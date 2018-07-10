|
Памятник советским солдатам осквернили в Австрии
В Австрии неизвестные вандалы осквернили памятник советским солдатам. Изваяние, расположенное на площади Шварценбергплац в центре Вены было облито черной краской, сообщает ТАСС.
Российское посольство отреагировало на этот инцидент. Оно назвало это актом вандализма, направленным борьбу с памятью о …
|
5 июля 2018, 10:26
|
Новая дорога соединит Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
В Самаре министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который распланирует территорию для строительства дороги по улице Авроры – ее решили продлить от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Работа должна быть выполнена до ноября 2018 года. Начальная максимальная цена контракта …
|
29 июня 2018, 04:36
|
Московское шоссе встало в пробке из-за массового ДТП
В Самаре на Московском шоссе образовалась гигантская пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на участке от 18-го километра до «Новой Самары» произошло два ДТП. Машины движутся со скоростью 2 километра в час. По словам очевидцев, возле «Новой Самары» произошло массовое …
|
29 июня 2018, 12:09
|
Критический уровень колейности на Московском шоссе в Самаре устранен
Критический уровень колейности на Московском шоссе после реконструкции устранен, однако полностью проблема не решена. Об этом журналистам рассказал врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Напомним, после реконструкции главной магистрали города к мундиалю, которая проходила в два …
|
20 июня 2018, 11:17
|
Погибшие туи начали убирать с Московского шоссе в Самаре
В Самаре с Московского шоссе начали убирать посаженные вдоль проезжей части туи. Напомним, в рамках реконструкции магистрали к ЧМ-2018 на придорожной территории высадили 3800 туй и можжевельников. Общая площадь травяного газона составила 80 тысяч квадратных метров. Весной растения получили сильные …
|
30 мая 2018, 12:02
|
Четверо подростков разгромили кладбище в Оренбургской области
25 апреля в полицию Кувандыкского городского округа поступил сигнал о чрезвычайном происшествии. Неизвестные злоумышленники устроили погром на кладбище в поселке Кашкук.
Прибывшие на место правоохранители насчитали 45 поваленных на землю памятников. Часть из них вандалы еще и разбили.
Спустя некоторое время по …
|
26 апреля 2018, 04:26
|
В блогах: снова про пешеходный переход и «Ил-2» в Самаре
Блогер Михаил Суханов раскритиковал отказ самарского минтранса построить постоянный подход к памятнику "Ил-2". "Намедни посетил город-спутник Новокуйбышевск и увидел там кольцо, аналогичное самарскому. На нём стоит Триумфальная арка. Так вот, в НК через автополосы сделали пешеходный переход! А правее …
|
1 декабря 2017, 12:03
|
В блогах: "Подхода к памятнику «Ил-2» в Самаре не предусмотрено"
К самолету-памятнику "Ил-2", установленному в Самаре на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, делать пешеходный переход не планируется. Об этом заявило в "Твиттере" областное министерство транспорта и автомобильных дорог региона. На вопрос одного из пользователей, почему к обновленному самолету …
|
24 ноября 2017, 10:33
|
В блогах: «досадный недостаток» у памятника «Ил-2» в Самаре
Блогер Михаил Суханов обратил внимание на "досадный недостаток, обнаруженный после возвращения памятника "Ил-2" на свежесделанный перекрёсток Московского шоссе и проспекта Кирова". "ЗАЧЕМ было делать для пешеходов такую красивую и наверняка дорогую лестницу к монументу, если официально к нему попасть …
|
21 ноября 2017, 09:06
|
Памятник Ил-2 в Самаре открыли после реставрации
|
7 ноября 2017, 09:47
|
Самарские насосные станции атаковали вандалы
«Самарские коммунальные системы» обратились к жителям Самары с просьбой перестать разрисовывать фасады насосных станций. Коммунальщики жалуются на хулиганов, которые уродуют здания граффити, рекламой запрещённых товаров и услуг, а также нецензурными надписями. Всего в Самаре 186 насосных станций. Благодаря им, в …
|
23 августа 2017, 03:12
|
В Санкт-Петербурге вандалы осквернили могилу Виктора Цоя
Неизвестные вандалы осквернили мемориал на могиле рок-музыканта Виктора Цоя. Об этом рассказывают отечественные агентства, информация активно обсуждается в Сети, где появились фотографии с места происшествия.
|
26 июня 2017, 03:24