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Блогер 63ru подвела первые итоги "твиттеризации" чиновников региона. "Похоже, что несчастных самарских бюрократов настиг злой технократический рок в виде "твиттер-обязаловки", - считает автор. - Рассказывают, что в райадминистрациях отовсюду слышны стоны: добрые старые традиции отфутболивания жителей сменились жёстким форматом 
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В блогах: «В Самаре появились указатели улиц на английском языке с ошибками»

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В Самаре назревает скандал федерального масштаба

В Самаре назревает скандал федерального масштаба

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Трамвай из ТТУ Самары украсят гербом Штутгарта

Трамвай из ТТУ Самары украсят гербом Штутгарта

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В блогах: "Подхода к памятнику «Ил-2» в Самаре не предусмотрено"

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24 ноября 2017, 10:33
В блогах: «досадный недостаток» у памятника «Ил-2» в Самаре

В блогах: «досадный недостаток» у памятника «Ил-2» в Самаре

Блогер Михаил Суханов обратил внимание на "досадный недостаток, обнаруженный после возвращения памятника "Ил-2" на свежесделанный перекрёсток Московского шоссе и проспекта Кирова". "ЗАЧЕМ было делать для пешеходов такую красивую и наверняка дорогую лестницу к монументу, если официально к нему попасть 
21 ноября 2017, 09:06
Памятник Ил-2 в Самаре открыли после реставрации

Памятник Ил-2 в Самаре открыли после реставрации

В Самаре в понедельник, 6 ноября, торжественно открыли Ил-2 - самолет-памятник, впервые установленный в Куйбышеве 42 года назад.

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7 ноября 2017, 09:47
Названа новая дата открытия отремонтированного самолета-памятника «Ил-2»

Названа новая дата открытия отремонтированного самолета-памятника «Ил-2»

Открытие обновленного самолета-памятника «Ил-2», который после ремонта снова установлен на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, состоится 6, а не 7 ноября, как сообщалось ранее. Об этом проинформировала пресс-служба областного правительства.

Напомним, отремонтированный самолет уже установили на постамент, его 
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В Англии придумали «умную зебру»

В Англии придумали «умную зебру»

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Пешеходный переход автоматически оказывается зеленого цвета. Длина зебры - 22 метра, однако в зависимости от числа идущих 

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В блогах: «Это тянет на идиотизм года в Самаре»

В блогах: «Это тянет на идиотизм года в Самаре»

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В блогах: в Самаре около школы №128 отгородили «зебру»

В блогах: в Самаре около школы №128 отгородили «зебру»

В группе "Самара" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что рядом со 128-й школой поставили ограждение прямо на пешеходном переходе! "Господа чиновники, и кто из вас до этого додумался? Ну разве так можно? И как теперь переходить дорогу? Вы можете объяснить? Уже 
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2 апреля 2015, 05:28
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