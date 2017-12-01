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В блогах: «Несчастных самарских бюрократов настиг злой технократический рок»
Блогер 63ru подвела первые итоги "твиттеризации" чиновников региона. "Похоже, что несчастных самарских бюрократов настиг злой технократический рок в виде "твиттер-обязаловки", - считает автор. - Рассказывают, что в райадминистрациях отовсюду слышны стоны: добрые старые традиции отфутболивания жителей сменились жёстким форматом …
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1 декабря 2017, 11:30
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В блогах: «В Самаре появились указатели улиц на английском языке с ошибками»
В паблике "Новости Самары - Самара life" поведали, что в городе появились указатели улиц на английском языке с грамматическими ошибками. Сомнительные указатели уже начали вешать на зданиях в районе Железнодорожного вокзала. Один из читателей поделился фото таблички на доме …
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30 ноября 2017, 10:37
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В Самаре назревает скандал федерального масштаба
Самарец Вадим Афанасьев сообщил в Фейсбуке, что в Самаре назревает коммунальный скандал федерального масштаба. По данным из открытых источников, одна из крупнейших в городе управляющих компаний - «ЖКС», которая обслуживает более 1000 домов, накопила долг перед поставщиком тепла, компанией …
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29 ноября 2017, 07:31
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Трамвай из ТТУ Самары украсят гербом Штутгарта
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28 ноября 2017, 09:30
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В блогах: "Подхода к памятнику «Ил-2» в Самаре не предусмотрено"
К самолету-памятнику "Ил-2", установленному в Самаре на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, делать пешеходный переход не планируется. Об этом заявило в "Твиттере" областное министерство транспорта и автомобильных дорог региона. На вопрос одного из пользователей, почему к обновленному самолету …
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24 ноября 2017, 10:33
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В блогах: «досадный недостаток» у памятника «Ил-2» в Самаре
Блогер Михаил Суханов обратил внимание на "досадный недостаток, обнаруженный после возвращения памятника "Ил-2" на свежесделанный перекрёсток Московского шоссе и проспекта Кирова". "ЗАЧЕМ было делать для пешеходов такую красивую и наверняка дорогую лестницу к монументу, если официально к нему попасть …
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21 ноября 2017, 09:06
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Памятник Ил-2 в Самаре открыли после реставрации
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7 ноября 2017, 09:47
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Названа новая дата открытия отремонтированного самолета-памятника «Ил-2»
Открытие обновленного самолета-памятника «Ил-2», который после ремонта снова установлен на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, состоится 6, а не 7 ноября, как сообщалось ранее. Об этом проинформировала пресс-служба областного правительства.
Напомним, отремонтированный самолет уже установили на постамент, его …
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2 ноября 2017, 03:18
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В Англии придумали «умную зебру»
Страховая фирма Direct Line представила последнюю разработку - «умную зебру». Она состоит из светодиодов, подающих сигнал, когда пешеходам, велосипедистам либо автолюбителям следует двигаться.
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11 октября 2017, 03:14
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В блогах: «Это тянет на идиотизм года в Самаре»
Блогеру Александру Голованову не понравилось упразднение пешеходного перехода на пересечении улиц Ново-Садовой с Осипенко. "Это тот перекресток, где людей гораздо больше, чем машин, и всех загнали под землю, - пишет автор. - Причем дорога вдоль Осипенко ведет на набережную, …
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8 октября 2015, 09:48
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В блогах: в Самаре около школы №128 отгородили «зебру»
В группе "Самара" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что рядом со 128-й школой поставили ограждение прямо на пешеходном переходе! "Господа чиновники, и кто из вас до этого додумался? Ну разве так можно? И как теперь переходить дорогу? Вы можете объяснить? Уже …
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19 августа 2015, 10:34
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В блогах: дизайн по-самарски
Блогер fydora решила "пройтись по новому, построенному в прошлом году подземному переходу на Московском шоссе напротив "Скалы". "Была удивлена оригинальным дизайном "по-самарски". Деревянный вибрирующий пол... интересно, надолго ли его хватит? Дизайнерские поручни - наверное, невероятно дорогие - смонтированы только с …
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2 апреля 2015, 05:28