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Материалы по теме:

В Самаре СК возбудил дела о злоупотреблениях на РКЦ «Прогресс»

В Самаре СК возбудил дела о злоупотреблениях на РКЦ «Прогресс»

В Самаре по материалам ФСБ возбуждены два уголовных дела по фактам злоупотреблений на РКЦ «Прогресс». По версии следователей, в 2010 году для реконструкции и технического перевооружения одного из корпусов завода, в рамках федеральной целевой программой «Развитие ОПК» между самарским предприятием 

3 ноября 2017, 04:36
В блогах: про электромобили в Самаре

В блогах: про электромобили в Самаре

Блогер 63ru рассуждает про электромобили, есть ли в Самаре у них перспектива? "Смотрю, на федеральном уровне опять эту тему стали активно педалировать. Покопавшись с связи с этим по самарским новостям этого года, я нашла, что у нас, оказывается, планировалось 
3 ноября 2017, 09:06
В блогах: дедушка-старовер около 10 лет живет в палатке в тольяттинском лесу

В блогах: дедушка-старовер около 10 лет живет в палатке в тольяттинском лесу

В «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте» поведали, что в Автограде есть очень интересный человек, со своим взглядом на мир: «Знакомьтесь, дедушка Женя, 72 года, старовер, живущий уже около 10 лет в тольяттинском лесу в палатке. Дедушка своими руками соорудил капище 
3 ноября 2017, 08:56
Как изменится стена на площади Славы к ЧМ-2018?

Как изменится стена на площади Славы к ЧМ-2018?

Хорошо известный и любимый многими жителями губернской столицы склон под площадью Славы сейчас напоминает стройплощадку. Работы до сих пор идут, хотя единого мнения о том, как в итоге должен выглядеть мемориальный комплекс "Гордость честь и Слава Самарской области", пока нет. 

2 ноября 2017, 12:21
В блогах: появилось фото послания из тольяттинской капсулы времени

В блогах: появилось фото послания из тольяттинской капсулы времени

В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили историческое фото послания потомкам из капсулы времени, заложенной в 1967 году при строительстве самого первого жилого здания в Автозаводском районе. Строители просили вскрыть письмо к столетию Революции, 31 октября 2017 года. "Дорогие потомки, 
2 ноября 2017, 09:34
В блогах: «Почему на кладбище бардак?»

В блогах: «Почему на кладбище бардак?»

Блогер 63ru интересуется, "а кто в Самаре сейчас отвечает за кладбище на Рубежке"? "Подруга ездила вчера и была поражена бардаком и заброшенностью тамошних дорог. Везде валяется мусор, даже видела упавший на дорогу крест с одной из могил. Жутковато, говорит, 
2 ноября 2017, 09:29
Владимир Гутенев посетит Ульяновск и Самару

Владимир Гутенев посетит Ульяновск и Самару

На этой неделе Самару снова посетит первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Перед этим, 2 ноября, он побывает в Ульяновске. Там будет подписано соглашение о взаимодействии 

1 ноября 2017, 05:30
Самара оказалась в десятке городов с самыми плохими дорогами

Самара оказалась в десятке городов с самыми плохими дорогами

Самара заняла 92 место из 100 в рейтинге крупнейших городов России по качеству дорог и ситуации с парковками. Рейтинг составлен специалистами портала «Домофонд». Всего в опросе приняли участие более 258 тысяч россиян, из них почти 4000 жителей Самарской области.
1 ноября 2017, 01:46
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