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«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Даты открытия движения по улице Ново-Садовой возле «Макдоналдса» вновь изменились

Даты открытия движения по улице Ново-Садовой возле «Макдоналдса» вновь изменились

Как стало известно журналистам «ТЕРРЫ», улицу Ново-Садовую на отрезке от Первомайской до Полевой планируется открыть для автотранспорта не позднее 10 ноября.
Сейчас на этом участке ведутся работы по устройству дорожной одежды и сопутствующей инфраструктуры. При этом до сих пор неясно, 

3 ноября 2017, 04:50
В Самаре начали монтировать светофоры на кольце Луначарского

В Самаре начали монтировать светофоры на кольце Луначарского

Возле станции метро «Московская», на кольце улиц Гагарина, Луначарского и Московского шоссе в четверг, 2 ноября, начали монтировать новые светофоры. Заработать в штатном режиме они должны, когда будет открыто полноценное движение по развязке с возможностью проезда по улице Луначарского – 

3 ноября 2017, 11:45
Названа новая дата открытия отремонтированного самолета-памятника «Ил-2»

Названа новая дата открытия отремонтированного самолета-памятника «Ил-2»

Открытие обновленного самолета-памятника «Ил-2», который после ремонта снова установлен на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, состоится 6, а не 7 ноября, как сообщалось ранее. Об этом проинформировала пресс-служба областного правительства.

Напомним, отремонтированный самолет уже установили на постамент, его 
2 ноября 2017, 03:18
Фото: «Ил-2» снова установили на Московском шоссе

Фото: «Ил-2» снова установили на Московском шоссе

Самолет-памятник «Ил-2» собран и снова установлен на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе. Пользователь Евгений Мокшанов опубликовал фото в социальной сети.

Напомним, легендарный штурмовик отправляли на реставрацию на завод «Авиакор». На его месте тем временем шла реконструкция. Сейчас там 
30 октября 2017, 11:13
В Самаре изменится схема движения транспорта

В Самаре изменится схема движения транспорта

В областном правительстве сообщили об изменении движения транспорта, в связи с завершением необходимых работ на участке Московского шоссе от проспекта Кирова до выезда из Самары в районе ТЦ «Мега».

На Ново-Вокзальной и улице Аминева по постоянной схеме организуется двустороннее движение от 

27 октября 2017, 02:41
Движение по Ново-Садовой от Первомайской до Полевой откроют только к началу октября

Движение по Ново-Садовой от Первомайской до Полевой откроют только к началу октября

Движение по  Ново-Садовой, на отрезке от Первомайской до Полевой, будет открыто не к 1 сентября, как планировалось ранее, а к началу октября. И это, по оценкам  подрядчика, который строит там метро, в лучшем случае.
Ход работ тормозят сразу несколько факторов. 

23 августа 2017, 02:21
Низкие темпы реконструкции Заводского шоссе вызвали недовольство главы города

Низкие темпы реконструкции Заводского шоссе вызвали недовольство главы города

В Самаре реконструируют Заводское шоссе, которое в последние годы оказалось в плачевном состоянии. Проезжающие по нему фуры разбили асфальтовое полотно. И вот теперь эта дорога не только станет ровнее, но и шире.
Низкие темпы реконструкции вызвали недовольство главы города. Здесь 

8 июня 2017, 03:45
Пешком быстрее: Новые ограничения дорожного движения в Самаре

Пешком быстрее: Новые ограничения дорожного движения в Самаре

Как сообщает администрация г. о. Самары, в связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей и восстановлению благоустройства на территории города временно ограничивается движение транспорта по следующим участкам:
- с 20:00 26 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года 

26 мая 2017, 07:15
В Тольятти на трассе М-5 появится новая развязка

В Тольятти на трассе М-5 появится новая развязка

В этом году в Тольятти, на трассе М-5,  начнется строительство  трехуровневой развязки. На днях она вошла в план работ, утвержденный правительством России.
Объект обойдется примерно в 6 с половиной миллиардов рублей. В 2017-м планируют освоить два - два с половиной.

6 февраля 2017, 02:05
В Самаре на улице Главной построят транспортную развязку за 2,1 млн рублей

В Самаре на улице Главной построят транспортную развязку за 2,1 млн рублей

21 ноября в Самаре должны объявить компанию, которая разработает проект планировки территории для строительства транспортной развязки на улице Главной. Торги объявило министерство транспорта Самарской области. Исполнителю могут заплатить 2,16 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Средства поступят из областного бюджета двумя 

16 ноября 2016, 03:02
В Самаре движение по Кирова планируют открыть в декабре

В Самаре движение по Кирова планируют открыть в декабре

Готовность транспортной развязки на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова в Самаре оценивается примерно в 50%. До наступления отрицательных температур нужно максимально завершить работы по заливке бетона. Из 9 секций на южной рампе осталось сделать две. 

"На южной рампе сейчас делается 

13 октября 2016, 10:03
В Самаре строительству одной из ключевых транспортных развязок грозят новые проблемы

В Самаре строительству одной из ключевых транспортных развязок грозят новые проблемы

При строительстве одной из ключевых транспортных развязок на Московском шоссе - пересечении с улицей Луначарского могут возникнуть новые проблемы. Как сообщают источники "Терры", проект до сих пор не прошел экспертизу. Одной из главных сложностей являются проходящие прямо под территорией развязки 

14 июня 2016, 06:05
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