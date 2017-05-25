Правительство России выделило Минпромторгу 6 млрд рублей на закупку для регионов автомобилей скорой помощи и школьных автобусов. Согласно распоряжению, опубликованному на сайте кабмина, этих денег должно хватить на 1,5 тысячи автобусов и 1 тысячу скорых. Список получателей-субъектов транспорта в документе не указывается. Минздрав и Минобрнауки обязали предоставить перечень получателей автомобилей. По данным властей Самарской области, в регионе на школьных автобусах до места учебы добираются 14 тысяч учащихся. Ежедневно на 739 маршрутах задействовано более 650 машин. Нехватка автобусов отмечаетя лишь в ряде сельских поселений. По машинам "скорой помощи" статистика в губернии намного хуже. Например, только Самаре необходимо 115 бригад, на деле сформирована едва половина.
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