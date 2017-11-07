Движение автомобилей по улице Луначарского в районе Московского шоссе, по данным источников ТЕРРЫ, должны открыть уже на этой неделе. И если водители, уставшие от пробок, смогут вздохнуть относительно свободно, то у пассажиров и сотрудников метро может возникнуть ряд новых неудобств. Два потенциальных выхода из подземки, которые планировали организовать у торгово-офисного центра Вертикаль и в районе бывшей таверны "Фигаро", пришлось засыпать. Таким образом, входов на станцию метро "Московская" по-прежнему будет всего два - по обе стороны от улицы Гагарина.
Напомним, эту кольцевую развязку в форме эллипса открыли в начале октября 2017-го. Ее строительством, как и в целом реконструкцией Московского шоссе, занималась компания "Самаратрансстрой", которую связывают с именем депутата Самарской Губернской Думы Андрея Мурзова. Общая сумма этого контракта - свыше 9 миллиардов рублей.
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