вторжении неизвестного вертолета со стороны России

Зарубежные средства массовой информации распространили сведения о том, что накануне воздушное пространство Финляндии нарушил вертолет, якобы летевший со стороны РФ и вернувшийся через некоторое время обратно. Об этом сообщила пресс-служба пограничного департамента скандинавской страны. По ее данным, неопознанный вертолет без 
11 декабря 2015, 09:08
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