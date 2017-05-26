Как сообщает администрация г. о. Самары, в связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей и восстановлению благоустройства на территории города временно ограничивается движение транспорта по следующим участкам:
- с 20:00 26 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года - по ул. Куйбышева от ул. Льва Толстого до ул. Некрасовская, по
ул. Льва Толстого от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе;
- с 08:00 26 мая 2017 года до 23:00 2 июня 2017 года - по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Шостаковича;
- с 00:00 26 мая 2017 года до 23:00 14 июня 2017 года - по Студенческому переулку на участке протяженностью 100 метров от ул. Чапаевская в направлении Волжского проспекта.
Временно меняется схема движения общественного транспорта.
Автобусные маршруты №№ 24, 92:
- с 08:00 до 20:00 26 мая 2017 – автобусы следуют по улицам Молодогвардейская, Вилоновская, Галактионовская, Красноармейская - в обоих направлениях;
- с 20:00 26 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года – по улицам Молодогвардейская, Вилоновская, Галактионовская, Красноармейская, Фрунзе, Некрасовская, Куйбышева - в обоих направлениях;
- с 05:00 29 мая 2017 года до 23:00 2 июня 2017 года – по улицам Молодогвардейская, Вилоновская, Галактионовская, Красноармейская - в обоих направлениях.
Автобусный маршрут № 297:
- с 08:00 до 20:00 26 мая 2017 года – по улицам Самарская и Красноармейская - в обоих направлениях;
- с 20:00 26 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года – по улицам Самарская, Красноармейская, Фрунзе, Некрасовская, Куйбышева - в обоих направлениях;
- с 05:00 29 мая 2017 года до 23:00 2 июня 2017 года – по улицам Самарская и Красноармейская - в обоих направлениях.
Автобусные маршруты №№ 34, 207, 226, 240:
- с 20:00 26 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года – по улицам Красноармейская, Фрунзе, Некрасовская, Куйбышева - в обоих направлениях.
Автобусные маршруты №№ 37, 46, 47, 295:
- с 20:00 26 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года – по улицам Льва Толстого, Фрунзе, Некрасовская, Куйбышева - в обоих направлениях.
Автобусные маршруты №№ 61, 247, 261:
- с 20:00 26 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года – по Волжскому проспекту, улицам Куйбышева, Красноармейская, Фрунзе.
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