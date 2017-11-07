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«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

7 ноября в центре Самары перекрыли движение транспорта

7 ноября в центре Самары перекрыли движение транспорта

Сегодня, 7 ноября, в Самаре состоится Парад Памяти. В связи с этим в центре города перекрывают ряд улиц. Изменилось движение семи автобусных маршрутов.

7 ноября в Самаре день памяти военного парада в Куйбышеве, который состоялся на главной площади города ровно 76 

7 ноября 2017, 10:01
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В блогах: "Обвал крыши в жилой комнате в Самаре"

В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" пишут про "обвал крыши в жилой комнате на Южном проезде" : "Дом уже давно признан аварийным, власти бездействуют, такая же ситуация скоро будет на общей кухне и во многих комнатах…"
3 ноября 2017, 08:14
В Самаре СК возбудил дела о злоупотреблениях на РКЦ «Прогресс»

В Самаре СК возбудил дела о злоупотреблениях на РКЦ «Прогресс»

В Самаре по материалам ФСБ возбуждены два уголовных дела по фактам злоупотреблений на РКЦ «Прогресс». По версии следователей, в 2010 году для реконструкции и технического перевооружения одного из корпусов завода, в рамках федеральной целевой программой «Развитие ОПК» между самарским предприятием 

3 ноября 2017, 04:36
Появилась программа Парада Памяти - 2017 в Самаре

Появилась программа Парада Памяти - 2017 в Самаре

Правительство Самарской области опубликовало программу мероприятий, приуроченных к Параду Памяти. Самое торжественное шествие состоится 7 ноября. Именно в этот день 76 лет назад, в 1941-м, в Куйбышеве, который в годы ВОВ стал запасной столицей, был проведен военный парад.

Чреду торжественных мероприятий 

3 ноября 2017, 09:28
Как изменится стена на площади Славы к ЧМ-2018?

Как изменится стена на площади Славы к ЧМ-2018?

Хорошо известный и любимый многими жителями губернской столицы склон под площадью Славы сейчас напоминает стройплощадку. Работы до сих пор идут, хотя единого мнения о том, как в итоге должен выглядеть мемориальный комплекс "Гордость честь и Слава Самарской области", пока нет. 

2 ноября 2017, 12:21
Владимир Гутенев посетит Ульяновск и Самару

Владимир Гутенев посетит Ульяновск и Самару

На этой неделе Самару снова посетит первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Перед этим, 2 ноября, он побывает в Ульяновске. Там будет подписано соглашение о взаимодействии 

1 ноября 2017, 05:30
7 ноября в Самаре состоится традиционный Парад памяти

7 ноября в Самаре состоится традиционный Парад памяти

По отремонтированной площади Куйбышева пройдут 90 парадных расчетов. Реконструкторы воссоздадут битву под Тихвином, которая прошла осенью 1941 года на подступах к Ленинграду. В этой операции участвовала 65 стрелковая дивизия, которая незадолго до боя маршировала на куйбышевском параде. Также на площади 

30 октября 2017, 06:30
В Самаре на площади Куйбышева воссоздадут эпизод из 1941 года

В Самаре на площади Куйбышева воссоздадут эпизод из 1941 года

7 ноября в Самаре пройдет Парад Памяти. Традиционно он должен состояться на главной городской площади – Куйбышева, реконструкция которой к этому времени должна быть завершена.
13 октября 2017, 10:46
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