|
Самарские банки бьют рекорды по объему выдачи ипотечных кредитов
|
7 ноября 2018, 07:27
|
В блогах: самарские музейные фейки
Блогер Алексей Сиверкин рассказал про самарские музейные фейки. "Нигде, как в Самаре, так не бросается в глаза работа музеев - спустя рукава, - считает автор. - Вина в том не искусствоведов и дам-хранительниц. Им самим неудобно за подвохи, устроенные …
|
7 ноября 2018, 05:57
|
В блогах: в Самаре появился "дом кошмаров"
В паблике "Гражданский патруль" соцсети "ВКонтакте" поведали про дом кошмаров, который пугает жителей Самары. Речь идет о хрущевке на улице Революционной.
"Оголенная проводка, торчащая из стен, разрушающиеся лестницы, падающие на голову кирпичи и стойкая канализационная вонь мешают жить …
|
7 ноября 2018, 05:41
|
Около 6 тысяч человек участвовали в Параде Памяти в Самаре
В среду, 7 ноября, около 6 тысяч человек приняли участие в Параде Памяти на площади Куйбышева. Это парадные расчеты армии, ветеранских и патриотических организаций, спортивных школ, сузов и вузов, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ.
|
7 ноября 2018, 05:36
|
В блогах: как живут дети в реабилитационном центре для сирот
Блогер Ольга Шелест побывала в Отрадном в реабилитационном центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. "Сейчас там находится 20 ребят, из них 11 - сироты, 9 - оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, - пишет автор. - За …
|
6 ноября 2018, 05:53
|
В блогах: доброе дело на асфальте
Блогер Михаил Суханов рассказал, что возле пешеходных переходов на перекрёстке Авроры и Дыбенко на асфальте появилась такая вот "социальная реклама".
|
6 ноября 2018, 05:41