В эти минуты на площади Куйбышева в Самаре проходит традиционный Парад Памяти. Участие в нем принимают 92 парадных расчета из нашей губернии, регионов Приволжского федерального округа и Санкт-Петербурга. После их прохода реконструкторы воссоздадут битву под Тихвином, которая состоялась осенью 1941 года на подступах к Ленинграду. В этой операции участвовала 65-ая стрелковая дивизия, которая незадолго до боя маршировала на куйбышевском параде. Кроме того, на площади работает выставка военной техники. Третий раз участие в мемориальном мероприятии принимает народный артист СССР Василий Лановой. Приглашены представители дипмиссий стран, которые были эвакуированы в «запасную столицу». До 16 часов в центре Самары перекрыты сразу несколько улиц - Вилоновская, Чапаевская, Шостаковича, Красноармейская и Фрунзе. Также скорректирована схема движения общественно транспорта. Будьте внимательны при планировании поездки в эту часть города.
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7 ноября в центре Самары перекрыли движение транспорта
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7 ноября 2017, 10:01
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В блогах: "Обвал крыши в жилой комнате в Самаре"
В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" пишут про "обвал крыши в жилой комнате на Южном проезде" : "Дом уже давно признан аварийным, власти бездействуют, такая же ситуация скоро будет на общей кухне и во многих комнатах…"
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3 ноября 2017, 08:14
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В Самаре СК возбудил дела о злоупотреблениях на РКЦ «Прогресс»
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3 ноября 2017, 04:36
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Появилась программа Парада Памяти - 2017 в Самаре
Правительство Самарской области опубликовало программу мероприятий, приуроченных к Параду Памяти. Самое торжественное шествие состоится 7 ноября. Именно в этот день 76 лет назад, в 1941-м, в Куйбышеве, который в годы ВОВ стал запасной столицей, был проведен военный парад.
Чреду торжественных мероприятий …
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3 ноября 2017, 09:28
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Как изменится стена на площади Славы к ЧМ-2018?
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2 ноября 2017, 12:21
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Владимир Гутенев посетит Ульяновск и Самару
На этой неделе Самару снова посетит первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Перед этим, 2 ноября, он побывает в Ульяновске. Там будет подписано соглашение о взаимодействии …
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1 ноября 2017, 05:30
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7 ноября в Самаре состоится традиционный Парад памяти
По отремонтированной площади Куйбышева пройдут 90 парадных расчетов. Реконструкторы воссоздадут битву под Тихвином, которая прошла осенью 1941 года на подступах к Ленинграду. В этой операции участвовала 65 стрелковая дивизия, которая незадолго до боя маршировала на куйбышевском параде. Также на площади …
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30 октября 2017, 06:30
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В Самаре на площади Куйбышева воссоздадут эпизод из 1941 года
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13 октября 2017, 10:46