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В Самаре СК возбудил дела о злоупотреблениях на РКЦ «Прогресс»
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3 ноября 2017, 04:36
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В блогах: про электромобили в Самаре
Блогер 63ru рассуждает про электромобили, есть ли в Самаре у них перспектива? "Смотрю, на федеральном уровне опять эту тему стали активно педалировать. Покопавшись с связи с этим по самарским новостям этого года, я нашла, что у нас, оказывается, планировалось …
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3 ноября 2017, 09:06
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В блогах: дедушка-старовер около 10 лет живет в палатке в тольяттинском лесу
В «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте» поведали, что в Автограде есть очень интересный человек, со своим взглядом на мир: «Знакомьтесь, дедушка Женя, 72 года, старовер, живущий уже около 10 лет в тольяттинском лесу в палатке. Дедушка своими руками соорудил капище …
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3 ноября 2017, 08:56
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Как изменится стена на площади Славы к ЧМ-2018?
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2 ноября 2017, 12:21
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В блогах: появилось фото послания из тольяттинской капсулы времени
В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили историческое фото послания потомкам из капсулы времени, заложенной в 1967 году при строительстве самого первого жилого здания в Автозаводском районе. Строители просили вскрыть письмо к столетию Революции, 31 октября 2017 года. "Дорогие потомки, …
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2 ноября 2017, 09:34
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В блогах: «Почему на кладбище бардак?»
Блогер 63ru интересуется, "а кто в Самаре сейчас отвечает за кладбище на Рубежке"? "Подруга ездила вчера и была поражена бардаком и заброшенностью тамошних дорог. Везде валяется мусор, даже видела упавший на дорогу крест с одной из могил. Жутковато, говорит, …
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2 ноября 2017, 09:29
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Владимир Гутенев посетит Ульяновск и Самару
На этой неделе Самару снова посетит первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Перед этим, 2 ноября, он побывает в Ульяновске. Там будет подписано соглашение о взаимодействии …
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1 ноября 2017, 05:30
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Самара оказалась в десятке городов с самыми плохими дорогами
Самара заняла 92 место из 100 в рейтинге крупнейших городов России по качеству дорог и ситуации с парковками. Рейтинг составлен специалистами портала «Домофонд». Всего в опросе приняли участие более 258 тысяч россиян, из них почти 4000 жителей Самарской области.
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1 ноября 2017, 01:46