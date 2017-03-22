В Самаре на таможне задержали мужчину, который перевозил старинный самовар, предположительно изготовленный 132 года назад – в 1885-м. Попытку незаконного вывоза в Финляндию культурной ценности предотвратили в аэропорту Курумоч. Пассажир самовар не прятал, вез в чемодане. По его словам, он ничего не знал о правилах перемещения подобных артефактов. Их вывоз гражданами разрешен при наличии заключения Минкультуры России, а для юрлиц - при наличии лицензии Минпромторга.
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В Самаре выделят 2 млн рублей на «Социальное такси»
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22 марта 2017, 05:09
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Топ-новости: Ремонт Московского шоссе в Самаре; в Самарской области нефтеврезчики откачали почти 7000 тонн «черного золота»; осужден за экстремизм гражданин Узбекистана
Блогер Евгений Синюков поделился впечатлениями от ремонта Московского шоссе. «Тут все очень масштабно. Однако конца стройки в обозримом будущем лично я так и не увидел.
Подробнее о ремонте читайте здесь.
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21 марта 2017, 06:28
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Топ-новости: Машина сгорела на глазах автоледи; Мехзавод и Крутые Ключи остались без воды; в Самаре поддержали продление улицы Стара-Загора
В Самаре машина сгорела на глазах плачущей автоледи. В понедельник, 20 марта, появилось сообщение о пожаре на улице Советской Армии. Детали чрезвычайного происшествия узнаете здесь.
В Самаре снова остались без воды Мехзавод и Крутые Ключи. Авария случилась в …
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20 марта 2017, 06:43
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В субботу по всей стране отметили трехлетнюю годовщину возвращения Крыма в границы России
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20 марта 2017, 06:18
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Самарский аэропорт попал в число лучших в мире
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17 марта 2017, 03:32
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«Победа» намерена судиться в волейболистом, которого высадили в Самаре
Авиакомпания «Победа» намерена подать в суд на волейболиста Александра Кимерова. Перевозчик хочет получить компенсацию за ущерб, понесенный из-за задержки своего рейса на 27 минут. Как уже сообщала «ТЕРРА», в самарском аэропорту Курумоч прямо на борту самолета, который отправлялся по …
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16 марта 2017, 11:12
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Скандалом с волейболистом в аэропорту Самары займутся следователи
Приволжское следственное управление на транспорте СКР начало проверку по факту инцидента в самарском аэропорту Курумоч. Как уже сообщала «ТЕРРА», на борту самолета авиакомпании «Победа» произошел скандал с участием 20-летнего волейболиста новоуренгойской команды «Факел» Александра Кимерова. По предварительной информации, рослый …
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15 марта 2017, 05:01
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Авиарейсы в Самару задержаны из-за тумана
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9 марта 2017, 11:37
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Пассажир из Хельсинки пытался тайком провезти в Самару драгоценностей на 4 млн рублей
В международном аэропорту Курумоч выявлены незадекларированные ювелирные изделия. Как сообщает Приволжское таможенное управление, после приземления самолета, завершившего рейс Хельсинки-Самара, один из пассажиров хотел проследовать зеленым коридором, не заявив о подлежащих декларированию товарах. В ходе досмотра его багажа были обнаружены 59 …
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2 марта 2017, 11:29
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AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию
Китайский интернет-гипермаркет AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в РФ. Об этом сегодня официально сообщили российские СМИ со ссылкой на представителей китайской корпорации.
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10 января 2017, 04:48
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В Самару прилетел щетинистый червец из Таджикистана
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2 декабря 2016, 06:21
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Более 1 миллиарда 600 миллионов рублей незаконно выведено из 63-го региона за рубеж
Такие цифры приводит Самарская таможня, которая после ликвидации Росфиннадзора обязана выявлять незаконные валютные операции.
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25 ноября 2016, 04:06
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Жена финского президента оказалась «Лизой из Самары»
Отзыв «жены финского президента» интернет-пользователи заметили на сайте одного российского онлайн-магазина косметики. «Я выгляжу хорошо, но хотелось бы лучше…» - написано в комментарии от некой «Лизы из Самары», на аватаре которой изображена Йенни Хаукио. Финская гостелекомпания даже сделала сюжет про …
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1 июня 2016, 02:41
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Выход из еврозоны финский парламент обсудит в ближайшие недели
Финляндия может отказаться от евро. Соответствующую петицию подписали 53 000 человек. Они выступили за проведение общенародного референдума по этой теме. В ближайшее время – предположительно через несколько недель – вопрос о выходе из еврозоны рассмотрит финский парламент. По словам председателя Йоханны …
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11 марта 2016, 03:44
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США проведут военные учения в Финляндии в 160 км от российской границы
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16 февраля 2016, 09:17
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Финляндия заявила о вторжении неизвестного вертолета со стороны России
Зарубежные средства массовой информации распространили сведения о том, что накануне воздушное пространство Финляндии нарушил вертолет, якобы летевший со стороны РФ и вернувшийся через некоторое время обратно. Об этом сообщила пресс-служба пограничного департамента скандинавской страны. По ее данным, неопознанный вертолет без …
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11 декабря 2015, 09:08